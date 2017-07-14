Blockchain Life 2017 - крупнейшая конференция по биткоину, блокчейну, криптовалютам и майнингу

Сейчас на финансовом рынке наблюдается пиковая активность в области криптовалют (биткоин и др) и технологии блокчейн. Первые лица финансовой и государственной сферы проявляют интерес к электронным валютам и технологии блокчейн, которую уже сейчас называют новым Интернетом. Не меньше интереса вызывает биткоин и другие криптовалюты у предпринимателей, которые зарабатывают большие деньги на торговле электронной валютой.

На конференции выступят ведущие специалисты отрасли, владельцы блокчейн-стартапов и эксперты по вопросам регулирования цифровой индустрии.

Среди спикеров: Саша Иванов (CEO и основатель Waves), Сергей Хитров (CEO Adwad Group), Александр Воскобойников (NBA), Артем Толкачев (директор делойт) и др.

На конференции будет организована выставочная зона, где у каждого участника будет возможность ознакомиться с новыми решениями в области криптовалюты и блокчейна, сделать заказ на машины для майнинга и инвестировать в лучшие проекты отрасли.

Главные темы конференции:

Криптовалюта (Биткоин и др.)

• Обсуждение Bitcoin, Etherium и других криптовалют

• Какая валюта будет расти в 2017 году

• Способы заработка

• Майнинг и его способы

• Во что вкладывать свои деньги

• Какие машины для майнинга лучше использовать и где их покупать

Блокчейн (Цифровое золото)

• Сферы использования

• Регулятивные аспекты применения

• Как создать своё ICO

• Основные проблемы при создании собственного ICO

• Будущее Блокчейна

• Проблемы использования и их решения



Место проведения: Санкт-Петербург, Петроконгресс, Лодейнопольская ул.5/2

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