Украсть дезертира

СБУ распространило видеоролик с задержания двух российских военнослужащих. Из видео становится понятно, что операция была заранее спланирована, следовательно, простой случайностью назвать задержание россиян никак нельзя. В России произошедшее назвали провокацией. «Задержание наших военнослужащих украинскими силовиками в Крыму — политическая провокация, которой, безусловно, должна быть дана правовая и публичная оценка со стороны независимых международных организаций, в частности, ООН и ОБСЕ», — заявила РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

Об этом же заявили и в Министерстве иностранных дел Российской федерации. «Мы считаем, что это была незаконная провокация, совершенная спецслужбами Украины на территории РФ в отношении российских граждан. Этим занимаются наши правоохранительные органы», - заявил журналистам глава МИД Сергей Лавров.

Примечательно, что один из военных, запечатленных на видео, дает признательные показания с синяком под глазом. Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России, намерена добиваться освобождения россиян. «Я подготовила запрос Лутковской, уполномоченного по правам человека украинской Рады, с просьбой, чтобы она посетила наших военнослужащих и способствовала их скорейшему освобождению», - рассказала Москалькова.

Напомним, что днем 21 ноября сотрудники СБУ задержали и вывезли на территорию Украины из Крыма двух военнослужащих России. «Сотрудниками службы безопасности Украины были незаконно задержаны и вывезены из Крыма на территорию Николаевской области российские военнослужащие: прапорщик Одинцов Максим Евгеньевич и младший сержант контрактной службы Баранов Александр Вячеславович», — сообщило РИА Новости Министерство обороны России. По данным ведомства, украинские спецслужбы намереваются сфабриковать уголовное дело против военнослужащих за преступления, якобы совершенные против Украины, причем не исключено, что СБУ попытается прибегнуть к давлению, шантажу и пыткам.

Позже стали известны и подробности похищения: Одинцова и Баранова заманили на нейтральную территорию возле пункта пропуска «Джанкой» якобы для передачи им подтверждений получения дипломов об образовании – которое было получено еще на Украине, в Харькове. По словам главы СБУ Василия Грицака, они намеревались «провернуть коррупционную сделку» и получить документы об окончании учебного заведения, чтобы стать офицерами уже в России», - приводит его слова «Интерфакс-Украина».

В подобное верится с трудом, ведь украинские спецслужбы давно занимаются шантажом родственников своих бывших кадровых военных, которые пожелали остаться в Крыму после его воссоединения с Россией, а значит, прапорщику и младшему сержанту вряд ли пришло в голову добровольно покинуть Крым, учитывая обстоятельства.

Украинская же сторона утверждает, что похищенные военнослужащие – вовсе не были похищены, а являются дезертирами, поскольку ранее они проходили службу в украинской армии. Задержали их при попытке перехода границы со стороны Крыма. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. После задержания выяснилось, что на военнослужащих заведены уголовные дела – за то, что после Крымской весны они решили остаться в Крыму и принесли присягу Российским вооруженным силам. Судить их намереваются сразу по двум статьям: дезертирство и государственная измена. Однако видео, которое было опубликовано уже позже этого заявления, подтверждают: операция была заранее спланирована.

Глава СБУ Грицак пообещал сделать все возможное, чтобы наказать задержанных по всей строгости закона – а в будущем, возможно, не только их. «К сожалению, и у нас тоже есть дезертиры, которые перешли на сторону врага. Это более 1,3 тысяч сотрудников Службы безопасности Украины, которые служили в крымском главке», - сообщил он.

Вероятнее всего, таким образом Украина решила отомстить России за шпионские скандалы, которые в последнее время разворачивались в Крыму. 9 ноября в Севастополе были задержаны три гражданина Украины, давшие признательные показания в том, что они планировали осуществить ряд диверсий на энергетических и водных объектах, а также на газораспределительных сетях Крыма. А ранее, 10 августа этого года, стало известно о предотвращении ФСБ терактов в Крыму, которые готовились Главным управлением разведки Минобороны Украины. Диверсионные группы три раза попытались проникнуть в Крым с территории Украины, завязался бой, в ходе которого погибли российские военнослужащие.

Правда, к чему было проводить целую спецоперацию по заманиванию на территорию Украины, а затем и похищению россиян – тот еще вопрос. Если действительно выяснится, что все это было заранее спланированной акцией, то в глазах ОБСЕ и международных структур действия СБУ будут выглядеть по меньшей мере сомнительно. Впрочем, по всей видимости, данный месседж рассчитан на внутреннее потребление: чтобы создать видимость борьбы с «российской угрозой» и убедить простых украинцев, что агрессор не дремлет, а растущие коммунальные тарифы и все ухудшающийся уровень жизни в стране по сравнению с этим – сущие мелочи.

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