Заробитчан гонят домой

Каждый двенадцатый украинец живет в России, если верить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину. На деле же – «перебежчиков» из «незалежной» в РФ намного больше. «Для меня это очень печальная ситуация», признался Климкин и заявил, что власти Украины планируют вернуть своих граждан домой. Только вот понравятся ли самим украинцам эти способы?

«Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в РФ. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас - в России. И среди них есть много тех, кто не любит и Путина и Россию, но считают, что не имеют иного выбора. Они говорят: мы так всю жизнь зарабатывали деньги, - и их надо понять», - заявил Климкин во время встречи с украинской диаспорой в канадском Торонто.

«Постоянно так продолжаться не может. Сейчас есть определенные идеи и мы их обрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились», - добавил глава украинского МИД.

Озабоченность украинских властей оттоком населения в целом понятна. После Майдана экономическая ситуация на Украине хуже некуда: цены за электричество и коммунальные услуги растут, а вот зарплаты – не очень. Провалиться в пучину экономического коллапса «незалежной» мешают лишь «щедрые» кредиты от международных организаций, за которые расплатиться Украина вряд ли сможет самостоятельно. Работы все меньше, и прагматичные украинцы ожидаемо ищут, где бы подзаработать.

Традиционно страной номер один для «заробитчан» была Россия, благо, ехать далеко не нужно, отсутствует визовый режим (по крайней мере, пока) и общность культурного пространства все же сказывается. «Война с агрессором» лишь усилила чемоданные настроения. По данным на 2016 год, в Россию одних только беженцев прибыло свыше 1 миллиона человек, и это не считая тех, кто просто регулярно ездит в Россию на заработки.

Введение безвизового режима между Украиной и ЕС переориентировало часть миграционного потока на Запад. Если верить Госстату Украины, численность населения страны по состоянию на 1 декабря 2015 года составила 42 млн 775 тыс. человек, что на 179,3 тыс. человек меньше, чем на аналогичную дату 2014 года. В 2014 году более 22,5 млн украинцев вынуждены были хотя бы раз покидать пределы родины в поисках работы или по служебным причинам.

Все больше украинцев обращают свой взор на Польшу, да и сами поляки в условиях нехватки рабочих рук с радостью открывают перед соседями двери, надеясь решить за счет беды у соседей собственные экономические проблемы. Впрочем, по объему денежных средств, переводимых «заробитчанами» на родину, Россия по-прежнему находится на вершине рейтинга.

Однако отток населения на «демократический» Запад, похоже, мало волнует украинские власти. Главное – чтобы в Россию не ездили. «Европа открылась, и мы видим, что некоторые уже из России переезжают в ЕС или возвращаются в Украину. В то же время, это происходит очень медленно», - отметил Климкин.

Что же планирует сделать Украина, чтобы снизить отток рабочей силы в соседние государства? Может быть, займется восстановлением экономики и обеспечением граждан рабочими местами? Или озаботится повышением уровня жизни в своей стране? Конечно же, нет. Судя по заявлениям Киева, решать проблему планируется преимущественно запретительными мерами.

Осенью прошлого года в стенах Верховной Рады уже обсуждался законопроект, который ограничил бы въезд украинцев в Россию. Правда, на столь радикальные меры, как полный запрет, украинские парламентарии не пошли, и в итоге запрет распространяется лишь на украинских госслужащих, должностных лиц и политиков за исключением работников дипломатических ведомств либо если у выезжающего возникла необходимость получить срочную медицинскую помощь или поприсутствовать на похоронах родственника. Но, как говорится, лиха беда начало: запрет в будущем вполне может распространиться и на простых граждан.

Еще одна мера – внесение России в список «стран миграционного риска». Это может осложнить выезд в нашу страну для украинцев, контроль за выезжающими будет осуществляться при помощи ввода с 2018 года национальной биометрической идентификации граждан Украины, а также иностранцев. Все данные будут фиксироваться на пунктах пропуска.

Россия, в свою очередь, не намерена осложнять украинцам въезд в Россию и даже готовится к упрощению получения гражданства украинскими гражданами. Это было бы хорошим шагом, по крайней мере, для того, чтобы называть продавцов или официантов привычными именами, а не экзотическими среднеазиатскими. А если серьёзно - то рядовые украинцы, не подверженные влиянию нацистской пропаганды нынешних украинских властей, всегда были и будут желанными гостями в России.

Как рассказал RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, с украинской стороны может быть выстроен целый ряд барьеров для трудовых мигрантов, желающих заработать деньги именно в России. «Это может быть совершенно по-разному обосновано: и как посещение страны-агрессора, например, и недопущение частных визитов», благо все правовые основания для введения таких барьеров уже имеются: Россия, напомним, официально-таки признана «страной-агрессором», и последствия не заставят себя долго ждать.

Но самым действенным способом вернуть соотечественников на Родину мог бы стать уход Петра Порошенко с поста президента Украины, роспуск нынешнего украинского правительства и Рады в полном составе, а также отказ от конфронтации с Россией. Но это вряд ли - так что от нынешних инициатив украинских властей пока что будут страдать самые обычные люди.

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