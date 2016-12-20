Теракт на Рождество и немецкие «штаны безопасности»
РИА Новости / Захари Шойрер

РИА Новости / Захари Шойрер

В Германии не спешат отрезвлять голову вполне разумными выводами о результатах миграционной политики

Министр внутренних дел Томас де Мезьер признал терактом мясорубку, произошедшую на ярмарке в Берлине на площади Брайтшайдплац. Напомним, 19 декабря около 20:00 по местному времени (22:00 по мск) грузовик задавил насмерть 12 человек, 48 — получили увечья. По разным данным, машина проехала от 50 до 80 метров по территории рождественской ярмарки в центре Берлина.

Несмотря на совершенно очевидный преднамеренный характер преступления, полиция полсуток воздерживалась от объявления версии о теракте и причастности к нему ДАИШ (ИГ – запрещена в РФ). На данный момент известно, что у грузовика были польские номера. Террорист (предположительно, 23-летний пакистанец) застрелил водителя-поляка и, сев за руль, врезался в толпу людей.

Владелец грузовика предприниматель Ариэль Журавский в эфире Польского телевидения рассказал, что за четыре часа до теракта машина совершала странные маневры. «Кто-то ездил вперед и назад так, как будто учился управлять… С 16:00 контакта с водителем уже не было, но в кабине кто-то был», — отметил Журавский.

«Мы смогли установить личности лишь некоторых пострадавших. Мы говорим о 18 тяжело пострадавших, на выздоровление которых мы надеемся, и я молюсь», — сказал Мезьер на пресс-конференции. Ранее полиция задержала человека, который управлял автомобилем. СМИ сообщали, что у него были сообщники, вместе с которыми он пытался скрыться с места преступления.

Мезьер заявил, что меры безопасности на рождественских ярмарках будут усилены, однако закрывать их власти не намерены. Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала установить все обстоятельства инцидента и наказать виновных. Также она призвала немцев не дать террористам себя запугать и не отказываться от традиции посещения рождественских базаров.

Вызов немецкой культуре

19 декабря на сайте МИА «Россия сегодня» была опубликована пророческая статья обозревателя Максима Соколова «Дети и теракты: чем опасны рождественские ярмарки в Европе». «Базар потому, что место массового скопления народа, причем особенно массового вечером, в темноте и при отсутствии каких-либо мер безопасности (рамки для прохода, проверка сумок). Идеальная цель. Но тактическим удобством дело не ограничивается», — написал эксперт.

По его словам, «понаехавшие» давно выражают недовольство «этим обычаем европейских аборигенов». «Сколь бы ни была секуляризована Европа, но христианское происхождение праздника не спрячешь. Младенец-Христос мешает. Опять же и времяпрепровождение толпы с точки зрения строгих понаехавших возмутительно. Пьют горячее вино с корицей и едят свиные сосиски. Хаарам полнейший, и притом на главной площади города, прилюдно и публично», — отметил Соколов.

Также он напомнил о том, что рождественские ярмарки играют значимую роль в немецкой культуре: «Такой же духовной, а равно и материальной скрепой для немцев является рождественский базар (Weihnachtmarkt, Christkindmarkt)… И с 26 ноября по 23 декабря немцы, как заведенные, ходят на Weihnachtmarkt, пьют глинтвейн, едят жареные сосиски и иную снедь, и дружески общаются. Вечером и в выходные не протолкнуться. В большом мире может твориться что угодно, но этот обычай — неотменяемый».

Теракт на ярмарке на площади Брайтшайдплац — это не просто циничный теракт, это вызов традиционной немецкой культуре, плевок на европейскую традицию праздновать рождение Спасителя, и отмечать Рождество так, «как это принято». Замысел берлинских террористов не могла не понимать Меркель, когда бросила фразу: «мы найдем силы для того, чтобы жить той жизнью, какой мы хотим жить». Правда, тут же она попросила граждан помогать беженцам интегрироваться в немецкое общество.

Подобное противоречие — отличительное свойство немецкого политикума, пытающегося сглаживать углы, чтобы, не дай Бог, не прослыть нацистами. Немцы хотят оставаться собой и одновременно пытаются приравнять к себе других людей, принадлежащих совершенно иной культуре. Устраивать лагеря для беженцев чуть ли не в центре города (того же Берлина) — прямое следствие такого мышления.

