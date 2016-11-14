Эксперт: Германия пребывает в шоке от победы Дональда Трампа
О реакции немецкой политической элиты на нового президента США и о будущем отношений двух государств в интервью «Русской Планете» рассказала Мария Белогурова, старший преподаватель Института международных отношений и социально-полити
— Что происходит в немецкой публичной среде после победы Трампа? Что пишет немецкая пресса, что говорят на телевидении, и о чем болит голова немецких политиков?
Сразу после выборов в США авторитетные немецкие издания, такие как Stern, Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) и другие поспешили опубликовать реакцию немецких политиков на результаты выборов. Большая часть немецкой элиты выразила свое удивление, негодование и даже опасение. Лидеры партий, представленных в Бундестаге выразили единогласное недовольство.
Ангела Меркель в своем кратком поздравлении напомнила Дональду Трампу о таких ценностях, как демократия, свобода, уважение прав человека, независимо от его происхождения, расы, сексуальной ориентации, вероисповедания, половой принадлежности и политических взглядов. Федеральный канцлер подчеркнула что именно эти общие ценности составляют основу успешного сотрудничества ФРГ и США.
Председатель партии СДПГ и министр экономики и энергетики Зигмар Габриэль назвал Трампа сторонником авторитарного и шовинистического интернационала. По мнению политика, новый президент отбросит США назад «в те ужасные времена, когда местом женщины была кухня или постель, а гомосексуалистов сажали в тюрьму».
Зеленые утверждают, что к власти пришли не консерваторы, а лично Дональд Трамп, который имеет мало что общего с этой партией. Председатель Зеленых Цем Оцдемир уверен, что о сотрудничестве с США в борьбе против изменения климата теперь придется забыть.
Общее огорчение разделяют и Левые. Бернд Риксигер, председатель Левой партии в интервью телеканалу ZDF высказал свое мнение: «Трамп не сможет дать людям, избравшим его, ничего из того, что обещал». Политик утверждает, что Америка во главе с Трампом окажется на пути к авторитарному режиму.
Министр обороны Урсула фон дер Ляйен не смогла сдержать своего удивления результатами выборов и в интервью телеканалу ARD (знакомому российской публике по фильму о допинге) заявила: «Я испытала тяжелый шок, когда поняла, как развивается ситуация». «И мы, европейцы, как и наши союзники по НАТО, знаем, что Дональд Трамп, став президентом, спросит, что каждая страна-член сделала для альянса».
Президент Европейского парламента Мартин Шульц также ожидает усложнения отношений с Соединенными Штатами.
Пожалуй, только новая право-радикальна
Под заголовком «Правые популисты из разных стран празднуют» на портале немецкого журнала Sternопубликовали и реакцию Москвы, уточнив, что одним из первых Трампа с победой поздравил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду на конструктивный диалог в интересах обеих стран и всей мировой общественности.
— Мы невольно затронули тему взаимосвязи между Германией и Соединенными Штатами? Насколько велика? Складывается ощущение, что немцы буквально держатся за американский подол.
Безусловно, тесное сотрудничество Германии и США очевидно. Достаточно оценить позицию обоих государств по ключевым внешнеполитическ
Однако свою озабоченность проблемой отметила Zeit. На сайте этого издания до сих пор можно прочитать статью под заголовком «Это не дружба», в которой журналист Йенс Йенсен утверждает, что речь идет о нарушении прав человека и суверенитета государства. Журналист призывает к контролированном
Есть и парламентская оппозиция – партия Левых во главе с Сарой Вагенкнех, которая уже давно призывает Европу проводить самостоятельную политику и не идти на поводу у Соединенных Штатов.
— Если я правильно вас понял: не стоит ожидать от Берлина новой роли в мировой политике? Или все же нужно подождать итоги парламентских выборов 2017 года?
Кабинет Трампа еще не сформирован. В ФРГ предстоят выборы в 2017 году, а учитывая результаты парламентских выборов на земельном уровне, и в Германии грядут перемены.
— Как немецкое общество относится к величию США, к американскому военному присутствию? В Германии до 50 тысяч американских военнослужащих. Это армия небольшого государства. Что американцы забыли в ФРГ? Холодная война давно закончилась.
Действительно, на территории Германии более 250 американских военных баз. И они дорого обходятся немецким налогоплательщик
С территории ФРГ американские вооруженные силы не только координируют военные действия в Африке, но и активно действуют внутри страны, о чем сообщает ведущая немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Из последних протестных акций можно вспомнить выступления против военной базы Ramstein в 2015 году.
— Может стоит поискать ответ на терпимое отношение немцев к гегемонии США в их психологии? Сохранились ли у немцы поствоенные комплексы, связанные с виной за нацистское прошлое? Нет ли у вас ощущения, что немцы подсознательно боятся заявить о себе как о великой нации и о новом полюсе силы?
Это интересный вопрос, особенно в свете нынешнего кризиса в Европе, связанного с беженцами. Я предлагаю обратиться к цифрам – данные находятся в открытом доступе на портале statista.de. В январе 2012 года немцам задали вопрос: «Несет ли Германия особую ответственность перед другими народами из-за своего прошлого». И вот, какими оказались результаты: 31% опрошенных ответили «да», а 45% – «нет».
При ответе на вопрос «Какое событие за последние 100 лет, на ваш взгляд, больше других определяет нынешнюю жизнь?» 68% немцев в возрасте от 14 до 19 лет сказали, что это Вторая мировая война, 64% указали падение Берлинской стены.
Другой пример: опрос 2010 года «Роль преступлений национал-социали
Как мы видим, результаты социологических опросов достаточно противоречивы. Четкого ответа о комплексе вины за нацистское прошлое не могут дать ни сами немцы, ни исследователи. В целом можно осторожно констатировать, что комплекс постепенно исчезает, однако он еще очень долго будет оказывать огромное влияние на социально-полити
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