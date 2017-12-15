Заграница поможет убивать Донбасс
Заграница поможет убивать Донбасс

Почему канадцы решили начать поставки оружия на Украину?

Решение канадских властей разрешить поставки летального оружия Киеву подорвет и без того трещащие по швам минские соглашения, уверена Москва. Донбасс опасается, что обстрелов будет еще больше, а значит, и жертв среди мирного населения. Ну, а на Украине, понятное дело, не могут порадоваться долгожданному подарку из-за океана. Что заставило канадцев пойти на это и как скоро их примеру последуют другие страны?

Предложение помочь Киеву оружием канадское правительство рассматривало целых два года. Нынешний либеральный кабинет наконец-то дал зеленый свет канадским оборонным подрядчикам для поставок оружия на Украину – хотя, будь там консерваторы, ничего бы не изменилось: закон был внесен еще при предыдущем, консервативном правительстве.

Официальные лица рассыпались в комментариях, насколько правильно это решение, как сильно оно поможет установлению более тесных связей между двумя странами, и прочее, и прочее. А Джеймс Безан, консерватор, член палаты общин Канады и по совместительству теневой министр обороны, заявил, что сожалеет лишь о том, что это решение не было принято раньше. Также канадские высокопоставленные лица уверены, что их решение повлияет на администрацию Трампа последовать их примеру.

Речь идет о поставках автоматического огнестрельного оружия. Те подрядчики, которые решат заключить соглашение о сделке с Киевом, будут подавать заявку на разрешение на экспорт. Каждый случай будет рассматриваться в особом порядке. Будет оцениваться, например, кто будет конечным пользователем, как оружие будет использоваться. Также это оружие не должно будет использоваться против гражданских лиц – смешной пункт, учитывая, что ни для чего другого оружие Украине и не нужно.

Дать ответ на вопрос, почему канадцы решили помочь Киеву, помогут лишь несколько фактов. Украинская диаспора – одна из самых крупных в Канаде, почти 1,2 миллиона человек. И одна из самых влиятельных. В Канаде действует свыше 1000 различных организаций, так или иначе представляющих украинцев. Ну и, к слову, уже упомянутый Джеймс Безан – украинец по происхождению. Так что столь теплые отношения между странами – не дань русофобии, а, скорее, уже сложившаяся традиция.

Неужели в Канаде все украинофилы, спросите вы? Конечно же, нет. Решение о военной помощи Украине было принято вопреки протестам внутри самой Канады. В Канаде есть силы, считающие, что поставки вооружения ударят по соблюдению прав человека, поскольку, по их мнению, в конфликте в Донбассе виноваты, вообще-то, обе стороны, а не только «ужасные прорусские сепаратисты». Против поставок вооружения активно выступало также канадское подразделение широко известной правозащитной организации Amnesty International, поскольку западное летальное оружие нарушит баланс сил в регионе.

Если военная помощь Украине и правда будет оказываться - о минских соглашениях, понятное дело, можно будет забыть окончательно. Вопрос в другом – пойдет ли Киев на дальнейшую эскалацию конфликта в такой степени, что снаряды вновь будут рваться на территории России? Сенатор Франц Клинцевич назвал поставки вооружения из Канады «опасным прецедентом». К тому же, это делает Канаду по сути одной из сторон конфликта. Ведь получается, что, в случае тех или иных неправомерных действий украинских силовиков, ответственность берут на себя канадцы. А позже, возможно, и другие страны, так как не только в Канаде и США рассматривали возможность поставки оружия Киеву.

Теги:
События: политика
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