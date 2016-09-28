За ушко да на солнышко

Вашингтону все же придется отделить зерна от плевел. Во всяком случае, в российском МИДе, похоже, возлагают большие надежды на то, что приданные огласке договоренности по Сирии, ранее заключенные между Москвой и Вашингтоном, не оставят последнему иного выбора, кроме как перестать включать «дурачка», считая «умеренной оппозицией» едва ли не всех без исключения противников действующего главы Сирии Башара Асада.

И чтобы этого самого «дурачка» не «выключать», американская сторона, очевидно, до сих пор затягивает с приданием огласке достигнутых с Россией договоренностей. Тактика пусть и дипломатически понятная, но с моральной точки зрения, скажем деликатно, очень не убедительная. Поскольку речь идет, на минуточку, о головорезах, не видящих особого различия между сирийцем и американцем, если ни первый, ни второй не разделяют провозглашенные «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена на территории РФ) ценности «всемирного халифата».

Но когда ты не простой американец, рискующий потерять сына-пехотинца за десятки тысяч километров от дома, а «державно мыслящий» представитель американской элиты, тогда на первый план у тебя, разумеется, выходит «геополитическая целесообразность». Которая диктует невозмутимо, что не надо так уж сильно бить по исламистам, если их деятельность позволяет решать некоторые локальные задачи – утверждать собственную гегемонию и, конечно, «бороться с Путиным».

Под такую сурдинку можно бесконечно кататься в этот самый «мордор», улыбаться его обитателям, подписывать какие-то бумажки и тут же о них забывать. Можно было. Теперь же, говоря пошлыми штампами сценаристов, «что-то пошло не так».

А именно – Москва взяла и придала огласке достигнутые на бумаге договоренности с Вашингтоном по урегулированию сирийского конфликта. И не просто опубликовала, но прямо призвала и вторую сторону смело последовать ее примеру. Казалось бы, мелось? Да только США прямо обязались сдержать слово и отделить террористов от собственно мирной оппозиции, «отделить мух от котлет», чтобы потом не бросаться громкими обвинениями, что, дескать, «Путин уничтожает мирное сирийское население, чтобы спасти милого ему Асада». Нет же, дудки, определены признаки принадлежности таких «оппозиционеров» к разряду террористов, несущих смерть, но никак не «протест».

Пароли-явки установлены и очевидное вряд ли теперь нуждается в бездонных и пустопорожних дискуссиях. Как нет смысла выяснять, какими такими мотивами руководствовался убийца или насильник, совершая свое злодеяния. Нет никакого смысла в том, чтобы проводить замеры ненависти к Асаду у тех, кто убивает женщин и детей, нет нужды с лупой изучать их заявления, выискивая в них признаки конструктивного.

Нужно именно договориться о некоторых сущих банальностях и понятиях. Башар Асад – как и любой другой нормальный правитель – имеет сторонников и противников. Хорошо ли или плохо он взаимодействует с первыми и со вторыми – предмет для суда истории, который рано поздно состоится и над ним.

Но если фанатики-исламисты в рамках объявленного джихада терроризируют мирных граждан и уничтожают бесценные памятники архитектуры – давайте не называть их оппозицией.

Так в кратчайшем вольном изложении можно передать содержание тех трех документов, которые российское внешнеполитическое ведомство придало огласке. А именно: согласованный от 15 июля сего года «Подход к практическим российско-американским усилиям в борьбе с ИГ и «Джебхат ан-Нусрой» и укреплению режима прекращения боевых действий» (указанные организации запрещены на территории РФ), утвержденный 24 июля «Мандат Совместной исполнительной группы (центра)», а также совсем недавний, от 9 сентября, документ «Снижение уровня насилия, восстановление доступа и создание Совместного исполнительного центра».

Очевидно, что придавая гласности содержание этих документов, в которых, признаться, заведомо нет и не может быть ничего секретного, российский МИД перестраховался от не просто возможных, а неизбежных инсинуаций со стороны Госдепартамента. Чтобы у последнего осталось минимальное пространство для маневров а-ля «мы об этом не договаривались» и «мы не об этом договаривались».

Возможны при этом разве что лазейки со ссылками на сложности перевода и возникшее ввиду этого недопонимание сторон. Что ж, тогда и об этом придется заявлять открыто.

Или ничего не заявлять, ничего не комментировать, ничего не публиковать и вообще изобразить такой любимый в среде американской дипломатии «poker face» или, по-нашему, «морду кирпичом». Пожать плечами – дескать, ну мало ли о чем мы там, в Москве, договорились на уровне глав ведомств? Политика вообще искусство возможного и нам как было, так и остается виднее, кто там террористы, а кто не террористы.

Но и это отныне тоже будет куда легче подаваться оценке. Открытый отказ от исполнения договоренностей – тоже позиция. И проблема уже американских политиков.

Тем более, что американцы действительно устали от войн – бессмысленных и дорогостоящих. И не потому ли все разоблачения последнего времени, повествующие о «косяках» американской военщины, обязательно находят самый активный отклик в СМИ и блогосфере.

И уже имели место утечки по тем же договоренностям Керри и Лаврова, после который Госдепартамент, кряхтя и чертыхаясь, все же опубликовал довольно скромную подборку документов. Но признать публично уязвимость проводимой политики по Сирии?

Такое теоретически возможно при президенте Трампе и практически невозможно при президенте Клинтон. Впрочем, это уже тема для отдельного долгого разговора, к которому мы обязательно вернемся.

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