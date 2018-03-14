Язык, который понимают США
Скриншот из youtube

Скриншот из youtube

Почему Москва так редко занимает принципиальную позицию и старается не называть вещи своими именами

Минобороны РФ не всегда радует резкими и при этом весьма разумными выражениями, лишенными пафоса и налета политиканства. На дообеденном брифинге начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сделал долгожданное заявление, комментируя намерение американцев нанести удар по правительственным кварталам Дамаска под предлогом химатаки в Восточной Гуте (пригород столицы САР, где сейчас идет сражение между армией и боевиками).

«В то же время в Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять», — сказал Герасимов.

Говоря по-русски, начальник Генштаба пообещал американцам ту самую кузькину мать, о которой более полувека назад говорил Никита Хрущев. И уже через несколько часов председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США (заокеанский коллега Герасимова) генерал Джозеф Данфорд позвонил первому заместителю Шойгу, чтобы обсудить вопросы, связанные с «обстановкой в Восточной Гуте».

Подобная ситуация — не повод для торжества и шапкозакидательских лозунгов — вроде «Россия утерла нос пиндосии» или «Герасимов поставил США на место». Все как раз намного прозаичнее.

Во-первых, важно учитывать как минимум два фактора — грядущие президентские выборы и невероятный по масштабу пиар «путинского супероружия». Воинственные заявления сейчас явно в тренде. Если верить подавляющему большинству СМИ, посланием к Федеральному Собранию президент создал вокруг России ореол неприкосновенности. Реальная ситуация, конечно, не столь радужная. И журналисты по обеим сторонам океана выдернули из контекста нужные слова главы государства.

В частности, Путин прямо сказал, что американская ПРО по-прежнему является угрозой для безопасности РФ. Отсюда следует, что ВМС США (крупные корабли и подводные атомоходы) гипотетически могут сбить часть баллистических ракет РФ и одновременно нанести удары по территории нашей страны, где средства ПРО защищают только Москву и ряд военных объектов.

Во-вторых, с американцами, как и с любыми другими народами, необходимо разговаривать на том языке, который они понимают. Только делать это надо продуманно и постоянно, имея за спиной реальные ресурсы. В Сирии у России стоят противокорабельные комплексы «Бал», «Бастион», средства ПВО С-300В4, С-400, «Панцирь-С». В Средиземном море на боевом дежурстве находятся несколько кораблей и подлодок, в воздухе — новейшие истребители Су-57, боевые машины Су-30СМ, Су-35, Су-24, Су-25, на земле — отряды армейского спецназа.

Силы РФ и США на Ближнем Востоке все равно неравны. Однако мнение Москвы учитывают, потому что она обладает возможностью нанести тот самый неприемлемый ущерб, как и в случае с ядерным оружием. «Заокеанские партнеры» это знают, и всегда просят русских о переговорах, когда чувствуют свою уязвимость, осознают, что их гегемония находится под серьезной угрозой.

Вот и Герасимов в двух предложениях дал понять американским коллегам, что Россия не даст в обиду ни своих военнослужащих, ни своих союзников. Командование США не стало рисковать в очередной попытке продемонстрировать собственную исключительность. Вашингтон умерил пыл и позвонил на Фрунзенскую набережную.

Почему же поведение начальника Генштаба ВС РФ не может быть поводом для гордости? К нашему большому сожалению, твердость в отстаивании своих интересов не является главной чертой политики Москвы. В апреле 2017 года в той же Сирии американские ВМС выпустили «Томогавки» по авиабазе Хан-Шейхун под предлогом обвинений Дамаска в химической атаке. Россия лишь развела руками.

Десятки раз контингент США наносил удары по сирийским войскам, а 7 февраля 2018 года американцы обстреляли бойцов ЧВК «Вагнер», двигавшихся в колонне с сирийскими ополченцами в провинции Дейр-эз-Зор. По разным данным, жертвами инцидента стали от 5 до 200 человек.

Как полагают СМИ, причина трагедии заключалась в том, что Минобороны не координировало действия «наемников». Восприняв движение войск как атаку на свои позиции, в бой с сирийцами и россиянами вступила артиллерия и вертолеты США. Внятное объяснение инцидента со стороны Минобороны и МИД РФ по-прежнему не предоставлено.

Избирательная риторика Москвы ярко проявляется в политике на украинском направлении, о чем неоднократно писала «Русская Планета». Россия спасла Крым от гражданской войны и нашествия украинских боевиков, а для Донбасса (при всей неоднозначности той ситуации) — почему-то было сделано исключение. Итогом стала гражданская война и гибель свыше 10 тысяч человек, включая сотни русских добровольцев (и возможно, некоторого количества военнослужащих РФ).

Несмотря на откровенное желание задушить Донбасс, постмайданный Киев из незаконного правительства превратился для Москвы в «партнера, с которым можно разговаривать».

За минувшие два года Москва не ввела ни одной санкции против Украины, хотя за это время власти «незалежной» приложили, наверное, максимум усилий, чтобы ухудшить положение русскоязычного населения и натравить украинцев на русских. Липецкая фабрика Порошенко платит налоги в бюджет РФ, Россия остается одним из ведущих инвесторов в экономику Украины, и Киев такое положение дел вполне устраивает.

Резкое заявление Герасимова, как и присоединение Крыма, которое мы каждый год празднуем, являются скорее исключением, чем правилом внешней политики РФ. Киев, Вашингтон и другие «партнеры» России чувствуют отсутствие принципиальности в поведении Москвы и наверняка понимают спорадичный характер принимаемых решений. Слабость, которую позволяет себе наше государство, всегда будет оборачиваться против интересов России. 

Теги:
Места: США
События: политика
Организации: Минобороны
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