Комплекс за бесчеловечные преступления прошлого не позволяют сделать палаточный городок, где-нибудь на выселках, обнести его ограждениями и установить контроль за перемещением поселенцев, чтобы те не вздумали грабить и насиловать «кафиров». Толерантные немцы как будто нарочно селят мигрантов поближе к своим уютным домам, а потом вводят негласный комендантский час, чтобы в темное время суток не познакомиться поближе с гостями из Ближнего Востока.

Толерантность uber alles

О противоречивом немецком национальном самосознании сказано очень много. Однако сами граждане Германии не спешат отрезвлять голову вполне разумными выводами о результатах миграционной политики. Немецкая толерантность одерживает верх над другой чертой национального характера — рациональностью. Власти делают вид, что не замечают страшную статистику преступлений среди мигрантов: более 200 тысяч правонарушений за 2015 год, что на 80% больше, чем в прошлом году.

Полиция, не получая разнарядку сверху, игнорирует жалобы граждан на беженцев и не сует в нос в подконтрольные им районы, отделываясь рекомендациями не приближаться на пушечный выстрел к местам обитания «понаехавших». Учитывая, что примерно 70% мигрантов являются мужчинами трудоспособного возраста, тяжелее всего в Германии стало жить эмансипированным немкам, привыкшими к фривольному поведению и сдержанной реакции противоположного пола на модные наряды.

Однако (простите за злую иронию) и здесь толерантные европейские товарищи нашли выход, который не должен обидеть мигрантов. В немецких городах стали открываться курсы обращения с представительницами прекрасного пола, а одна из жертв сексуального домогательства по имени Сандра Зелиц изобрела «штаны безопасности» с тройной защитой от попытки изнасилования.

Если немецкая экономика не обвалиться под давлением социальных обязательств перед беженцами и «угнетенными» потомками мигрантов из Магриба, то, наверное, в будущем дело дойдет до открытия специализированных публичных домов. Соскучившиеся по женской ласке ближневосточные мужчины будут удовлетворять там свои сексуальные потребности, а не ловить женщин у церкви в новогоднюю ночь.

И какой-нибудь мудрейший политик из блока левых сил или партии Меркель скажет свое веское слово: «Мы решили оградить наших женщин от домогательств. Теперь это явление исчезнет, так как мигранты отныне не будут испытывать нужды в беспорядочных половых отношениях».

Немецкое самодовольство и беспечность

Немцы упорно не желают взглянуть правде в глаза, осознать причины провала мультикультурализма и признать, что представителей другой культуры невозможно как-то «переделать» и навязать им собственные порядки. Если и говорить о проявлении нацизма, то он, пожалуй, в этом и заключается. Немцы считают, что создали практически идеальную систему общественных отношений, но комфортно себя в ней могут чувствовать только те, кто является ее органичной частью, то есть сами немцы.

Подсознательно немцы понимают, что мигранты — пришельцы из чужого мира, и тем не менее они пытаются интегрировать в свою христианско-секулярную культуру, не задумываясь, что у многих мусульман она вызывает раздражение. Немцы селят беженцев в своих городах, проводят курсы по интеграции и замалчивают случаи насилия, надеясь, что через некоторое время «дикари» из Ближнего Востока станут частью просветленной европейской цивилизации, и тогда все будут жить в мире и согласии.

Такая картина мира естественным образом препятствует формированию адекватной политики в области безопасности. Толерантная элита не дает указаний спецслужбам бросить большую часть ресурсов на слежку за мусульманской частью населения, и силовики по инерции продолжают охоту за неонацистами, которые не устроили ни одного теракта.

Более того, полиция ФРГ по-прежнему пренебрегает элементарными мерами безопасности. Казалось бы, нет ничего проще, чем оградить проезжую часть от пешеходной во время проведения массовых мероприятий. Такая мера приобрела в Европе особую актуальность после теракта в Ницце с гибелью 86 человек от грузовика, проехавшегося по Английской набережной.

Но у немцев в голове, видимо, даже «не щелкнуло». Они привыкли устраивать ярмарки в тех местах, где они проходят уже несколько десятилетий, и плевать, что палатки на площади Брайтшайдплац вплотную примыкают к шоссе и «заехать» на ярмарку мог водитель любого автомобиля.

Пожалуй, самый худший сценарий для Германии — это продолжать молчать о насущных проблемах общества и испытывать страх прослыть нацистами.

Теги:
Места: Германия
События: терроризм
«Майдан польского разлива» Далее в рубрике «Майдан польского разлива»Оппозиция намерена провести новогодние праздники у стен Сейма

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО