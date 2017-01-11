Цифровая атака

Вслед за обвинениями во вмешательстве в предвыборный процесс в Соединенных штатах Америки, о российской киберугрозе заговорили и на европейском континенте. В ближайший год сразу в нескольких странах пройдут выборы — например, в Германии и Франции. Европейские СМИ бьют тревогу: им везде мерещатся страшные «путинские хакеры».

Всплеск интереса к теме киберугроз возник на фоне обнародования доклада американских спецслужб, что Путин организовал тайную операцию с целью дискредитации Хиллари Клинтон — и, как следствие, чтобы привести к победе Дональда Трампа. Европейские коллеги согласны с выводами американских специалистов: например, фиксировались атаки на серверы ОБСЕ со стороны России. В Европе даже создана особая рабочая группа, призванная следить за тем, как Россия использует пропаганду и дезинформацию на европейском континенте в своих целях. Действует эта группа с весны прошлого года.

Разумеется, в России над итогами доклада лишь посмеялись. Маргарита Симоньян назвала его «хохотом года». По оценке французской газеты Liberation, в докладе и правда нет сколь-нибудь весомых аргументов, а выводы сильно притянуты за уши. «Доклад вызывает разочарование, потому что, если спецслужбы действуют профессионально, а так оно и есть, то для них недопустимо приводить свои источники и раскрывать методы», - объясняет изданию (в переводе Инопрессы) профессор Марк Галеотти, эксперт по проблемам безопасности в Институте международных отношений в Праге. Тем не менее, в Европе всерьез готовятся отражать будущие атаки со стороны России.

Первой на очереди станет, конечно же, Ангела Меркель. Она уже заявила, что собирается выдвигаться на четвертый срок. Теперь все будет зависеть от итогов выборов в Бундестаг осенью этого года и, если верить западной прессе, от «воли Путина». Немецкая разведка фиксировала факты вторжения русских хакеров в компьютеры немецкого парламента. Немало козней учинили кибервоины раззадориванием немецких граждан по поводу того, как именно Ангела Меркель проводит миграционную политику. Немецкие власти призывают граждан не вестись на российскую пропаганду в соцсетях, а также предпринимают все усилия для противодействия возможным кибератакам.

Причем распространение фейковых новостей российскими хакерами в Германии считают чуть ли не проблемой номер один. В декабре Министерство внутренних дел Германии даже предложило создать особый Центр защиты по противодействию дезинформации, чтобы оперативно выслеживать и блокировать фейковые новости или другую ложную информацию из интернет. Один немецкий чиновник даже предложил штрафовать Facebook за распространение фейковых новостей по соцсетям.

Также у немцев есть опасения, что ближе к дате выборов будет обнародован некий компромат на Ангелу Меркель, естественно, собранный при помощи цифрового шпионажа русскими хакерами. По мнению Йорга Форбрига, старшего научного сотрудника по вопросам Центральной и Восточной Европы в Немецком фонде Маршалла в Берлине, стоит ожидать массированных сливов. «Я подозреваю, что в какой-то момент в конце весны или в начале лета, как кампания достигает своего пика и, когда все идет по праздникам, мы увидим релизы на Wikileaks, или, возможно, в другом месте».

В других странах российская киберугроза также вызывает опасения. Например, в Чехии перед выборами, которые должны пройти в октябре, будет запущен специальный новостной центр.

По всей видимости, списывать все неудачи собственной политики на русских хакеров стало модным трендом в Европе. При этом поделать с этим никто ничего не может — как не смогли и США, сильнейшая держава в мире, предотвратить и даже предсказать победу Трампа в ходе президентских выборов. Меркель, отвечая на вопрос о российских киберугрозах, признала, что «мы должны научиться жить с этим». Что ж, видимо, это проще, чем признать провал своей же политики внутри ЕС.

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