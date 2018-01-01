Владимир Хотиненко: Выжить в условиях концентрированной красоты

Среди приглашенных гостей мероприятия, которое организовало Агентство ИЧЕ - Отделом по развитию торгового обмена Посольства Италии, был специальный гость вечера - российский кинорежиссер Владимир Хотиненко, который поделился своим богатым опытом проведения съемок в Италии.

Сегодня правительство Италии, региональные власти и кинокомиссии предоставляют специальные условия для организации съемок на территории Апеннинского полуострова. А для зарубежных кинопроизводителей действует одна из самых прогрессивных в Европе система налогового кредита «Tax Credit».

Кроме того, итальянские партнеры добавили, что они способны обеспечить высокий уровень технического сопровождения съемочного процесса, учитывая общий опыт киноиндустрии Италии. Все это обеспечивает огромные возможности для реализации самых масштабных и амбициозных творческих задач для режиссеров со всего мира.

«Моя любовь к Италии безгранична», - сразу признался Хотиненко. И добавил, что «первое любовное влечение» возникло благодаря музыке. Для своего фильма «72 метра» он никак не мог подобрать музыкальное сопровождение.

«Редчайший для меня, вообще-то случай. Картина была посвящена печальным для нас событиям 10летней давности, случившимися с российской подлодкой. И, как то в голове у меня постоянно играла одна и та же мелодия. Эннио Морриконе. Ее я, в итоге и оставил в саундтреке. Показал продюсерам и вдруг – да. Прекрасно! В итоге я первым в новом русском кино умудрился зазвать на свою картину лучшего кино композитора в мире»

На этом этапе Хотиненко познакомился с известной своей масштабной деятельностью в области российско-итальянских отношений в сфере культуры и образования, переводчиком и искусствоведом, ныне директором Итальянского института культуры в Москве - Ольгой Страда. Которая, в дальнейшем и стала для него главным «координатором» дружбы с Эннио.

«Я навсегда запомнил тот момент, когда, совершенно замерев от нахлынувших чувств, стоял во Флоренции перед картиной великого Микеланджело. Я много раз бывал в этом городе, но никак не доходил до музея. И вот, именно в этот момент внутреннего восторга, раздался звонок от продюсера, сообщающего мне, что Эннио Морриконе ждет меня завтра, в Риме ровно в 5 часов вечера!!

С этого момента начался новый этап моей жизни, - знакомство с великим композитором, а через него и более глубокое понимание Италии.

У Гете есть величайшее выражение, с которого началось мое понимание Рима: «Тот, кто видел Италию, в особенности Рим, уже более никогда не будет совершенно несчастен!!!» Потрясающее выражение, которое так и следует за мной по жизни.

Именно в Риме был снят большой проект Хотиненко о великомучениках, - документальная картина о первых христианах. И в это время, по словам режиссера, со съемочной группой случались поистине невероятные вещи.

«Я тогда ушел на две тысячи лет тому назад, погрузившись в атмосферу Древнего Рима. И он меня буквально затянул в себя. От тогдашних прогулок по итальянской столице у меня остались довольно смазанные воспоминания, но очень запомнилось совершенно волшебное место под Римом, городок Кальката.

Это такая гора, а на ней - рай художников, весь город - сплошные мастерские. Атмосфера сказочная. В первый раз тогда я почувствовал, что мне не хочется уезжать из-за границы. Обычно три дня - и тянет домой. А тут - просто хотелось в этой Калькате поселиться, и жить, жить... Я буквально попал в поток вечности, почувствовал аромат времени»

Хотинеко добавляет, - недаром, что он по образованию архитектор, - чувство прекрасного у него есть. И иногда он подозревает, что Италия - это некое экспериментальное пространство: как человек сможет жить в таких условиях концентрированной красоты.

«В живописи есть такой прием, разработанный еще Леонардо да Винчи – сфумато. Тонкая градация тона, направленная на полное сглаживание острых краев и создание синергии между светом и тенью в картине. Так вот я вновь и вновь возвращаюсь в Италию за этим состоянием.… Потому как нигде в мире более нет такой дымки в воздухе, такой легкой тосканской тишины…

Снимать в Италии.… Для меня это каждый раз – счастье. И данное мероприятие, которое нас сегодня здесь всех собрало - замечательный повод добавить, что Италия в рекламе не нуждается. Другой вопрос - нужна тема. И тема соответствующая. Когда я спрашивал у Эннио, что привезти ему в подарок из России, он ответил: «Следующий фильм» Над этим я сейчас и работаю.

Для меня лично лучше съемочной площадки, чем в Италии, нет ничего. Россия – это, конечно, родина. Тут все как есть! Зиму вот где такую найдешь? Но, хотя и в Италии замерзшие фонтаны - чудо как хороши! Про Родину я знаете, скажу таким, абсолютно кинематографическим выражением: «собственно, как получилось, так и хотели…»

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