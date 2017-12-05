Акселератор HSE{100K} начинает прием заявок

Бизнес-инкубатор ВШЭ при инвестиционной поддержке Phystech Ventures запускает HSE{100K} — программу для стартапов в сфере промышленных технологий (Industry 4.0). Акселерация имеет очно-заочный формат, проходит бесплатно и помогает участникам доработать продукт до инвестиций. Лучшие проекты получат инвестиционные предложения от 100 тысяч до 1 миллиона долларов. Прием заявок открыт до 18 декабря, Демо день пройдет в Москве 12 апреля.

Среди приоритетных направлений — промышленная робототехника, индустриальный интернет вещей и «умные» решения для инфраструктуры, системы автономного управления, компьютерное зрение, дроны, 3D-печать, сенсоры и электроника.

К участию приглашаются стартапы с прототипом и сформированной бизнес-моделью.

«Производственные технологии — сложная отрасль. Чтобы компании дойти до рынка, нужны деньги на доработку и внедрение продукта, пилоты и продажи. Наша задача — помочь проекту выполнить текущие задачи, показать трекшен и получить инвестиции, которые помогут реализовать продукт с глобальным потенциалом», — говорит Михаил Эрман, директор Бизнес-инкубатора ВШЭ.

Акселерационная программа состоит из трех этапов, каждый из которых сопровождается методическими материалами и индивидуальными консультациями. Сначала проекты удаленно проходят «песочницу», в процессе которой отсеиваются нерелевантные и некомпетентные команды. Далее оставшиеся участники активно исследуют рынок и спрос на продукт, выстраивают стратегию развития проекта и готовят инвестиционные предложения. После отчетных презентаций по окончанию этапа останется не более 20 команд, которые продолжат работу с экспертами и подготовку к Демо дню.

«Термин Индустрия 4.0 емко объединил большинство фокусных направлений Phystech Ventures: робототехника, индустриальный интернет вещей, сенсоры, аддитивные технологии и цифровизацию производства. Внедрение киберфизических систем, M2M и других новаторских технологий, растущая интеграция заводов приведут еще к большей оптимизации производства. Следующим этапом развития индустрии 4.0 станет ее выход за пределы заводов — в область подключенных автомобилей, умной логистики и умных городов. Мы надеемся увидеть интересные проекты, решающие задачи завтрашнего дня, и помочь командам в развитии бизнеса в России и на международных рынках», — комментирует Петр Лукьянов, управляющий партнер Phystech Ventures.

Подробности о программе и условиях участия на сайте 100k.hseinc.ru

Об организаторах

Бизнес-инкубатор ВШЭ — первый университетский инкубатор в России, входит в топ мировых инкубаторов при вузах (по рейтингам UBI Global). С 2006 года занимается генерацией и развитием стартапов, содействует формированию инновационной инфраструктуры в стране. Через HSE{Inc} прошло более 700 проектов, выпускники привлекли более 500 млн рублей.

Phystech Ventures — фонд, который инвестирует на ранних стадиях в технологические компании с решениями в области энергоэффективности, промышленного интернета вещей, robotics. Под управлением $50млн, в портфеле более 20 компаний из России, США, Европы и Юго-Восточной Азии.

Больше новостей на сайте Физтехппарка.

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