За ценой победы не постояли

Под завалами разрушенного Мосула, который на прошлой неделе освободили от боевиков запрещенной в РФ организации ИГИЛ, могут находиться более 40 тысяч мирных жителей. Об этом сообщила газета Independent со ссылкой на курдскую разведку.

Большинство из них погибли от обстрелов — со стороны боевиков, иракских войск, а также американской авиации. Похоже, ради победы над террористами коалиция не особенно заботилась о мирных жителях — такие огромные потери для американцев не существенны, заявил в эфире радио Sputnik политолог Олег Глазунов.

Мосул находится под контролем террористов из запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» почти три года. Это второй по величине город в Ираке. Его не могли взять с октября прошлого года. Бои шли с переменным успехом. Теперь же город разрушен почти до основания. Только на помощь жителям города, которые были вынуждены его покинуть (по разным данным — свыше 860 тысяч человек), может понадобиться около 450 миллионов долларов, заявили в ООН. Минимальное же восстановление необходимой инфраструктуры Мосула может обойтись в миллиард долларов. Помочь иракцам восстановить разрушенный город предложили даже в Турции — несмотря на то, что Ирак очень нервно относится к присутствию турецких военных на своей территории и не раз призывал их покинуть страну.

Интересно, что американская пресса, оправдываясь за нанесение ударов по Мосулу, кивает на опыт российской авиации в Чечне. Как пишет газета The Washington Post, таких потерь не избежать при битвах авиации с боевиками, которые засели в городских кварталах. При этом издание признает, что превосходство в воздухе вовсе не гарантирует победу в борьбе с врагом, у которого нет авиации.

Изначально план был таков, что американцы полагались на беспилотники для нанесения более точных ударов и старались держать свои войска подальше от города. Но затем их пришлось подвинуть ближе и отвечать на удары боевиков более активно «по просьбам иракских военных».

Параллельно с этим в западной прессе активно тиражируется история с пытками заключенных иракскими военными. Иракский фотограф, раскрывший факты преступления, был вынужден скрываться, а нарушениями прав человека заинтересовались на Западе. При этом иракские официальные лица сразу же признали проблему: премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил агентству Assoсiated Press, что в ходе военной операции были допущены нарушения прав человека и все виновные действовали в интересах боевиков — чтобы очернить доблестные силы Ирака. Преступники, совершившие правонарушения «в отдельных случаях», понесут заслуженное наказание.

«Посмотрите, что наши союзники-иракцы делают с людьми!» - пестрят тем временем заголовки западных СМИ, при этом о сорока тысячах убитых говорить почему-то стесняются.

Мосул был самым крупным оплотом боевиков на территории Ирака. Несмотря на то, что Ирак рапортует о скором и окончательном разгроме террористов на своей территории после освобождения Мосула, радоваться рано: боевики запросто могут устроить реванш, да такой, что он может свести на нет все предыдущие достижения военных. Такое уже не раз было в истории борьбы с «Исламским государством». Так что может статься, что жертва в 40 тысяч мирных жизней может быть и вовсе напрасной.

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