26 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге состоится Blockchain Life 2017 - крупнейшая конференция по биткоину, блокчейну, криптовалютам и майнингу.
Сейчас на финансовом рынке наблюдается пиковая активность в области криптовалют (биткоин и др) и технологии блокчейн. Первые лица финансовой и государственной сферы проявляют интерес к электронным валютам и технологии блокчейн, которую уже сейчас называют новым Интернетом. Не меньше интереса вызывает биткоин и другие криптовалюты у предпринимателей, которые зарабатывают большие деньги на торговле электронной валютой.
На конференции выступят ведущие специалисты отрасли, владельцы блокчейн-стартапов и эксперты по вопросам регулирования цифровой индустрии.
Среди спикеров: Саша Иванов (CEO и основатель Waves), Сергей Хитров (CEO Adwad Group), Александр Воскобойников (NBA), Артем Толкачев (директор делойт) и др.
На конференции будет организована выставочная зона, где у каждого участника будет возможность ознакомиться с новыми решениями в области криптовалюты и блокчейна, сделать заказ на машины для майнинга и инвестировать в лучшие проекты отрасли.
Главные темы конференции:
Криптовалюта (Биткоин и др.)
• Обсуждение Bitcoin, Etherium и других криптовалют
• Какая валюта будет расти в 2017 году
• Способы заработка
• Майнинг и его способы
• Во что вкладывать свои деньги
• Какие машины для майнинга лучше использовать и где их покупать
Блокчейн (Цифровое золото)
• Сферы использования
• Регулятивные аспекты применения
• Как создать своё ICO
• Основные проблемы при создании собственного ICO
• Будущее Блокчейна
• Проблемы использования и их решения
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Место проведения: Санкт-Петербург, Петроконгресс, Лодейнопольская ул.5/2
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