К войне готовы
фото: cqyhtl.com

фото: cqyhtl.com

В Европе усилят военный контингент на границе с Россией

Уже в следующем году в непосредственной близости от России – в странах Прибалтики и Польше, а также в Румынии – появятся ударные подразделения войск НАТО. Речь идет не просто об усилении уже имеющегося там контингента. Там планируется разместить тяжелые, хорошо вооруженные формирования – в качестве демонстрации готовности не только обороняться (как заявлено), но и, возможно, наступать. В Восточную Европу стянут подразделения аж из 17 стран. Основу будут составлять войска США, Германии, Канады и Великобритании. В частности, американцы планируют перебросить собственные войска, расположенные в настоящий момент в Германии, в Польшу. По словам министра обороны Эштона Картера, в Польшу будет направлена батальонная оперативно-тактическая группа примерно из 900 военнослужащих. Также американцы планируют перебросить часть своих войск в Румынию и Болгарию. А в феврале следующего года из штата Колорадо в Прибалтику прибудет бронетанковая бригада вооруженных сил США. Великобритания, в свою очередь, направит в Прибалтику танки и дроны, а также почти 800 своих солдат. К ним присоединятся силы из Франции и Дании. В грядущем усилении будут принимать участие также военнослужащие из Албании, Италии, Словении, Бельгии, Хорватии, Нидерландов и Норвегии. По официальным сообщениям, усиление контингента связано в первую очередь с военными учениями под названием Saber Strike, которые должны пройти летом следующего года в Польше и странах Балтии, а также маневры Saber Guardian и другие броские названия в Румынии, Болгарии и Грузии. При этом командование НАТО отмечает, что размещение батальонов там будет не постоянным, а ротационным, но вот сами базы будут размещены на постоянной основе. Особенно интересно участие в намечающемся действе Норвегии. Страна разрешила Пентагону разместить около 300 своих морпехов, при том, что ранее условие о ненахождении на территории Норвегии иностранных войск было одним из условий вступления в НАТО. Тревожит и активизация на черноморском направлении: в частности, для этих целей и будут использоваться Болгария и Румыния, по словам Картера, это усилит аналогичные соединения, которые уже находятся на континенте. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что министры обороны стран-членов НАТО должны принять решения об усилении присутствия в черноморском регионе. «На юго-востоке румыны примут многонациональную бригаду, болгары будут постоянно участвовать в этой бригаде. Она будет координировать усилия других союзников, включая США, которые будут направлять войска для проведения учений в Румынии и Болгарии. Будет усилено присутствие на юго-востоке НАТО», — рассказал посол США при НАТО Дуглас Льют, его слова цитирует агентство РИА Новости. По его словам, «еще не полностью готовы планы усиления воздушного и морского присутствия на юго-востоке». Западные страны уже не стесняясь называют Россию не просто противником, а стратегическим соперником. Глава Пентагона Эштон Картер неоднократно заявлял, что Россия возглавляет топ-5 главных сложностей для Америки и является крупнейшей угрозой для США – более грозной, чем Китай, КНДР, Иран и даже запрещенное в РФ «Исламское государство». Поляки, в свою очередь, считают угрозу, исходящую от России, реальной и также называют нашу страну самой большой угрозой для Европы. И снова – ни слова о террористах из ИГИЛ. В Европе считают это адекватным ответом на размещение Россией ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградской области и полагают, что это создает тактическое превосходство Вооруженных сил России во всем регионе. Особенно беспокоится Прибалтика. По мнению президента Литвы Дали Грибаускайте, «Искандер» - не оборонительное средство, а наступательное, которое, к тому же, может нести ядерный заряд. Однако из простого и пока еще, в общем-то, логичного обмена действиями в ответ на действие противника, возможное военное противостояние между Россией и Европой начинает обретать в головах обывателей реальные черты. Так, треть жителей Германии, судя по последним социологическим опросам, считают вполне реальной войну между Западом и Россией из-за ситуации вокруг Сирии и Украины. А финны серьезно опасаются захвата Аландских островов – архипелага в Балтийском море, имеющего автономный статус в составе Финляндии. Недавно эту тему на встрече с журналистами поднял президент Финляндии Саули Ниинисте, отвечая на вопрос об угрозе со стороны «зеленых человечков» (солдаты без опознавательных знаков, появившиеся в Крыму весной 2014 года). «В связи с этим многие говорили о маленьких зеленых человечках. Ну, наверное, есть определенные опасения. Но Аландские острова — это довольно компактная территория и регион. Я уверен, что жители островов легко бы заметили, если бы начало происходить что-то странное», - добавил Ниинисте. Примечательно, что даже бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что НАТО всерьез готовится перейти от политики сдерживания к реальным боевым действиям. Так, в июле этого года, он сказал корреспонденту «Интерфакса», что НАТО начало подготовку к перерастанию холодной войны в горячую. «Вся риторика в Варшаве просто вопиет о стремлении чуть ли не объявить войну России. Они только говорят о защите, а фактически ведут подготовку к наступательным действиям», - заявил Горбачев. Не скрывает своих планов и Запад. В самой Европе слово «война» звучит часто, и вовсе не применительно к мировому терроризму и «Исламскому государству» - словно и не было серии чудовищных терактов в Европе. Главные опасения – вторжение, как называют это в Европе, России на Украину и оккупация Крыма. Что ж, европейцы могут и дальше прятать голову в песок и в упор не замечать настоящей войны, которая, вообще-то, уже пришла на европейский континент. В Европе постоянно забывают о том, что все европейские кровавые заварушки, начатые их же собственными правительствами, прекращались только с приходом наших солдат в европейские столицы.
Теги:
Организации: НАТО
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