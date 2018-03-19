Бизнес, карьера, мотивация: в Москве состоится конференция для женщин
Бизнес, карьера, мотивация: в Москве состоится конференция для женщин

20 успешных и известных женщин России расскажут о том, как добиваться поставленных целей

Беспокойство, нехватка времени, страх, ежедневные хлопоты и бесконечные заботы наполняют нашу жизнь стрессами и напряженностью. Часто возникает желание изменить свою жизнь. О том, как добиться успеха в карьере, реализовать свой потенциал, сменить профессию, внешность или образ жизни хотя бы раз в жизни задумывалась любая женщина. Но почему одним это прекрасно удается, а другие всю жизнь тешат себя фантастическими планами и мечтами? Существует ли «формула успеха», позволяющая без особых усилий преодолеть трудности и добиться признания в любом деле? Как стать вдохновением для своего мужчины, напрямую влиять на его успех и финансовое благосостояние? Как стать успешной женщиной в реальной жизни, а не только в своих мечтах?

20 успешных и известных женщин России будут разбираться в этих вопросах 31 марта и 1 апреля в Москве на конференции Women's City и расскажут о том, как добиваться поставленных целей, находиться в гармонии с собой и окружающим миром.

Фото: Екатерина Рыбакова

Среди спикеров:

  • Екатерина Рыбакова – супруга одного из богатейших людей России, 117 место в списке Forbes Russia с состоянием в 900 миллионов долларов. Мама 4 детей, сооснователь «Рыбаков Фонда».
  • Ксения Рясова – президент компании FiNN FLARE. 26 место в рейтинге Forbes «Богатейшие женщины России 2015». Ксения замужем, воспитывает 4 детей.
  • Анна Видуецкая – супруга самого титулованного бизнес-тренера России Радислава Гандапаса. Мама 4 детей. Основатель и генеральный директор Агентства Интеллектуальных событий. Обладатель ежегодной премии MAMA AWORD в номинации «Многодетная бизнес-мама».

В современном обществе для достижения успеха недостаточно лишь внешних данных – требуется грамотное применение определенных знаний и умений, получить которые вы сможете на Конференции. 2 дня мотивации, 20 часов вдохновения, 50 кейсов и практических инструментов по достижению собственных целей, 500 целеустремленных женщин, заряженных на успех.

 Билеты можно приобрести на сайте www.womenscity.ru.

До встречи на Women's City!

Теги:
События: общество
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