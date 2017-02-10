Трудности координации
фото: Алексей Дружинин, РИА Новости

фото: Алексей Дружинин, РИА Новости

Почему российская авиация нанесла удар по турецким военным

Впервые с момента включения в сирийскую кампанию Москва признала гибель кадровых военнослужащих Турции от ударов российских ВКС. Инцидент произошел 9 февраля в 8.40 вблизи города Эль-Баб на севере Сирии. Одна из российских бомб упала на здание, где находились турецкие солдаты и офицеры. Жертвами обстрела стали трое, еще 11 получили ранения.

Президент РФ Владимир Путин и начальник Генштаба Валерий Герасимов выразили соболезнования Анкаре. Путин позвонил Реджепу Эрдогану, а Герасимов переговорил с генералом Хулуси Акару. О последствиях воздушной атаке сообщила Анкара и спустя примерно час эту информацию подтвердила Москва.

С большой вероятностью, действия двух держав на информационном фронте были заранее согласованы. Руководство России и Турции договорились не выносить сор из избы и не накалять страсти в публичном пространстве, где еще свежа память о подбитом 24 ноября 2015 года Су-24, обещании Путина отомстить за «удар в спину», а также об угрозах Эрдогана в адрес РФ.

Битва за Эль-Баб

На пути к установлению нормальных отношений Москва и Анкара сделали верный шаг. Гибель от «дружественного огня» — это всегда крайне неприятный инцидент и повод вспомнить о противоречиях. Например, можно в очередной раз открыть учебник истории, подсчитать количество российско-турецких войн и сделать какие-нибудь фаталистичные выводы: а-ля Россия отомстила за убитого летчика и война с турками неизбежна.

Однако можно сопоставить факты и трезво оценить текущую ситуацию на сирийском фронте, которая во многом предопределила трагический инцидент. В гибели турецких военных не стоит искать подводных камней. Это главным образом результат интенсивной работы авиации на небольшой по площади территории, особенностей продолжающейся с августа 2016 года турецкой операции «Щит Ефрата» и противоречивого сотрудничества между Москвой и Анкарой.

В глаза бросается несогласованность действий двух государств. Бои за сирийский Эль-Баб турецкая армия начала осенью и пока не добилась существенных успехов. Боевые действия разгорелись на «пятачке» к северо-западу от Алеппо. Наступление в этом направлении ведут три силы: правительственные войска САР, турецкие вооруженные силы и союзные с ними незаконные формирования под знаменами «Сирийской свободной армии».

Российскую аудиторию давно волнует вопрос: «А что вообще делают турки в Сирии и по какому праву проводят военную операцию в зоне интересов РФ». Если в августе Москва выражала беспокойство присутствием турецкой армии, то в январе де-факто поддержала «Щит Ефрата», начав совместные с Анкарой воздушные удары в районе Эль-Баба.

Дамаск воздерживается от резкой критики действий Турции и по понятным причинам публично не предъявляет России претензий. Турецкие войска находятся на севере Сирии по праву сильного. Их присутствие было, вероятно, согласовано на прошедшей полгода назад встречи Путина и Эрдогана, которая стала первой после нормализации отношений.

Эль-Баб удерживают отряды ДАИШ (организация запрещена в РФ), однако стратегическая цель Анкары состоит в том, чтобы не допустить создание курдского анклава. Курдский сепаратизм — головная боль Турции на протяжении десятилетий. Эрдоган опасается усиления сирийских курдов, которые могут начать подталкивать к мятежу собратьев из южных регионов страны.

Борьба с исламистским «государством» — второстепенная задача турецкой армии, но по поводу Эль-Баба позиции Москвы и Анкары в целом совпадают. Россия стремится отодвинуть террористов от недавно освобожденного Алеппо и авиабазы Квейрис. Одновременно РФ демонстрирует отказ от поддержки курдских формирований, которым какое-то время поставляла оружие после инцидента с Су-24.

В свою очередь Турция, понявшая бессмысленность выходок против русского медведя, платит взаимностью и оказывает давление на подконтрольных ей боевиков. В частности, освобождение Алеппо в декабре 2016 года стало возможным лишь после достижения Генштабом Турции договоренностей с боевиками об уходе в соседний Идлиб, где теперь они воюют между собой. Факт посредничества Анкары официально подтвержден обоими государствами.

