Вкалывают роботы

Невеселые новости поступили из Китая. Робот-журналист по имени Сяо Нань написал свою первую статью из 300 иероглифов для газеты Southern Metropolis Daily, причем сделал он это за одну секунду. Заметка была посвящена тревел-тематике, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По словам создателей, робот способен писать не только короткие информационные заметки, но и достаточно длинные статьи. Кроме того, робот обладает значительно большей способностью быстрее писать тексты и анализировать данные, по сравнению со штатными корреспондентами.

Оценить, насколько хорошо робот справился с поставленной задачей, можем и мы. Портал «Индикатор» перевел для русскоязычных пользователей рунета опус робота:

Southern Metropolis Daily. Робот Сяо Нань в режиме реального времени провел анализ 12306 сайтов по продаже билетов по состоянию на 19 января 2017 года (9 часов 53 минуты 14 секунд) и выяснил, что наибольшей популярностью пользуются билеты из Гуанчжоу в Чжэнчжоу на 22 января – они раскуплены полностью. Тем, кто собирается навестить друзей в Чжэнчжоу, можно посоветовать только пристально следить за ситуацией в надежде на то, что кто-нибудь сдаст уже приобретенный билет.

По направлениям «Гуанчжоу-Пекин», «Гуанчжоу-Лоян», «Гуанчжоу-Нанкин», «Гуанчжоу-Наньчан» уже наблюдается нехватка билетов, самый острый дефицит по направлению в Наньчан (остался только 1 билет) – желаем вам успеть его приобрести!

Из остальных направлений на маршруты «Гуанчжоу-Ухань», «Гуанчжоу-Чанша», «Гуанчжоу-Юэян» билеты имеются в достаточном количестве, больше всего до Ухани — осталось 1979 штук, большая часть – это билеты в вагоны класса k, которые распространены повсеместно. При этом среди оставшихся билетов на другие направления не хватает билетов на сидячие места.

Робот Сяо Нань, корреспондент газеты Southern Metropolis Daily, будет и дальше следить для вас за информацией о наличии билетов в период сезона новогодних пассажироперевозок «Чуньюнь» — пожалуйста, следите за обновлениями.

Не Бог весть что, скажете вы, и мы согласимся, однако скорость, с которой робот справился с задачей, на которую у рядового райтера уйдет до десяти минут, не считая времени, затраченного на поиск и анализ информации, позволяет судить о том, что в скором времени ряды журналистов, копирайтеров и прочих райтеров заметно поредеют.

Китайский робот – далеко не первый робот-журналист на планете. Одно из ведущих информагентств мира Associated Press уже вовсю использует робота Wordsmith (дословно – кузнец слов). Такой робот способен создавать до 2 тысяч небольших заметок в секунду. Его используют в сфере финансовых новостей: они довольно скучные и нудные, живому человеку их писать сложно. Но это до поры до времени: искусственный интеллект постоянно совершенствуется, и если сейчас роботы в журналистике могут претендовать лишь на несложные новости и не в состоянии отобрать хлеб у репортеров, интервьюеров, аналитиков и обозревателей, то в будущем – кто знает?

В России новостные роботы используются мало, подобные технологии есть у компании «Яндекс». А пока под сокращение могут попасть сотрудники банковского сектора. Не далее, чем вчера, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в ближайшие 8 лет штат сотрудников банка сократится на 330 тысяч человек. Причина – развитие дистанционного обслуживания. «Сейчас у нас много онлайн-сервисов. 98% операций корпоративных клиентов проводится через цифровые каналы, но только 50% операций осуществляют физические лица. Но, думаю, через 8 лет это будет около 100%», — передают слова Грефа РИА Новости.

Сокращения связаны еще и с тем, что банк собирается внедрить робота-юриста. Это позволит сэкономить почти на 3000 сотрудниках. Как заявил РБК зампредседатель правления банка Вадим Кулик, система будет внедрена уже в первом полугодии 2017 года. Впрочем, увольнять людей сразу не будут. «Эти люди попадут под программу переобучения. Если мы не найдем, как их переобучить, то дальше начнутся сокращения», — пояснил зампред правления Сбербанка.

Осенью прошлого года BBC опубликовало статью, каким профессиям сильнее всего угрожает технический прогресс. «Страх белых воротничков» - так она называется, и из названия становится понятно, что роботы заменят, в первую очередь, офисных работников, выполняющих рутинную работу. Это клерки всех мастей, машинистки. Следом, как полагают эксперты, придет очередь юристов, маркетологов и даже фармацевтов. Под угрозой также водители авто, таксисты и дальнобойщики – уже сейчас вовсю развиваются технологии беспилотного вождения, и не просто развиваются, а активно внедряются.

Подобный этому процесс уже случался в истории человечества, и не один раз. Изобретение станков, замена целой индустрии, связанной с лошадьми, механическими моторами... Но у людей есть то, чего никогда не будет у машин: способность к системному анализу, общение, эмоции и человеческие чувства, умение вдохновлять и вести за собой – если вы будете развивать в себе эти навыки, то без работы точно не останетесь.

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