19 апреля в Казани пройдет главное событие российской венчурной индустрии

Место проведения: г.Казань (Республика Татарстан), ГТРК «Корстон-Казань», Ул.Ершова, 1а

В Казани (Республика Татарстан) пройдет главное событие венчурного рынка страны — Российский венчурный форум (РВФ). На экспозиции мероприятия полсотни высокотехнологичных компаний выступят с презентациями инновационных проектов.



Среди ключевых спикеров пленарной части Форума ожидается выступлениепомощника Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, Руководителя венчурного фонда Almaz Capital Partners, президента компании «Элвис-плюс» Александра Галицкого, Президента Глобального технологического симпозиума – управляющего директора «Глобал Технолоджи Капитал» Александры Джонсон, главного исполнительного директора Hyperloop Transportation Technologies Дирка Алборна, сооснователя Golden State Ventures Джеффри Пейна, президента фонда «Сколково» Виктора Вексельберга, со-основателя "Рыбаков-фонд" Игоря Рыбакова, Генерального секретаря Комиссии по венчурным инвестициям Всекитайской ассоциации финансового содействия развитию науки и техники Сюй Сяопинь.

Форум состоит из конгрессного и экспозиционного блоков. В рамках конгрессного блока российскими и международными экспертами в области венчурного бизнеса будут обозначены новые тренды развития и проблемы венчурной отрасли России, а также пути их возможного решения. Экспозиционный блок будет представлен выставкой инновационных компаний - участницами программы акселерации, в рамках которой лучшие команды высокотехнологичных экспортоориентированных компаний, отобранные из более чем 500 заявленных на участие проектов будут конкурировать за получение инвестиций до 10 млн руб. на расширение бизнеса и возможность получения экспертизы и инвестиций в международных инновационных центрах Ирландии и Кремниевой Долины.

Экспозиционная часть форума представляет собой живую площадку для общения, питчинга и заключения соглашений между инвестором и командой представленного проекта. В этом году на экспозиции будут представлены проекты по трем направлениям: Blockchain, Industrial и M.E.S.Tech (медиа, развлечения и спортивные технологии).

Общий объем запрашиваемых инвестиций на Российском венчурном форуме в 2017 году составил – 198, 88 млн долларов. Практика показывает, что 13% компаний-экспонентов удается привлечь инвесторов и получить финансирование.

Традиционно в Казани на несколько дней соберутся ведущие зарубежные венчурные фонды, российские и зарубежные инвесторы, предприниматели, бизнес-ангелы и стартапы со всего мира. Участники форума обсудят проблемы и перспективы венчурного инвестирования, цифровизацию экономики, корпоративные инновации и другие острые вопросы индустрии.

В рамках деловой программы Форума с участием президента Татарстана Рустама Минниханова пройдут 12 тематических секций, в том числе:

- Цифровизация экономики;

- Вызовы на пути создания зрелого рынка венчурных инвестиций;

- Роль Бизнес-ангелов в российской венчурной экосистеме;

- Краудфинансирование как механизм развития российского венчурного рынка;

- Ландшафт российского рынка акселерационных программ и зарубежный опыт;

- Корпоративные инновации: Реалии и Мифы;

- Актуальные инструменты развития технологического предпринимательства на примере инновационных кластеров-лидеров;

- Трансфер технологий и инноваций в крупный бизнес;

- Интеллектуальная собственность;

Подробнее в программе форума на сайте http://russianventureforum.ru

В 2017 году для презентации инвесторам были представлены 46 инновационных компаний, прошедших отбор. Всего для участия в экспозиции было заявлено 444 компании. Это проекты из республики Татарстан, Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и Израиля. В Форуме приняли участие 1178 заинтересованных специалистов и участников со всего мира. На РВФ приехали инвесторы из Ирландии, Швейцарии, Австрии, США, Финляндии, Латвии, стран СНГ. Частью программы Российского венчурного форума 2017 стало проведение в Республике Татарстан IV Российского Европейского Технологического Тура.

Организаторами РВФ выступают Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан (ИВФ РТ), Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ).

Далее в рубрике