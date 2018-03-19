Выборы в тылу врага

Никто не сделал больше для победы Владимира Путина на президентских выборах, чем Запад. В попытках демонизировать Путина западные страны явно перегнули палку, а поток грязи на нашу страну со страниц газет и экранов телевизоров побудил россиян, где бы они ни находились, дойти до российского посольства и исполнить свой гражданский долг. Где-то к консульствам выстроились длинные очереди, а кое-где россиянам проголосовать так и не дали. Как прошли выборы президента России за границей и какова была реакция западных СМИ – в обзоре «Русской Планеты».

По оценкам посла МИД России по особым поручениям Андрея Нестеренко, к середине дня 18 марта почти 45 тысяч граждан России, находящихся за рубежом, отдали свои голоса на выборах президента страны. К сегодняшнему утру цифра, скорее всего, значительно вырастет. Как заявил депутат Сергей Железняк, причиной столь высокой явки за границей стала агрессивная политика Запада по отношению к России.

«Сегодняшние выборы доказали, что антироссийски настроенные силы, которые постоянно оказывают давление на нашу страну, устраивают политические провокации, шантажируют санкциями и пытаются создать вокруг России сложную международную обстановку, добились обратного эффекта. Наша большая и сильная страна продемонстрировала свое единство и способность на самом высоком уровне провести честные, открытые, абсолютно прозрачные выборы, в легитимности которых ни у кого не может быть никаких обоснованных сомнений», - сообщил депутат через свою пресс-службу.

Глядя на фотографии огромных очередей к российским консульствам в день выборов, которые разместили интернет-СМИ, можно наглядно убедиться в правдивости высказывания Железняка. «Ждать час двадцать на морозе - это своего рода гражданский подвиг, я восхищаюсь этими людьми, которые находят в себе силы, не ропщут, ждут и исполняют свой гражданский долг» - так прокомментировал очереди в консульство в эстонской Нарве генконсул Юрий Грибков. Количество желающих проголосовать оказалось очень велико, работники консульства работали в авральном режиме, выходили на улицу, чтобы помочь своим согражданам. И это при том, что в Нарве было открыто 4 избирательных участка. Кроме Нарвы, четыре участка работали в столичном Таллине, где также образовались гигантские очереди, и еще один – в Тарту.

Очереди в российские генконсульства выстроились практически по всему миру – на Кипре, в странах СНГ, в столицах европейских государств, а также в Лондоне. Явка, как отметили сотрудники посольства, была очень хорошей. Полтора часа, как в Нарве, конечно, стоять не пришлось, но народу было очень много. Дипломатический скандал между Великобританией и Россией из-за отравления Скрипаля не создал каких-либо неудобств в организации голосования ни работникам консульств, ни самим россиянам.

Очень хочется тыкнуть этим примером в лицо нашим «цееуропэйским» соседям, что такое настоящая Европа, но ведь не поймут. Украина оказалась единственным государством, где россияне не смогли проголосовать на выборах президента: в консульства их просто не пустили, так что отдать свой голос смогли только сотрудники российских диппредставительств. Украинские националисты устроили настоящее шоу – с золотым памятником Владимиру Путину, бандеровскими гимнами, а в Харькове активисты притащили к зданию российского представительства гроб с куклой Путина.

Все российские консульства были взяты под усиленную охрану украинской Нацгвардии. Видимо, опасаясь провокаций, украинские власти решили сами перекрыть россиянам доступ в посольства, либо решили воспользоваться поводом и тем самым отомстить России за присоединение Крыма, которое, напомним, случилось именно 18 марта, 4 года назад.

В Европе на столь наглое нарушение посмотрели сквозь пальцы. ОБСЕ вообще предпочла самоустраниться от скандала, предложив России и Украине самостоятельно разрешить разногласия по недопуску россиян на избирательные участки в дипломатических ведомствах. При этом некоторые европейские страны – например, Норвегия - уже успели заявить, что не признают выборов в России на территории Крыма – из-за того, что он «аннексирован». Хотя европейцы и отметили, что выборы в Крыму прошли без нарушений (там работало большое количество европейских наблюдателей), общая политика ЕС по отношению к принадлежности Крыма не изменилась.

За океаном нынешние выборы назвали «референдумом по продлению полномочий Путина еще на 6 лет». Американская газета New York Times отметила, что выборы мало походили на реальную конкурентную гонку и сравнила их с советскими временами, когда в бюллетенях было всего одно имя.

Что ж, предварительный итог голосования – около 75% голосов – на этот раз Запад не сможет объяснить махинациями, вбросами и каруселями. Прошедшие выборы стали одними из самых прозрачных в истории России, что, скрипя зубами, признают даже наши доморощенные либералы. Да и явка оказалась выше, чем на предыдущих выборах. Давно замечено: чем сильнее давят на Россию – как снаружи, так и извне – тем сильнее россияне консолидируются вокруг того, кто, по их мнению, способен противостоять угрозам. Так вышло, что в сегодняшней истории России таким человеком оказался Владимир Путин.

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