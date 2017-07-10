«Выньте да положьте»

На прошлой неделе участники Парламентской ассамблеи при ОБСЕ приняли в Минске декларацию, в которой в решительной форме потребовали от России вернуть Крым Украине. С тем же успехом можно призвать Запад вернуть Сербии Косово, резонно отметили в России.

Итоговая декларация, содержащая в себе ряд антироссийских пунктов, была вынесена на голосование 9 июля. За декларацию отдали свои голоса 91 член ПА ОБСЕ, 15 – выступили против, включая представителей Российской Федерации, трое воздержались.

Гнев Москвы вызвал тот факт, что в итоговой и объемной декларации наличествовали пункты, касающиеся Крыма и предложенные Украиной. Требования украинской стороны не могут быть объективными и не учитывают мнение крымчан, поэтому Россия настаивала на вынесении резолюции в отдельный документ и проведении еще одного голосования.

«Мы категорически не согласны со становящимися уже неприличными формулировками про аннексию Крыма, а также тоном некоторых пунктов и параграфов, которые являются для нас категорически неприемлемыми», - заявил глава российской делегации при ПА ОБСЕ, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой. Отказ от голосования он аргументировал тем, что Россия не будет голосовать за «восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины».

«На этой ассамблее мы часто слышали призывы вернуть Крым. Их, конечно, можно продолжать еще долго, лет 20-30, пока не надоест, но Крым есть и будет всегда частью РФ. По-другому не будет, потому что так решил народ Крыма после госпереворота 2014 года на Украине и он ясно высказал свою волю», - заявил Толстой, выступая на заседании ОБСЕ.

Приняв во внимание исключительно мнение украинцев, парламентарии ОБСЕ проигнорировали мнение самих крымчан – отказав им в праве самим решать свою судьбу. «ПА ОБСЕ требует невозможного: народ Крыма не хочет обратно на Украину», - отметил в своем twitter сенатор Алексей Пушков. По его мнению, с тем же успехом можно призвать Запад вернуть Косово Сербии.

Сами крымчане, само собой, ни к какой резолюции прислушиваться не намерены. «Воссоединение Крыма с Россией — это на века, все, кто тешит себя хоть какой-то другой мыслью, сильно обманываются», — заявил глава регионального межнационального комитета Крыма Заур Смирнов. По его словам, никакие ультиматумы или призывы не заставят крымчан изменить выбор в пользу своей исторической родины, а решения международных организаций не смогут отменить результаты референдума 2014 года, когда Крым решил воссоединиться с Россией.

Европейские структуры не только игнорируют мнение жителей полуострова, но и становятся, по сути, соучастниками нарушения прав человека. То, что творит Украина с жителями Донбасса, цензурному описанию не поддается, а всю ответственность Запад с упорством возлагает на Россию.

Чем ответить на это нашей стране? Начать вести себя как украинцы? Они крайне активно и даже можно сказать агрессивно ведут себя на всех международных площадках. Напрашиваются на встречи президентов со своими подчиненными, например, а затем выдают это за «встречу Трампа и Порошенко», например. Или распространяют национальную атрибутику и вышиванки – как это сделал глава МИД Украины Павел Климкин, всучив генсеку ООН вышитую рубаху. Украинское лобби в международных структурах достаточно сильное и навязчивое, иногда складывается ощущение, что еврочиновники идут на поводу у украинцев, лишь бы они поскорее отвязались.

Для начала, можно просто проигнорировать данную резолюцию – тем более, сколько их уже напринимали в свое время. И что? И ничего. Под санкциями, наоборот, крепче будем. А далее – подключать все возможные ресурсы для создания международного трибунала по Украине – так и хочется написать слово «бывшей». Преступления против человечества, совершенные украинской стороной в Донбассе, задокументированы, в частности, в проекте МИД России «Белая книга». Придет день – и за них Украине придется ответить. И никакие подарки в виде вышиванок уже не помогут.

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