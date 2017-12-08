Трамп открыл врата ада

Американский президент Дональд Трамп очень хотел чем-то отличаться от своих предшественников. Например, выполнять предвыборные обещания. Правда, не все: улучшить отношения с Россией у него пока не получилось. А вот сделать подарок Израилю, давнему союзнику Америки – это запросто. Даром, что ли, зять иудей? Только вот Трамп немножко не рассчитал, к чему может привести такой подарок. Мировые лидеры резко осудили Трампа, назвав его поступок бесполезным и опасным.

«Предыдущие президенты обещали это перед выборами. Но они эти обещания не выполнили. А я выполнил», - заявил Трамп и объявил, что США отныне признает Иерусалим в качестве столицы Израиля, и планирует перевести туда свое посольство из Тель-Авива.

Израильтяне, понятное дело, сильно обрадовались такому решению. И понятно, почему: для них это имеет такое же значение, как если бы, например, Крым признали российским. Спор о том, кому же принадлежит библейский город – арабам или евреям – уходит корнями в глубокую древность, а разобраться в вопросе его принадлежности так же невозможно, как понять, в чем же, собственно, состоит арабо-израильский конфликт.

Формально, Иерусалим – действительно столица Израиля. Там заседает Кнессет (парламент), расположены другие органы власти. Только вот иностранных посольств в городе нет, они все переведены в Тель-Авив, вторую израильскую столицу. Это решил Совет безопасности ООН еще в 1998 году – только так, по мнению организации, можно было предотвратить арабо-израильские столкновения и спасти древний город от большой войны. Очередной: уж слишком много их было в истории…

Иерусалим никак не могут поделить между собой Израиль и Палестина. Оба государства считают его своей столицей, при этом арабы претендуют на часть восточных районов города. В 1967 году Израиль аннексировал, как сейчас модно говорить, восточный Иерусалим, ООН и значительная часть международного сообщества официально не признают аннексии восточной части города и израильского суверенитета над ним.

Мировые лидеры, комментируя решение Трампа, высказывали опасения, что оно может спровоцировать новые конфликты на Ближнем Востоке. Так оно и случилось: 6 и 7 декабря вспыхнули беспорядки на Западном берегу реки Иордан, а на территории еврейского государства приземлилось несколько ракет. Армия Израиля переведена на усиленный режим службы. «Хамас», организация, которую в Израиле считают террористической, объявила очередное палестинское восстание и призвала своих сторонников к акциям сопротивления. Сегодняшний день объявлен «днем гнева» - пока не будет сброшена «оккупация».

Кроме того, Исмаил Хания, председатель политбюро «Хамас», призвал всех мусульман выступить против Америки. «Решение американцев открыло врата ада», заявил он и пообещал устроить бурю до тех пор, пока Трамп не пожалеет о своем решении. К слову, в заявлении Трампа ни слова не говорилось о том, признают ли США столицей Израиля весь Иерусалим, или только его часть – однако для гнева арабов и такой расплывчатой формулировки хватило.

Трампа осудили не только в исламском мире. Практически все лидеры западных стран назвали признание Иерусалима в качестве столицы нарушением международного права. К американскому президенту обратился даже Папа Римский с просьбой отменить это решение.

В ближайшее время состоится экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное палестинской проблеме. На сторону Вашингтона пока не встал никто – слишком очевидна угроза, которая может захлестнуть в ближайшее время и без того неспокойный Ближний Восток. И хуже всего придется Израилю – подарок Трампа может спровоцировать ракетные удары по его территории, а также теракты, как в Израиле, так и за его пределами.

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