Камень преткновения

Несмотря на резкое потепление росийско-турецких отношений и ряд совместных воздушных операций вблизи Эль-Баба, инцидент 9 февраля свидетельствует, что уровень координации по военной линии недостаточно высок. Турецкий Генштаб продолжает действовать автономно и, видимо, не предупреждает российских коллег о передвижении сухопутных сил.

Почему так происходит? Во-первых, как бы крепко Россия не дружила с Турцией, у двух стран разные стратегические цели в Сирии. Москва стремится укрепить режим Асада, уничтожив радикальных исламистов и утихомирив мятежников. При этом Анкару в большей степени беспокоят амбициозные планы непокорных курдов и положение сирийских туркоманов. Останется ли Сирия единым государством — Эрдогану по большому счету все равно.

Во-вторых, Турция является членом НАТО и потому сотрудничество, и уже тем более координация военной деятельности, с антиподом альянса априори носит ограниченный характер. У Анкары особое положение в блоке, но развитие военно-политических отношений с Москвой непременно упрутся в некую стену. Турция ничего не должна РФ, и любой шаг навстречу — это жест доброй воли, который не может ее к чему-то обязывать.

Не исключено, что гибель трех военнослужащих у Эль-Баба как раз свидетельствует о том, что военные отношения двух государств достигли потолка, который предусмотрен обязательствами Турции перед НАТО. Совместные действия в воздухе предполагают не только наличие «горячей линии». Это целый комплекс мероприятий: обмен разведданными, информирование о планах передвижения военной техники и войск, координация действий корректировщиков и пр.

Вероятно, Генштаб Турции не согласовал выдвижение группы военнослужащих в квадрат, который занимают террористы. Из имеющихся скудных данных, можно осторожно предположить, что в здании, по которому был нанесён удар, находился турецкий разведывательный или штурмовой отряд.

По информации ТАСС, Россия и Турция создадут комиссию, которая выработает меры по предотвращению подобных трагедий и улучшению координации. Однако сомнительно, что результаты, которые она представит на суд Генштабов, будут использоваться в реальности. Двум государствам понадобится принципиально новый подход (если удобно — военный союз), который будет противоречить отношениям Анкары с НАТО.

Необязательные потери

Ранее Москва добивалась координации военных действий с США на сирийском фронте. В этом была как насущная необходимость, так и элемент хитрости. Задумка РФ успехом не увенчалась и была де-факто реализована на примере отношений с Турцией. Почему Пентагон упорно не хотел сотрудничать с Минобороны РФ?

По тем же самым причинам: разные военно-политические цели присутствия в Сирии, нежелание раскрывать позиции войск, маршруты передвижения авиации, информировать о планах. Максимум до чего смогли договориться две державы: это документ о правилах поведения в воздухе и сделка по разграничению сфер влияния, которая как раз направлена на предотвращение ударов по позициям друг друга.

Скорее всего, Москве был дан карт-бланш на боевые действия на большей части территории САР, а Вашингтон выписал себе санкцию на поддержку курдов и наступательную операцию в районе Ракки.

Конечно, гибель турецких военнослужащих можно представить как некую случайность. Удар действительно был непреднамеренным, но, в сущности, трагедия выглядит достаточно закономерной. Это как ружье на стене, которое обязательство выстрелит.

Господствующие разногласия между великими державами приводят к потерям, которые можно было предотвратить и играют на руку радикалам. Первой жертвой политических раздоров стал пилот Су-24 герой России посмертно Олег Пешков. В общей сложности наша страна потеряла в Сирии более 20 военнослужащих. Турция, которая проводит сухопутную операцию, — более сотни солдат. США, по официальным данным, — менее десяти человек.

Теги:
События: терроризм
Москва и Вашингтон не застрахованы от резких «виражей» Эрдогана Далее в рубрике Москва и Вашингтон не застрахованы от резких «виражей» ЭрдоганаСегодня Анкара во многом завязана на отношения с Россией, но это не продлится бесконечно

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