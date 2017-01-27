Загадка «безопасных зон»

В российских СМИ вызвало большой переполох заявление нового президента США Дональда Трампа о готовности создать в Сирии некие «зоны безопасности». Короткая фраза постояльца Овального кабинета была воспринята как вызов РФ на сирийском направлении. Вот что дословно сказал Трамп в интервью телеканалу ABC:

«Вы видите людей, которые приезжают сюда и часто либо в некоторых случаях имеют недобрые намерения. Я не хочу этого. Это «Исламское государство» (организация запрещена в РФ). Они приезжают под ложным предлогом. Я не хочу этого. Я собираюсь быть президентом безопасной страны. У нас достаточно проблем. Сейчас я совершенно точно буду создавать безопасные зоны в Сирии для людей».

«Я считаю, что Европа совершила огромную ошибку, разрешив миллионам людей приехать в Германию и другие страны. Просто посмотрите. Это катастрофа, вот что там происходит», — добавил Трамп.

На безрыбье и рак рыба

Из сказанного республиканцем сложно сделать какой-либо вывод. Как правило, столь непонятные и крайне туманные фразы оставляют без официальных комментариев. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился поделиться мнением Кремля. «Важно, чтобы это не усугубило ситуацию с беженцами. Следовало бы просчитать все возможные последствия», — сказал он. Также Песков отметил, что Вашингтон не советовался с Москвой».

Турция, которая с самого начала сирийской войны выступала за создание буферной зоны, на свой лад восприняла растиражированную журналистами фразу. «Мы изначально выступали за создание таких зон, куда смогут прийти тысячи сирийцев. Но сейчас мы будем ждать дальнейших практических шагов по этой инициативе Трампа», — заявил официальный представитель МИД Турции Хюсейин Мюфтюоглу.

Анкара была более предусмотрительна, чем Кремль. Мюфтюоглу отметил, что необходимо подождать «дальнейших распоряжений» президента США и только потом задуматься об оценке «зон безопасности». Кроме того, дипломат обратил внимание на отсутствие «дополнительной информации на этот счет».

Единственным источником сведений о «безопасных зонах» в Сирии является агентство Reuters, которое ссылается на некий документ, где говорится о готовности Трампа подписать указ о начале создания так называемых гуманитарных зон безопасности для жителей Сирии.

«Госсекретарь при взаимодействии с министром обороны в течение 90 дней с момента подписания данного указа должен представить план введения безопасных зон в Сирии и в примыкающих к ней районах, где сирийские жители, покинувшие свою родину, смогут дождаться репатриации или потенциального переселения в третьи страны», — указано в документе.

Мысли-скакуны

Трамп на протяжении избирательной кампании воздерживался от комментариев по сирийскому кризису. Причина очевидна — нежелание портить отношения с Москвой хотя бы до вступления в должность. «Великолепные отношения» с Россией — едва ли не первостепенное обещание в сфере внешней политики, и «зоны безопасности» были тогда совсем некстати.

Будущая политика республиканца на сирийском направлении, пожалуй, одна из главных интриг. Трамп заставил американцев поверить, что уничтожит ДАИШ (ИГ — организация запрещена в РФ). Однако совершенно непонятно, как он поступит с прикормленными оппозиционерами, курдами, и какую роль Вашингтон будет теперь играть в мирном урегулировании в САР.

Поэтому фраза о «зонах безопасности» была воспринята как часть курса новой администрации в Сирии. Журналисты начали искать потаенный смысл, не понимая от чего можно оттолкнуться, сопоставляя все то, что наговорил Трамп ранее. При этом на данный момент отсутствует даже общая информация о планах США по Сирии.

Обратим внимание на контекст беседы хозяина Белого дома с ABC. Фраза, касающаяся Сирии, была произнесена после того, как журналист телеканала Дэвид Мьюир спросил Трампа о его намерении подписать «масштабный акт» о запрете на въезд для отдельных категорий граждан, включая мусульман. Республиканец пояснил свою инициативу:

«Мы говорим… это не запрет в отношении мусульман. Речь идет о странах, где царит ужасный террор. Мы назовем эти страны в ближайшее время. Это те страны, из которых к нам приезжают люди, создающие огромные проблемы».

После этого Трамп перешел к рассуждению об опасности проникновения террористов ДАИШ в США и потом сказал о «зонах безопасности» в Сирии и печальном результате притока беженцев для Германии.

«Я не хочу, чтобы то же случилось здесь. Однако президент Обама и Хиллари Клинтон разрешили — и Керри разрешил — въехать в нашу страну десяткам тысяч человек. ФБР сегодня собирает информацию об огромном количестве подозреваемых в причастности к терроризму. Они из числа приехавших в нашу страну», — добавил Трамп.

В скачущих мыслях постояльца Овального кабинета легко запутаться. Республиканец рассуждает о недопустимости въезда на территорию США экстремистов. Но при чем здесь миграционный кризис, с которым столкнулась Европа?

Нелегалы с Ближнего Востока без документов отдают последние деньги контрабандистам, чтобы покинуть родину. Однако у них нет никакой реальной возможности добраться до США. Максимум, что они могут — это перебраться в расположенную через море Европу, куда главное доплыть и неважно на чем.

Глупость или сигнал

«Зона безопасности» в Сирии непосредственно затрагивает интересы ЕС. Вашингтон может легко отслеживать приток беженцев из «нежелательных» стран и регионов, контролируя авиаперевозчиков. Попасть в США по суше с юга вскоре будет совсем нелегко даже нелегалам-латиносам, так как Трамп готов отстаивать проект строительства стены на границе с Мексикой.

К проблемам европейских союзников республиканец всегда относился подчеркнуто равнодушно. Логично предположить, что организовывать какие-либо «зоны» в чужих интересах американский президент не будет. Тогда о чем вообще говорил Трамп в интервью ABC?

Не исключено, что хозяина Белого дома просто немного «занесло». Мысль о мусульманах наложилась на обещание искоренить терроризм, а терроризм процветает на Ближнем Востоке, а на Ближнем Востоке — Сирия, а с Сирией — проблемы. Ну и так далее по цепочке. Трамп мог в итоге запутаться в собственных мыслях о безопасности.

Если внимательно посмотреть на контекст интервью, то фраза про Сирию была явно ни к селу ни к городу. В конце концов, из уст экстравагантного политика мы успели услышать немало глупостей и одна из них: борьба с терроризмом с помощью ядерного оружия.

Однако если Трамп не допускал ошибок, и понимал о чем идет речь, то «зоны безопасности» — это, несомненно, тревожный сигнал для Москвы. Во-первых, это означает расширение американского присутствия в САР, а во-вторых (в отличие от РФ) — участие Вашингтона в сирийском конфликте отнюдь не носит гуманитарный характер.

С целью свержения лояльного Москве Башара Асада на протяжении нескольких лет американские инструкторы с переменным успехом ведут подготовку сирийских мятежников, и пока Трамп не отрекался от поддержки боевиков. Наивно полагать, что «зоны безопасности» будут представлять собой только хорошо оборудованные лагеря для беженцев.

Жесткая политика в отношении правящего режима в САР и открытое вмешательство в дела арабской республики может похоронить надежду на нормализацию российско-американских отношений. Господам-«трампистам» стоит адекватнее оценивать своего кумира.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Экономика»