С вещами на выход

В минувшие выходные на всенародном референдуме Венгрия пыталась дать ответ на вопрос – что делать с огромным потоком беженцев с Ближнего Востока и Африки. Несмотря на, казалось бы, однозначный итог референдума – свыше 90% проголосовавших высказались против введения для Венгрии обязательных квот на мигрантов, само волеизъявление легитимным, увы, признано вряд ли будет. А все потому, что явка оказалась ниже требуемой в 50% - лишь 45,9%.

С самым началом мигрантского кризиса в Европе Венгрия, наряду с такими странами, как Греция, Италия, Албания и Сербия стала одним из важных пунктов маршрута следования людских потоков. Причем именно Венгрия очень активно сопротивлялась навязываемому со стороны ЕС плану решения миграционного кризиса. Например, осенью прошлого года венгерские власти закрыли для мигрантов границу с Хорватией и Сербией и даже начали строить забор, чем вызвали шквал негатива со стороны европейских и международных правозащитных организаций. На этом венгры не остановились, и в декабре прошлого года подали иск в суд в надежде оспорить решение Еврокомиссии об обязательных квотах на мигрантов.

Подобное поведение Венгрии привело к тому, что в самом ЕС начали поговаривать об исключении Венгрии из Евросоюза. К этому призвал министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, заявив, что венгерская политика противоречит ценностям европейского сообщества. Однако Венгрия решила идти до конца. С весны, когда было объявлено о проведении референдума, по всей стране шла активная кампания, призывавшая граждан сказать «нет» квотам на беженцев со стороны ЕС. И, как считают эксперты, если бы референдум состоялся, это позволило бы Венгрии потребовать внесения изменений в основной документ Евросоюза, Лиссабонский договор. Если бы это удалось, то любая страна-член ЕС получила бы право на отказ от соблюдения общеевропейских норм касаемо мигрантов. А это – удар по целостности ЕС посильнее недавнего Brexit Великобритании.

Итоги референдума – точнее, явка, позволяющая признать плебисцит недействительным – уже расценены со стороны Евросоюза как своеобразная победа. «С точки зрения международной этот результат – поражение Виктора Орбана (премьер-министра Венгрии – прим. РП). Референдум, признанный не состоявшимся, не поможет оказывать давление на Евросоюз. Никто не воспримет его результат всерьез», рассказал каналу Euronews политолог Аттил Юхаш. В то же время сам Виктор Орбан явно доволен результатом голосования, и намерен использовать итоги референдума для давления на ЕС.

Причина недостаточной явки может быть также и в том, что сами венгры не слишком доверяют своему премьеру. Вне страны он известен как евроскептик и убежденный противник приема беженцев. Референдум был инициирован именно Виктором Орбаном. Однако для самих венгров Орбан – олицетворение диктата, по сравнению с чем мигрантский вопрос отходит на третий план, считает Владимир Милов, политик, бывший председатель партии «Демократический выбор». «В провале вчерашнего референдума очевидно чувствуется усталость венгров от Орбана и от его агрессивной манеры прикрыть провалы своей политики популизмом по мигрантскому вопросу. Хотя в экономике дела не так плохи, это было достигнуто тяжелой ценой (например, поднятием налогов и национализацией частных пенсионных накоплений - в этом вопросе Орбан пошел куда

дальше Путина и Силуанова), а зависимость от Евросоюза, который Орбан все время атакует, никуда не делась. Венгрия по-прежнему сильно зависима от внешних инвестиций, налоги и бюрократический прессинг по-прежнему высокие», написал он на своей странице в Facebook. При этом, говорит Милов, на кампанию в поддержку правительственной позиции против ЕСовских квот для беженцев было потрачено порядка 50 млн евро. «Лучше бы на что-то полезное эти деньги истратили».

Вслед за Венгрией вновь поднять вопрос о квотах на мигрантов могут поднять и другие страны Восточной Европы – такие, как Польша, Чехия, Словакия. Нельзя сказать, чтобы эти страны так уж сильно страдали от наплыва беженцев: предыдущие решения ЕС по квотам, например, были просто проигнорированы. Так называемая Вышеградская четверка приняла свое собственное заявление, заявив, что хочет принимать мигрантов исходя из собственных возможностей, а также ввести предварительный контроль за въездом в страну и защите собственных границ. А это уже серьезный повод говорить о том, что единству Евросоюза, похоже, приходит конец. И Brexit – только начало.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «В мире»