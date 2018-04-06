AVRA Hack: Make AR/VR Great Again
AVRA Hack: Make AR/VR Great Again

13-15 апреля в Москве пройдет AVRA Hack - масштабный хакатон по созданию проектов дополненной и виртуальной реальности

13-15 апреля в Москве пройдет AVRA Hack - масштабный хакатон по созданию проектов дополненной и виртуальной реальности. Организатором хакатона выступит Ассоциация дополненной и виртуальной реальности при партнерстве с FunCubator, Промсвязьбанк и ВЭБ-Инновации.

В современном мире скорость распространения новых технологий выросла до космических значений. Распространение  новинок происходит столь быстро, что мы не успеваем впечатлиться, а уже на пороге новый «прорыв».

Технологии дополненной и виртуальной реальности стали заложниками такого отношения к себе. Продукты, созданные с их помощью, перестали удивлять, но так и не стали понятными обывателям. Участникам хакатона брошен вызов от FunCubator и Промсвязьбанк  - решить эту проблему за 48 часов!

«Мы в FunCubator не хотим мириться с таким положением вещей и решительно намерены бороться за впечатления пользователей. - говорит Виктор Захарченко, управляющий партнёр FunCubator. - VR и AR на текущем этапе развития все еще могут удивлять. Им не хватает тех самых волшебников, которые не ставят ключевой целью заработок, а хотят творить магию. Уверены, участники хакатона - настоящие волшебники! AR/VR: удивительно просто - так звучит девиз номинации FunCubator!».
 

Промсвязьбанк верит в воодушевляющую силу AR/VR-технологий и возможности сделать полезным и увлекательным общение банка и его клиентов. Участникам хакатона, желающим создать проект для Промсвязьбанк, предстоит придумать новый формат взаимодействия с клиентами: удивить, впечатлить, удержать внимание и быть полезным.


“AR/VR-технологии - тренд последних лет, который совсем скоро станет для рынка привычным инструментом продвижения, - считает Александр Чернощекин, старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка. - Для банка современные технологии означают взаимодействие с клиентом на игровом, нативном уровне. Такой подход увеличивает интерес и лояльность к бренду”.

В ходе хакатона с участниками будут работать эксперты AR/VR-индустрии, бизнес-тренеры, тренеры по созданию эффективной презентации. Организаторы собрали лучших экспертов со всего мира, чтобы помочь участникам в создании проекта. 

Для тестов проектов виртуальной реальности участникам будут предоставлены демо-стенды с компьютерами и различными шлемами HTC Vive, Oculus, Lenovo Mixed Reality, контроллеры.

Победители хакатона получат приятные призы от FunCubator и Промсвязьбанк, сувениры от партнеров, а также vip-билеты на международную выставку и конференцию Gamescom (Кельн, Германия).

AVRA Hack призван быть площадкой реализации инновационных идей, встречи новых проектов с инвесторами и представителями компаниями-заказчиками, а также создания условий для рождения AR/VR проектов-единорогов.


             AVRA Hack:

Место проведения: Блокчейн-коммуна, г.Москва, 2-й Донской проезд, д.9

Время проведения: 13 апреля (17:00) - 15 апреля (20:00)

Регистрация на сайте http://avrahackathon.ru

Информация о направлении в facebook  

Контакты для СМИ: e-mail: arvr.hackathon@gmail.com, +7-916-041-87-86
Для партнеров: info@ar-vr.org, +7-916-041-87-86
 

Теги:
События: наука, общество
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