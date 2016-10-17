Взятие напоказ
Мосул / фото: Грозный-информ

Мосул / фото: Грозный-информ

Почему Запад так спешит освободить иракский Мосул от террористов

Сегодня утром иракская армия при поддержке курдов и американской авиации начала наступление на Мосул – город, расположенный на севере Ирака. Этот город называют иракской столицей ИГИЛ, запрещенного в РФ: более двух лет он контролируется радикальными исламистами. Несмотря на то, что значительная часть населения покинула город с приходом боевиков, освобождение Мосула может угрожать жизни полутора миллионам его жителей, считают в ООН.

Однако мировое сообщество хранит молчание: по старой доброй традиции, демократические бомбы – те, которые одобрили в Пентагоне – совсем не то же самое, что обстрелы коварным Кремлем якобы мирных кварталов Алеппо. Почему американцам так нужна победа в Мосуле?

До захвата террористами население Мосула составляло почти 1,4 миллиона человек. По разным данным, после того, как город захватили исламисты, его покинуло почти полмиллиона жителей. Итого, в городе могут находиться примерно семьсот тысяч мирных жителей и свыше пяти тысяч боевиков: по некоторым данным – их может быть до 11 тысяч.

В субботу, перед началом операции, иракские военные сбросили с самолетов несколько тысяч листовок, в которых призывали жителей не паниковать, спрятаться по домам и не подходить к позициям исламистов. А уже с утра понедельника коалиция во главе с США приступила к нанесению артиллерийских ударов по городу. И вряд ли закрытые ставни, как советовали жителям в листовках, спасут от снарядов.

Операция анонсирована чуть ли не как ключевое сражение с боевиками за всю историю контртеррористической операции. Масштабы подготовки впечатляют: к операции привлечены 11 бригад иракской армии, свыше 20 тысяч человек. Вместе с отрядами местной полиции и другими подразделениями общая численность войск составляет более, чем 60 тысяч. В боях, помимо иракцев, примут участие курдские отряды Пешмерга, шиитское ополчение, а также иностранные войска: Турции, США и Франции.

Свое намерение оказать всестороннюю поддержку ранее выразили в Пентагоне. «Это поворотный момент в кампании, нацеленной на продолжительное поражение ИГ», — заявил министр обороны США Эштон Картер. По оценкам экспертов, операция продлится 2-3 месяца либо дольше. Террористы сдаваться не собираются: чтобы затруднить работу авиации, они жгут покрышки по всему городу, устраивают показательные казни, чтобы держать в страхе мирных жителей, а также стягивают дополнительные силы к Мосулу.

Никто не обещает американской коалиции скорой победы. США явно рассчитывают одержать победу до президентских выборов. Вашингтону крайне необходим успех в борьбе с ИГИЛ, к тому же, лишит кандидата в президенты Дональда Трампа аргументов, позволяющих критиковать демократов за то, что они недостаточно активно воюют с ИГИЛ. А это значит, что чаша весов может серьезно качнуться в пользу Хиллари Клинтон.

Довольно трудно будет осуществлять операцию еще и потому, что в ней принимают участие одновременно курдские отряды и турки. Для Турции Мосул – историческая часть Османской империи, и действуют они там исходя из собственных интересов, а не по соглашению с властями Ирака. В начале октября парламент Ирака принял резолюцию, призывающую турецкие войска покинуть территорию Ирака и прежде всего – районы возле Мосула. Возникает ощущение, что ни одна нация на всем Ближнем Востоке не признает международное право.

С точки зрения международного права, без официального запроса помощи со стороны Ирака к Турции, нахождение турецких военных на территории этой страны – нелегитимно. В отличие от российских ВКС в Сирии, где международное законодательство было соблюдено, и где, кстати, турецкие военные также осуществляют военные операции по своему усмотрению, не считаясь с международным законодательством.

В этом есть и опасность для самой Турции. Как считает профессор политологии университета Сабанджи Эрсин Калайджиоглу, завтра более сильное государство может осуществить подобное вторжение уже на территорию самой Турции. Операция в Мосуле как минимум может загнать Турцию во внешнеполитический тупик и лишь сильнее заставит ее увязнуть в хаосе войн, ведь туркам уже сейчас приходится воевать сразу на два фронта.

В этих условиях взять Мосул так быстро, как на то рассчитывают американцы, невозможно. ИГИЛ не собирается сдаваться, а значит, город ждут ковровые бомбардировки по районам с последующими попытками их зачистки, считает эксперт по Ближнему Востоку, блогер Анатолий Несмиян (Эль Мюрид). «Цель бомбардировок - даже не в поражении живой силы ИГИЛ, а в создании невыносимых условий для мирного населения и побуждения его к бегству. Тем не менее, из Мосула, кто хотел и мог, уже давно сбежали, остаются те, кому идти уже некуда», - написал он на своей странице в Facebook.

«Кроме того, суннитское население Ирака вообще в текущих условиях обречено на истребление, а потому гибель в Мосуле - перспектива практически аналогичная той, что ждет этих людей за его чертой. Так что ожидать, что все мирные побегут, нереально - в лучшем случае уйдет не более половины жителей».

По мнению Несмияна, Мосул совершенно очевидно ждет гуманитарная катастрофа, а мировые СМИ будут молчать. Осторожное замечание ООН об угрозе безопасности полутора миллионам человек так и останется незамеченным. «Путин сегодня по своей привычке предложил поторговаться, заявив, что Россия не будет "истерить" по поводу операции в Мосуле - явное предложение в обмен на молчание о геноциде Мосула немножко сбавить тон в сообщениях об Алеппо. Понятно, что Западу глубоко плевать на такого рода предложения», - заключил эксперт.

Теги:
События: война
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