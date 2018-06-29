Защитить христиан

В Греции открылась Генеральная ассамблея Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), в рамках которой были избраны руководящие органы и принята итоговая декларация. Кроме того, российская делегация Государственной Думы провела встречу с председателем парламента Греции Николаосом Вуцисом.

Председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов назвал Межпарламентскую Ассамблею Православия (МАП) «основным международным межпарламентским институтом, задачей которого является продвижение роли православия и христианских ценностей на международной арене».

«Укрепление сотрудничества между парламентами стран, в которых зачастую существуют одновременно три монотеистические религии — христианство, ислам, иудаизм, и продвижение межрелигиозного и межкультурного диалога — необходимые элементы мирного и гармоничного сосуществования всех народов на основе взаимопонимания и уважения друг к другу», — заявил Сергей Гаврилов.

Новый президент МАП

В ходе Генассамблеи, проходящий в Афинах, новым президентом организации был избран председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Об этом «Русской Планете» рассказал Иван Сухарев.

«В первую очередь хочу поздравить Сергея Гаврилова с избранием на высокую должность президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которая не в пример недружественным организациям, руководствуется христианскими и традиционными ценностями. В отличие от того же Совета Европы, где руководствуются двойными стандартами и ложью», — отметил в беседе с РП Иван Сухарев.

С позицией депутата Сухарева в отношении ПАСЕ, согласна и Ирина Яровая. По ее словам, лишение России права голоса в ПАСЕ — это признак страха, неготовности слышать правду и находить общие решения.

«Демократия и парламентаризм имеют один источник – народное волеизъявление. Следовательно, не давая слово парламентариям, не дают слово народу. Ни у кого в мире нет такого права, и никто его себе не может присвоить. Наша общая задача, в том числе на основе нравственных смыслов, на основе того, что является жизненно важным для наших народов, защищать право наших народов говорить, быть услышанными и быть понятыми. Поэтому мы очень ценим формат МАП и предлагаем дополнить итоговую Декларацию положением о заинтересованности МАП в плодотворном сотрудничестве с Парламентской ассамблеей Средиземноморья», — предложила Ирина Яровая.

Страх и ненависть по-украински

В ходе обсуждения насущных проблем христиан по всему миру, российская сторона особо отметила негативные тенденции, которые происходят на Украине. В частности, речь шла о так называемой украинской автокефалии. Так, Сергей Гаврилов заявил о «подавлении прав православных на Украине со стороны властей».

«Украинское руководство и радикальные группировки подавляют права верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ МП). Необходимо продолжать осуществление мониторинга нарушений прав верующих, в том числе на территории Украины, и приложить все силы для недопущения дальнейшего раскола православия», — заявил Гаврилов на заседании 25-й генассамблеи МАП в Афинах.

В беседе с «Русской Планетой» депутат Сухарев подчеркнул, что сегодня мы видим, что происходит в мире, в частности на Украине, где развязано насилие в отношении Русской православной церкви.

«Мы считаем это крайне важным вопросом, потому что уже на сегодняшний день жгут церкви, которые находятся под эгидой РПЦ, применяют насилие по отношению к священникам и прихожанам. Конечно, это недопустимо, и, если действительно произойдёт уход от Русской православной церкви, это может привести к самым страшным последствиям», — отметил парламентарий.

Новые назначения

В рамках Генассамблеи, в МАП выбраны и новые руководящие органы (список есть в распоряжении РП). Так, в международный секретариат МАП вошёл российский сенатор Дмитрий Саблин, депутат парламента республики Армения Арташес Гегамян и парламентарий из Румынии Матей Адриан Доброви.

Также произошли изменения в Комиссии по регламенту: председателем комиссии стал Костас Констандину (Кипр). Комиссию по культуре возглавил парламентарий из Грузии Закария Кунашвили. Председателем Комиссии по СМИ стал болгарский депутат Волен Сидеров. Комиссию по образованию — Владимир Вельман (Эстония).

Кроме того, на свои должности переизбраны Константин Затулин (Комиссия по международной политике), Иван Сухарев (Комиссия по сотрудничеству с Межпарламентской ассамблеей ЕВРАЗЭС) и Дмитрий Вяткин (Финансовая Комиссия).

Межпарламентская Ассамблея Православия (МАП) — международная организация, которая представляет собой межпарламентское образование, объединяющее православных парламентариев из стран различных духовных традиций, которое на политическом и законодательном уровне координирует работу по защите интересов православия в странах, где традиционно компактно проживает значительная часть православных граждан и имеются поместные православные церкви.

На сегодняшний день Межпарламентская Ассамблея Православия объединяет более 20-ти государств. Россия стала членом организации в 1994 году. Делегация Федерального Собрания Российской Федерации на регулярной основе участвует в деятельности МАП.

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