Зачем Юля к Трампу ездила
фото: РИА Новости, стрингер

фото: РИА Новости, стрингер

Новым президентом Украины может стать Тимошенко

Похоже, зря обитатели интернета обсмеяли бывшего премьер-министра Украины, главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко за то, что она поджидала Трампа прямо у туалета. Даже мемов состряпали, представив Юлию Владимировну в образе популярного героя Ждуна, только с косой на голове. По информации спикера парламента Новороссии Олега Царева, именно Юля может занять кресло президента Украины.

Как рассказал Царев на YouTube-канале «ДеньТВ», Порошенко будет отстранен от власти в результате сделки между Москвой и Вашингтоном. По его словам, в конце февраля на Украину поедут помощники Трампа и будут детально разбираться по ситуации в стране. Причем эти люди присутствовали при разговоре двух президентов. Именно на эту команду возложена задача заняться поисками выхода из ситуации на Украине.

«Есть очень большой шанс, что Путин и Трамп договорятся не только по мировому терроризму, - а ведь Порошенко и есть террорист, занимающийся государственным терроризмом, как иначе назвать, когда людей убивают?» - говорит Царев. «К сожалению, что выбрать сразу же человека, который будет занимать прорусские позиции, будет сложно. Поэтому, мне кажется, самые высокие шансы – как бы это горько не звучало для жителей Юго-Востока – это Юлия Тимошенко. Несмотря на ее угрозы сбросить атомные бомбы на Донбасс и обнести его колючей проволокой». Также Царев добавил, что на данный момент ведутся серьезные переговоры между республиканцами и Юлией Тимошенко, чтобы следующим президентом была именно она.

Напомним, что не так давно, 5 февраля Юлия Владимировна ездила в США. По ее словам, ей удалось добиться разговора с Дональдом Трампом – пусть и очень короткого. Как рассказала Тимошенко в интервью телеканалу ICTV, Трамп четко понимает, что происходит в регионе, а также пообещал всестороннюю поддержку Украине.

«Во время моей встречи с президентом Соединенных Штатов я услышала поддержку Украины, желание помочь Украине. Украина не будет оставлена без помощи самого надежного нашего союзника — Соединенных Штатов. Но многое в руках Украины», — заявила Тимошенко после встречи с американским президентом.

Тимошенко похвасталась также, что идея отправить десант политиков из США и Украины в Донбасс принадлежит именно ей. Главная цель этого – «чтобы там услышали голос Украины». Помимо прочего, Юлия Владимировна просила также «остановить агрессора», а также оказать Украине военную помощь.

При этом сам Трамп немногим ранее заявлял вещи, которые заставляют усомниться в оптимизме главы партии «Батькивщина». В интервью каналу FOX он признался, что США вообще слабо представляют себе, что именно творится в Донбассе, но пообещал разобраться в этой проблеме – стало быть, идея эта принадлежит вовсе не Тимошенко. Также он выразил сомнения, действительно ли Россия стоит за ополчением Донбасса. Про военную помощь и говорить нечего: новый президент США отлично считает деньги и уже дал понять, что делать столь дорогие подарки регионам, которые не входят в сферу национальных интересов США, он не намерен.

В борьбе за власть Тимошенко пробовала разные методы. Последняя ее попытка раскачать ситуацию в стране не увенчалась успехом: Юлия пыталась призвать украинцев к третьему Майдану, воспользовавшись тем, что граждане Украины были недовольны ростом цен на ЖКХ. Оседлать протест не удалось: несколько дней стояния под окнами правительственных зданий в ноябре прошлого года ни во что так и не вылились.

Что ж, похоже, идея подкараулить Трампа у туалета, приехав специально ради этого в Вашингтон на ежегодный Национальный молитвенный завтрак, мероприятие, на котором традиционно присутствует президент Соединенных Штатов – возможно, не самая худшая.

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События: выборы
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