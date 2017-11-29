Туротрасль Литвы поднимают российские туристы

По словам атташе по коммерции Литовской Республики в РФ Ремигиюса Кабячюса, российский турпоток за 8 месяцев вырос на 10,5% - по сравнению с аналогичным периодом года прошлого и составил чуть более 77 тысяч человек.

За последние годы заметно выросли и траты российских туристов в Литве: более чем на 18%. В среднем российский турист тратит во время одного посещения Литвы 442 евро и по этому показателю россияне входят в пятерку самых желанных туристов.

«Россияне-очень выгодные туристы. Так как приезжают в Литву не на несколько дней, а на неделю или две недели», - комментирует атташе.

«Литва привлекает их относительно невысокими ценами, удобным железнодорожным и авиасообщением, отсутствием языкового барьера»

Главный специалист сектора въездного туризма Государственного департамента туризма Литвы Томаш Яцкевич прокомментировал, что продвижение страны сейчас происходит под новым девизом-брэндом: Real is beautiful «Красота в настоящем».

При этом акцент делается на богатом культурном наследии Литвы, природе, гастрономии и общении с людьми.

«В стране 5 Национальных и 30 региональных парков, более 300 озер, курорты и интереснейшие старинные города. Тот же Вильнюс, столица государства, имеющий уникальный Старый Город и первый университет в Восточной Европе. Между прочим, Вильнюс одна из двух столиц в Европе, над которой можно летать на воздушном шаре», - говорит Томаш Яцкевич.

«Весьма интересен и Каунас, объявленный в 2022 году одним из европейских городов культуры. Его часто называют Городом дизайна или Городом арт-декора»

Любят россияне и литовские курорты: Друскининкай, Бирштонас, Палангу и Нерингу. Так, в прошлом году в Друскининкае побывало почти 330 тысяч туристов. В среднем день пребывания на курорте с проживанием, трехразовым питанием и процедурами обходится в 50-60 евро.

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