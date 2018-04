В Армении собрались более 600 IT-специалистов из разных стран на первом международном Armenian Blockchain Forum

«Armenian Blockchain Forum – это площадка, где все участники делятся своим опытом и обсуждают самые актуальные вопросы, что представляет большую значимость в общем деле создания и развития развития digital-индустрий, в том числе в сфере децентрализованных технологий» - отметил в своем приветственном обращении к участникам форума Министр экономического развития и инвестиций Республики Армения Сурен Караян.

Впервые в Ереване собрались более 600 специалистов и экспертов в области блокейн-технологий и искусственного интеллекта из Армении, США, Ирландии, Китая, Швейцарии, Украины, России, Грузии, Канады, Гонконга и других.

Ключевой темой форума стала обсуждение стратегии развития блокчейн-индустрии в Армении, а также в других государствах, которые благодаря новым технологиям получают возможность совершить настоящий прорыв и построить устойчивую экономику.

Мероприятие открыл Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян.

Программа форума включала в себя 3 рабочие секции, посвященные будущему блокчейн-индустрии, влиянию блокчейн на развитие ситуации в мире, инвестированию в криптовалюты и ICO-проекты. Также прошли 12 образовательных мастер-классов и Roadshow, где 15 стартап-команд получат возможность рассказать о своих проектах профессиональным инвесторам из 20 стран, в числе которых TOП-3 инвестиционных фондов Азии. Суммарный капитал фондов, принимавших участие в Форуме, превышает 10 млрд долларов США. По результатам Roadshow лучшие стартап-команды были награждены представителями Группы компаний «Основа».

Одним из основных событий форума стало подписание меморандума о создании и развитии Blockchain Open University совместно с компанией IBM.

Blockchain Open University предоставил образовательные программы для технических специалистов в области блокчейн-технологий, начиная с базового уровня обучения, до формирования профессиональных команд разработчиков, способных решать самые сложные бизнес-задачи и создавать продукты на основе любых технологических платформ.

В рамках Форума была презентована Платформа Smart Valley для скоринга, развития и аналитики ICО проектов. Молодой проект будучи сам отобран с помощью цифровой платформы Умной страны на базе Физтехпарка стремительно набирает обороты и сам проводит собственное ICO на данный момент проектом получено hard commitment на сумму 34 млн долларов. Платформа предоставляет все возможности для отбора проектов и дальнейшего представления инвесторам. Подробнее ознакомиться с проектами Вы сможете пройдя процедуру регистрации на платформе.

Ключевые спикеры и участники:

Dirk Ahlborn - CEO at Hyperloop Transportation Technologies Inc., the USA

Walter Komarek - CEO, co-founder at Circle.one, professional investor, Austria

John Lee, CEO at ESL Gaming, Hong Kong

Richard Byworth, COO at Diginex Limited, Hong Kong

Liam Busell, CMO at Blockchain Global Limited, Hong Kong

Samuel Lee, CEO at Blockchain Global Limited, Hong Kong

Bryant Nielson - The Blockchain Academy Inc., CapitalWave Inc., NY, USA

Ben Banerjee - Swiss Impact Investment Association, Zug, Switzerland

Simon Choi - Founding Partner at Acme Ardent Consultancy Limited, China

Sergei Sergienko - ChronоBank, Australia

Valentine Preobrajensky - Co-Founder at LATOKEN platform, Russia

Vlad Martynov - Ethereum Center of Competences, Russia

Alexander Shulgin - visionary, investor of Hyperloop, Bitfury, focused on new media, games, entertainment investments

Reuben Godfrey - Co-founder of the Blockchain Association of Ireland, Ireland's Crypto Coast, Advisor at VRT.world, Ireland

Leon Katsnelson - Serial technologies entrepreneurs, IBM evangelist, Canada

Vladimir Smerkis - TokenFund, Russia

Vasily Sumanov - member of the expert council в Arbidex Token, MicroMoney

Ilya Goldberg - Managing partner, ECOS

Работу Форума осветили: генеральный информационный партнер CoinTelegraph, а также ведущие международные СМИ: Forbes, Russia Today, ForkLog, CoinFox, РИА «Новости», «АРКА» и АМИ Новости Армения, Armenpress и другие.

Далее в рубрике