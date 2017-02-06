Без внешнего кураторства Румыния опасна и непредсказуема

Еще в минувшее воскресенье мировые информационные агентства сообщили об очевидном успехе протестующих в Румынии, когда стало известно об отмене правительством поправок, смягчающих наказание местным коррупционерам. А в понедельник уже румынский Минюст отказался от «взрывоопасного» законопроекта. Однако толпы митингующих в Бухаресте и по всей остальной стране не разошлись ни 5-го, ни 6-го февраля. Наоборот - некоторые местные СМИ насчитали сегодня на площади Виктории перед зданием кабмина до 500 тысяч манифестантов.

Даже несмотря на первые отставки (госсекретаря Даниела Шандру и министра деловой среды, торговли и предпринимательства Флорина Жиану), теперь аппетиты демонстрантов заметно выросли. Люди требуют ухода всего правительства, которое, судя по выкрикиваемым лозунгам и надписям на транспарантах, израсходовало весь имевшийся у него кредит народного доверия. Политологи отмечают, что за последние 25 лет это самые масштабные акции протеста в стране.

Естественно, представители находящегося практически в осаде кабмина пытаются найти причины протестов не внутри кабинета или в действиях правящей партии, а на стороне. Так, в эфире румынских телеканалов лидер находящихся у кормила и «кормушки» социал-демократов Ливиу Драгня клеймил неких загадочных «профессионалов», которые использовали законодательное постановление правительства как номинальный предлог, чтобы при помощи дезинформации вывести на улицы народные массы. По словам политика, размах протеста свидетельствует о том, что это процесс заранее организованный, управляемый и финансируемый кем-то со стороны.

«Я подозреваю, что в Румынии сейчас работают инерционные сценарии, те самые «мины», заложенные предыдущей американской администрацией не только в Восточной Европе, но и по всему миру», - отметил в комментарии для «Русской Планеты» директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По словам эксперта, на протяжении, пожалуй, всего второго срока Барака Обамы на посту президента США его администрация активно занималась «минированием» интересующего их пространства, в том числе и Восточной Европы.

В ближайшее время будет достаточно важно понять, какой вектор приложения своей «мягкой» силы применительно к Европе изберет обновленный Белый дом, как он решит поступить с внешнеполитическим наследием администрации Обамы, считает Алексей Мартынов. Но строить на этот счет какие-либо предположения до той поры, пока администрация Трампа полностью не укомплектована, было бы неблагодарным занятием.

«Как будет ситуация в той же Румынии развиваться дальше, предсказать трудно. Но точно известно одно: без жесткого внешнего кураторства румыны – опасные люди», - говорит Алексей Мартынов. «Я напомню, что Румыния - это единственная страна на постсоветском пространстве, где своего лидера Николае Чаушеску буквально растерзали, расстреляли вместе с женой. Без внешнего управления они звереют», - добавил политолог.

Между тем, протесты в Бухаресте не могли не вызвать какой-то реакции административного центра ЕС - Брюсселя. В минувшую пятницу, 3 февраля, румынские события стали предметом обсуждения в Европарламенте. Пожалуй, громче остальных комментариев к ситуации там прозвучал голос заместителя председателя Еврокомиссии: Франс Тиммерманс попенял официальному Бухаресту на то, что поправки к Уголовному законодательству, всколыхнувшие румын – это шаг назад в том прогрессе, путь к которому страна преодолевала последние годы.

Франс Тиммерманс решительно подчеркнул, что Румыния должна окончательно избавиться от коррупции, дабы стать достойным членом Евросоюза.

«Что касается какой-то роли ЕС в румынском сценарии, то Брюссель, в общем-то, находится в том же положении, что и все остальные: условно говоря, старые темники уже не актуальны, а новые пока из Вашингтона не прислали. Делают какие-то невнятные дежурные заявления, но понятно, что вмешаться и что-то сделать они не могут», - комментирует для «РП» реакцию Брюсселя Алексей Мартынов.

Впрочем, эксперт обращает внимание на то, что среди стран ЕС одно государство все же очень пристально следит за всем происходящим в Румынии. «Самые большие интересы в Румынии имеет Германия, которая в свое время вложила очень много денег в эту страну, в дороги, в причерноморскую портовую инфраструктуру», - пояснил Алексей Мартынов.

По мнению эксперта, нынешние события в Румынии представляют собой очень серьезный экзамен для Германии, для ее большого бизнеса – насколько лидер Евросоюза, пользуясь временным отсутствием прямого кураторства из Вашингтона, сумеет решать локальные вопросы в Европе и защищать собственные инвестиции.

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