Витя прийде, порядок наведе!

Новый «скандал в благородном семействе», практически одной ногой уже ступившего в Европу. Герой Украины, депутат Верховной Рады и великомученица за идеалы Майдана Надежда Савченко снова смутила умы свидомых. Отказалась принимать триумф Порошенко на прошедших в Берлине очередных «нормадских» переговорах. И мало того! Недвусмысленно предложила ему освободить место для Ярнуковича.

Приведем ее реплику в украинском ток-шоу «Право на власть» (телеканал «1+1») полностью, оно того, поверьте, стоит.

«Раньше я слышала, что нет альтернативы "минским переговорам", сейчас я слышу, что нет альтернативы "нормандским переговорам". Начали, как всегда, не с того, почему-то забыли о людях. Пункт первый – уже никакого обмена пленными нет, то есть людей взяли и списали. Дорожная карта? Насколько и когда будет готова? И ключевое, а примут ли такой выбор украинцы, такую дорожную карту, которая будет вести их... Куда? Когда-то у нас должен был быть референдум в парламентско-президентский. Это до сих пор не выполнено. Я думаю, что к миру точно не ведет (результаты "нормандских переговоров", - ред..). Не является ли абсурдом то, что у нас еще нет государства, а мы уже делаем выборы? Нет контроля над своей границей, она передана в третьи или в четвертые руки, и мы уже делаем выборы. В нормандском или минском – нужно либо менять формат, либо участников переговоров... Европа начинает понимать нас лишь тогда, когда становится ближе. По обогащению ураном. Концепция есть, но до стратегии еще далеко. Играть на нервах можно было бы, но это может сделать только честный сильный человек, который любит свою страну больше жизни. А если ты скажешь сегодня "я обогащаю уран", то завтра тебе скажут, что "Липецк сгорит". Концепция не выполняемая при данной власти в Украине. Как и не выполняемое все, что для людей. Теперь что касается сильной украинской дипломатии… После таких переговоров Петр Алексеевич должен просто извиниться перед Виктором Федоровичем, пригласить его в Украину и уступить свое кресло. Потому что, к сожалению, наша дипломатия на данный момент слабее…»

Собственно последний фрагмент этого пламенного спича, что мы выделили, и явился главным раздражителем. Да, Савченко – известная «бой-баба»; да, иные лакированные тефтелеобразные представители элиты уже не раз пожалели, что ее так и не сморила голодом «страна-агрессор»; да, уже предлагали даже лишить «нашу Жанну Д’Арк» звания Герой Украины и даже, буквально накануне скандального эфира, когда Савченко сорвала кворум на заседании парламентского комитета по безопасности, заподозрили в связях с «террористами» из ДНР и ЛНР.

Но тут «Надiя» прямо-таки саму себя превзошла. Ладно свергнуть Порошенко – об этом на Украине нынче едва ли не каждый пятиклассник уже мечтает. Но заменить его Януковичем?! Это же значит, как минимум, перечеркнуть весь Майдан. Личность ранее свергнутого Виктора Федоровича в парадигме такого рода рассуждений уже не играет заметной роли. О том, что он объективно лучше Порошенко стараются даже не думать – уж больно искушающе. И чем очевиднее последнее сравнение Виктора Федоровича с Петром Алексеевичем (не в пользу последнего), тем истеричнее мантры о ценностях «Майдана», о «революции достоинства», которую нельзя предавать, как и ту самую «небесную сотню». Это ведь самое страшное – признаться, что все, что было в те лютые холода зимы 2013-2014 годов – все зря.

А Надежда Савченко – девушка прямая и простая как три копейки – отвергает все эти сентиментальности и, пусть косолапо, но в чем-то обаятельно вербализирует самые потайные страхи нынешней «элиты». Не нравится ей нынешняя внешняя политика Украины – прямо и говорит об этом. Сложно молчать, право, когда свой министр иностранных дел Павло Климкин – такой кадр, на фоне которого давнишний российский ельцинский министр иностранных дел Козырев выглядит просто Талейраном

А как выглядела Украина на очередных переговорах «четверки» в Берлине – об этом уже разве что самый аполитичный громадянин не проматерился. Ехал ведь Петр Алексеевич, разумеется, побеждать российского коллегу Владимира Владимировича и настаивать на прекращении «минского формата» как «дискредитированного» Россией, а что вышло? А вышло то, что прикормленная украинская пресса деликатно назовет «Берлин принял к сведению позицию Украины». Или что-то в этом роде и во множестве интерпретаций. Но смысл «пиар-сопровождения» ровно такой.

А тут их еле выстроенный карточный домик взяла и обрушила эта неаккуратная Савченко. В который раз уже. Точно Кремлем «обработанная», точно «террористами» завербованная. И вообще в живом виде неудобная.

Правда вот только с начальницей Надежды Викторовны сложнее. Уж, казалось бы, кому-кому, но не Юлии Тимошенко заикаться добрым словом о Викторе Януковиче. Но нет, буквально накануне скандального эфира с Савченко пани Юлия перед журналистами констатировала: народ Украины в целом разочаровался итогами «Майдана» и заметила: на Западе Украины доля граждан, положительно относившихся к Виктору Федоровичу, за последнее время заметно выросла. «Если так думают в Галичине, то можете себе представить, какие мысли у жителей других регионов», — цитирует главу «Батькивщины» украинская пресса..

Мысли эти - не на пустом месте возникают. Возникают они у матерей, рассматривающих семейные альбомы, где на них смотрят сыновья, позже сгоревшие в «котлах» непонятно во имя кого и чего. Потом они же смотрят квитанции ЖКХ, смотрят на внуков и думают о том, как бы пережить с ними еще одну зиму при еле теплых батареях. В той – старой – жизни, до «Майдана» они об этом не думали.

Они хотели в Европу.

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