Война на паузе

В четверг утром по поручению Владимира Путина в Алеппо был введен режим прекращения огня для того, чтобы дать возможность оставшимся в восточной части города мирным жителям покинуть опасное место. Гуманитарные коридоры были открыты также и для боевиков: два пункта выхода из восьми.

Однако, как сообщается, за весь вчерашний день лишь несколько террористов воспользовались этой возможностью, более того – боевики обстреляли гуманитарные коридоры, предназначающиеся для мирных жителей. При этом российская и сирийская авиация перестала совершать боевые вылеты еще во вторник. Ожидается, что гуманитарная пауза продлится до субботы, а Россия планирует организовать еще два перерыва по 11 часов.

Напрасно командование сирийской армии обращалось к боевикам с призывом воспользоваться перемирием и покинуть город. Боевики в большинстве своем отказались сдаться и устроили настоящий террор в нескольких кварталах. В частности, возле одного из КПП, где собралось около 2,5 тысяч мирных жителей, намеревавшихся покинуть восточную часть города, боевики из запрещенной в РФ организации «Джебхат-ан-Нусра» устроили перестрелку, ранив несколько человек, и не выпустили людей из города.

В другом квартале представители еще одной террористической группировки устроили показательные казни и убили нескольких представителей местных властей, чтобы запугать мирных жителей, которые хотели воспользоваться гуманитарным коридором. Как сообщало командование сирийской армии, подобные инциденты происходят сразу в нескольких кварталах восточного Алеппо, террористы берут людей в заложники, открывают огонь по пешим колоннам, а по ночам обстреливают жилые кварталы и территории возле контрольно-пропускных пунктов.

«Ночью у КПП все было без изменений. Ни на Кастелло, ни в Бустан аль-Каср боевики не выходили, соответственно мирные жители тоже», - передает агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник в сирийской службе безопасности. Сообщается также, что среди различных группировок боевиков возникли разногласия. Часть из них решила покинуть город, другая – остаться.

В результате столкновений между группировками погибло около 50 человек. Части боевиков все же удалось выйти из Алеппо. Как сообщали в российском Министерстве обороны, на один из КПП пришло 8 раненых боевиков. Дежурящие у КПП медики оказали им врачебную помощь, после чего боевики покинули город.

Из-за опасности обстрелов дежурные службы возле КПП было решено отвести на некоторое расстояние. За порядком наблюдают полицейские, члены службы гражданской обороны, медики и представители международных организаций. Также там дежурят автобусы, на которых людей отвозят в другие провинции.

Ситуация возле каждого КПП отслеживается с помощью беспилотников, ведется также прямая трансляция – с тем, чтобы каждый мог убедиться: боевики уходить по доброй воле не желают. Тех из них, кто все же сумел покинуть город и перебраться в другие районы – боевики затем отправляются в Идлиб, контролируемый джихадистами – ничтожно малое количество по сравнению с тем, сколько террористов остаются в Алеппо.

Вокруг Алеппо назревает еще один скандал. Россия обвинила Бельгию в том, что ее самолеты во вторник нанесли авиаудары по пригороду Алеппо, в результате чего погибло шестеро мирных жителей, еще несколько – получили ранения. Бельгия отрицает свою причастность к обстрелам, однако МИД России уже направил бельгийской стороне доказательства присутствия самолетов F-16 бельгийских ВВС в том районе.

Интересно, что военным трибуналом ни Бельгии, ни США – за случайные обстрелы мирных жителей – никто почему-то не угрожает. Однако в результате давления мирового сообщества на Россию, по сути, и была введена гуманитарная пауза в Алеппо. Итог – десятки погибших людей и угрозы боевиков атаковать контрольно-пропускные пункты, что может привести к еще большему количеству жертв.

По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ставки крайне высоки. «Все сходятся, что эта гуманитарная пауза чрезвычайно нужна, высока роль политической воли российской стороны, которая пошла на объявление этой паузы. Надежды возлагаются, но есть опасности для продолжения этой гуманитарной паузы», - отметил он.

Во время встречи с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом в Берлине Владимир Путин информировал европейских лидеров о ходе гуманитарной паузы в Алеппо, однако добавил, что в случае, если боевики попытаются использовать эту паузу для перевооружения и возобновления атак, вопрос о ее продлении будет крайне проблематичен.

Однако, обсуждая Алеппо с лидерами европейских стран, Путин прекрасно понимал, что ни Олланд, ни Меркель на ситуацию на Ближнем Востоке всерьез не влияют. «Рассчитываем, что наши партнеры, прежде всего американские, сделают все, что они обещали до сих пор, по разведению террористов «Джебхат-ан-Нусры» и иже с ними, таких же террористических организаций, от так называемой здоровой части оппозиции, чтобы нам было понятно, как мы можем вместе дальше продолжать совместную работу», —

подчеркнул Путин. С одной стороны, Москве удалось выбить из рук своих геополитических соперников их главные пропагандистские козыри – что Россия якобы не заботится о гуманитарных вопросах. К тому же, у боевиков, заблокированных в Алеппо, нет возможности перегруппироваться и пополнить свои и без того скудные запасы оружия. Зато теперь весь мир благодаря камерам на КПП может в прямом эфире наблюдать за поведением тех, кого на Западе упорно продолжают называть умеренной оппозицией: расстрелы мирных жителей, угрозы и шантаж – это ведь так демократично.

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