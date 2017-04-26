21 апреля впервые состоялась Программа «Лучшее для России – 2017»
21 апреля впервые состоялась Программа «Лучшее для России – 2017»

21 апреля 2017 года в Дизайн-отеле «СтандАрт» впервые состоялась Программа «Лучшее для России».

Целью мероприятия стало не только создание площадки для общения экспертов в разных отраслях, но и выявление, поощрение и тиражирование деятельности организаций, работающих на благо нашей страны.

В рамках Программы прошел Форум, где были подняты вопросы важности и актуальности импортозамещения, а также поддержки компаний, занимающихся налаживанием производства на территории РФ. В качестве спикеров на дискуссионной площадке выступили: Славин Станислав, президент «СоюзАгроПром», Золотых Наталья, вице-президент «Опоры России», Флеровский Денис, директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», Муравьев Владимир, руководитель группы поддержки и развития инновационного предпринимательства Департамента содействия инвестициям и инновациям ТПП России, и многие другие. Мероприятие украсила фотовыставка компании «Leica Camera Russia» с эксклюзивными снимками, которые были впервые показаны широкой публике.

Своим мнением о Программе «Лучшее для России – 2017» поделился руководитель отдела внешних коммуникаций Moscow BusinessSchool Александр Коваленко: «Благодарим организаторов за возможность поучаствовать в таком знаковом событии, как премия «Лучшее для России». Мы гордимся высокой оценкой усилий Moscow Business School, направленных на совершенствование бизнес-образования в нашей стране, и будем продолжать развиваться и совершенствовать наши программы».

Заключительной частью мероприятия стала Торжественная Церемония награждения лауреатов Премии, где в роли ведущей выступила известная телерадиоведущая Тутта Ларсен. Заветную награду получили следующие компании: ОАО «Российские железные дороги», Стоматология по рекомендации «Столица», Технопарк Санкт-Петербурга, Moscow Business School, ОАО «Фаберлик», ООО «Лидер», Центр обучения иностранным языкам «Школа Китайгородской», ООО Торговый Дом «Меланж-Текстиль», ООО «Мегаплан», ГК «Фундамент», GIN construction, ЗАО «Санаторий «Россия», Акселерационная программа «Капитаны России», ООО «ОСГ Рекордз Менеджмент Центр».

Организатором мероприятия выступил Фонд «Социальные проекты и программы», деятельность которого заключается в проведении общественно-значимых событий.

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