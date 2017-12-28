Бизнес-образование станет одной из ключевых тем Гайдаровского форума – 2018
Бизнес-образование станет одной из ключевых тем Гайдаровского форума – 2018

На Гайдаровском форуме в РАНХиГС обсудят модели бизнес-школ, подготовку бизнес-лидеров цифровой экономики, гендерное разнообразие в бизнесе и будущее программ МВА во время дискуссионных панелей

Эксперты в области бизнес-образования, экономики и лидерства, руководители ведущих мировых образовательных ассоциаций – AACSB и AMBA, деканы ведущих бизнес-школ России и мира, обсудят модели бизнес-школ, подготовку бизнес-лидеров цифровой экономики, гендерное разнообразие в бизнесе и будущее программ МВА во время дискуссионных панелей на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.

Президент AACSB International – крупнейшей и ведущей мировой образовательной ассоциации для бизнес-школ – Том Робинсон и президент топовой международной бизнес-школы IMD Жан-Франсуа Манзони примут участие в публичных дебатах «Модель бизнес-школы для лидеров XXI века».

Модератором дебатов станет проректор РАНХиГС, директор Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС, президент РАБО Сергей Мясоедов. Эксперты затронут вопросы основных тенденций бизнес-образования в будущем, подискутируют на тему основных изменений в учебных планах, форматах и методах образования, выявят главные преимущества и недостатки независимых бизнес-школ, ориентированных на образование руководителей высшего звена, и бизнес-школ полного цикла при ведущих университетах.

Представители госаппарата, бизнес-образования и действующие бизнесмены поделятся своими мыслями о том, как готовить бизнес лидеров цифровой экономики, во время одноименной экспертной дискуссии. Участники дискуссии определят, кем являются бизнес-лидеры цифровой экономики, обсудят отличия нового поколения руководителей от предыдущих и ответят на вопрос, должны ли бизнес-школы менять свои подходы в подготовке лидеров, чтобы соответствовать ожиданиям делового сообщества.

Модераторами дискуссии станут старший вице-президент AACSB International по Европе, Ближнему Востоку и Африке Тимоти Мескон, исполнительный директор AМВА Эндрю Мэйн Уилсон и директор программы Executive MBA ИБДА РАНХиГС Ашот Сеферян. В панели также примут участие президент AACSB International Том Робинсон, социальный предприниматель Рубен Варданян, декан Школы бизнеса Гренобля Сантьяго Гарсиа и другие эксперты.

На панельной дискуссии «Гендерное разнообразие в бизнесе и обществе как ключ к успеху в меняющемся мире», проводящейся совместно с AACSB International, выступят Лана Попович, генеральный директор Coca-Cola Russia; Марина Починок, эксперт по HR МОК; Даница Пург, президент CEEMAN, декан IEDC School of Management (Словения).

Гендерное разнообразие уже много лет находится на деловой повестке дня. Именно бизнес-школы могут предложить решение, которое позволит добиться необходимого гендерного баланса. Эксперты из мировых образовательных ассоциаций, ведущие представители бизнеса и вузов рассмотрят примеры успешных бизнес-кейсов гендерного баланса, предложат способы и методики для использования бизнес-школами, чтобы усилить положительное гендерное разнообразие, а также ответят на вопрос, как это поможет справиться с вызовами нестабильного и неопределенного мира.

Эксперты в области лидерства и руководители бизнес-школ обсудят программы MBA в эпоху прорывных технологий. В обсуждении этой темы примут участие директор EDHEC Оливер Оже, декан Школы менеджмента Антверпена Пол Матиссен, декан Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Сергей Календжян и другие.

Эксперты выскажут свое авторитетное мнение относительно вопросов соответствия программ MBA ожиданиям рынка. Специалисты решат, должны ли программы высшего образования становиться короче по мере увеличения скорости изменений в деловом мире, а также оценят влияние глобализации и цифрового мира на программы МВА и ЕМВА.

Участие в Гайдаровском форуме для желающих посетить мероприятия бесплатное. Необходима предварительная регистрация, а представителям СМИ необходимо заранее пройти аккредитацию.

Организаторы форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

Программа Гайдаровского форума

Telegram-канал Гайдаровского форума

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Генеральные партнеры – ПАО «Газпром», АО «Газпромбанк». Стратегические партнеры – «АстраЗенека», Novartis, ОАО «РЖД», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», MSD, Группа компаний АКИГ, Microsoft, Mastercard, Johnson&Johnson. Партнеры – компания Unilever, EY, Союз российских пивоваров, АО «РВК», Российский фонд прямых инвестиций.

Генеральные информационные партнеры – телеканал «Россия-24», РБК, ТАСС. Официальное информационное агентство – МИА «Россия сегодня». Генеральное интернет-СМИ – Газета.RU. Генеральный радиопартнер – Business FM. Стратегические информационные партнеры – ИД «Коммерсантъ», телеканал RT, «Интерфакс». Главные информационные партнеры – «Российская газета», РИА «Федералпресс». Информационные партнеры – АЭИ «ПРАЙМ», агентство EFE, Полит.ру, «Эксперт РА», радиостанция «Эхо Москвы», «Парламентская газета», BRICS, Национальный банковский журнал, журнал «Банковское обозрение», Financial One, РИА «Стандарты и качество», AK&M, еженедельник «Экономика и жизнь», журнал «Инвест-Форсайт», журнал «Стратегия», НААНС-МЕДИА, научно-политический журнал «Государственная служба», телеканал ПРО БИЗНЕС, информационно-сервисный портал «Индикатор», журнал «Банковское дело», информационное агентство RNS, журнал Business Excellence, РИА «Стандарты и качество», Cision, журнал «Бюджет», информационная платформа «Русская планета – Умная Россия».

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