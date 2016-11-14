«В те ужасные времена»

О реакции немецкой политической элиты на нового президента США и о будущем отношений двух государств в интервью «Русской Планете» рассказала Мария Белогурова, старший преподаватель Института международных отношений и социально-полити ческих наук Московского государственного лингвистического университета.

— Что происходит в немецкой публичной среде после победы Трампа? Что пишет немецкая пресса, что говорят на телевидении, и о чем болит голова немецких политиков?

Сразу после выборов в США авторитетные немецкие издания, такие как Stern, Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) и другие поспешили опубликовать реакцию немецких политиков на результаты выборов. Большая часть немецкой элиты выразила свое удивление, негодование и даже опасение. Лидеры партий, представленных в Бундестаге выразили единогласное недовольство.

Ангела Меркель в своем кратком поздравлении напомнила Дональду Трампу о таких ценностях, как демократия, свобода, уважение прав человека, независимо от его происхождения, расы, сексуальной ориентации, вероисповедания, половой принадлежности и политических взглядов. Федеральный канцлер подчеркнула что именно эти общие ценности составляют основу успешного сотрудничества ФРГ и США.

Председатель партии СДПГ и министр экономики и энергетики Зигмар Габриэль назвал Трампа сторонником авторитарного и шовинистического интернационала. По мнению политика, новый президент отбросит США назад «в те ужасные времена, когда местом женщины была кухня или постель, а гомосексуалистов сажали в тюрьму».

Зеленые утверждают, что к власти пришли не консерваторы, а лично Дональд Трамп, который имеет мало что общего с этой партией. Председатель Зеленых Цем Оцдемир уверен, что о сотрудничестве с США в борьбе против изменения климата теперь придется забыть.

Общее огорчение разделяют и Левые. Бернд Риксигер, председатель Левой партии в интервью телеканалу ZDF высказал свое мнение: «Трамп не сможет дать людям, избравшим его, ничего из того, что обещал». Политик утверждает, что Америка во главе с Трампом окажется на пути к авторитарному режиму.

Министр обороны Урсула фон дер Ляйен не смогла сдержать своего удивления результатами выборов и в интервью телеканалу ARD (знакомому российской публике по фильму о допинге) заявила: «Я испытала тяжелый шок, когда поняла, как развивается ситуация». «И мы, европейцы, как и наши союзники по НАТО, знаем, что Дональд Трамп, став президентом, спросит, что каждая страна-член сделала для альянса».

Президент Европейского парламента Мартин Шульц также ожидает усложнения отношений с Соединенными Штатами.

Пожалуй, только новая право-радикальна я партия «Альтернатива для Германии», представленная в земельных парламентах, осталась довольна. Председатель партии Йорг Мютен заявил: «Грандиозная победа! (…) Трамп вознагражден за мужество и смелость, противостоять системе и открыто высказывать неудобную правду».

Под заголовком «Правые популисты из разных стран празднуют» на портале немецкого журнала Sternопубликовали и реакцию Москвы, уточнив, что одним из первых Трампа с победой поздравил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду на конструктивный диалог в интересах обеих стран и всей мировой общественности.

— Мы невольно затронули тему взаимосвязи между Германией и Соединенными Штатами? Насколько велика? Складывается ощущение, что немцы буквально держатся за американский подол.

Безусловно, тесное сотрудничество Германии и США очевидно. Достаточно оценить позицию обоих государств по ключевым внешнеполитическ им вопросам. Или, давайте вспомним историю со шпионским скандалом АНБ.Ведь тогда федеральный канцлер и правительство воздержались от открытой конфронтации и даже немецким СМИ давали весьма осторожные скудные комментарии.

Однако свою озабоченность проблемой отметила Zeit. На сайте этого издания до сих пор можно прочитать статью под заголовком «Это не дружба», в которой журналист Йенс Йенсен утверждает, что речь идет о нарушении прав человека и суверенитета государства. Журналист призывает к контролированном у охлаждению отношений с Америкой.

Есть и парламентская оппозиция – партия Левых во главе с Сарой Вагенкнех, которая уже давно призывает Европу проводить самостоятельную политику и не идти на поводу у Соединенных Штатов.

— Если я правильно вас понял: не стоит ожидать от Берлина новой роли в мировой политике? Или все же нужно подождать итоги парламентских выборов 2017 года?

Кабинет Трампа еще не сформирован. В ФРГ предстоят выборы в 2017 году, а учитывая результаты парламентских выборов на земельном уровне, и в Германии грядут перемены.

— Как немецкое общество относится к величию США, к американскому военному присутствию? В Германии до 50 тысяч американских военнослужащих. Это армия небольшого государства. Что американцы забыли в ФРГ? Холодная война давно закончилась.

Действительно, на территории Германии более 250 американских военных баз. И они дорого обходятся немецким налогоплательщик ам. В период с 2003 по 2013 года эти расходы, ловко спрятанные в 3000 страничный бюджет ФРГ, по различным данным составляют около миллиарда евро.

С территории ФРГ американские вооруженные силы не только координируют военные действия в Африке, но и активно действуют внутри страны, о чем сообщает ведущая немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Из последних протестных акций можно вспомнить выступления против военной базы Ramstein в 2015 году.

— Может стоит поискать ответ на терпимое отношение немцев к гегемонии США в их психологии? Сохранились ли у немцы поствоенные комплексы, связанные с виной за нацистское прошлое? Нет ли у вас ощущения, что немцы подсознательно боятся заявить о себе как о великой нации и о новом полюсе силы?

Это интересный вопрос, особенно в свете нынешнего кризиса в Европе, связанного с беженцами. Я предлагаю обратиться к цифрам – данные находятся в открытом доступе на портале statista.de. В январе 2012 года немцам задали вопрос: «Несет ли Германия особую ответственность перед другими народами из-за своего прошлого». И вот, какими оказались результаты: 31% опрошенных ответили «да», а 45% – «нет».

При ответе на вопрос «Какое событие за последние 100 лет, на ваш взгляд, больше других определяет нынешнюю жизнь?» 68% немцев в возрасте от 14 до 19 лет сказали, что это Вторая мировая война, 64% указали падение Берлинской стены.

Другой пример: опрос 2010 года «Роль преступлений национал-социали стов в истории преувеличена». С этим утверждением в разной степени не согласны 92% опрошенных. Результаты опроса 2005 года: «чувствуете ли Вы ответственность за уничтожение евреев до 1945 года?». Отрицательно ответили 70%, положительно – 16 %.

Как мы видим, результаты социологических опросов достаточно противоречивы. Четкого ответа о комплексе вины за нацистское прошлое не могут дать ни сами немцы, ни исследователи. В целом можно осторожно констатировать, что комплекс постепенно исчезает, однако он еще очень долго будет оказывать огромное влияние на социально-полити ческую жизнь Германии.

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