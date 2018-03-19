Столетняя история любви

В рамках крупнейшей в России и одной из 5-ти самых крупных туристических выставок мира, MITT, были представлены 10 регионов Италии: Апулии, Калабрии, Кампании, Марке, Пьемонта, Фриули Венеции Джулия, Эмилии Романья, Сицилии; Сардинии и Тосканы.

Участники пресс-конференции рассказали, как муниципалитеты острова и коммерческие организации объединяют свои усилия для того, чтобы продвигать Искью на российском рынке, который для этой части Италии по-прежнему очень важен.

Коммерческий директор принимающей компании на Искья и неаполитанской ривьере SudItalia Hotels господин Саверио Презутти подчеркнул, что российских туристов ждет самое радушное гостеприимство и высочайший уровень сервиса. Здесь их ценят и любят! И отметил, что для них также очень важно, чтобы российские туристы, выбирающие поездку в их регион, об этом знали.

И разве может быть по-другому! Ведь неаполитанская ривьера и остров Искья - лучшее место для тех, кто ценит красоту по-настоящему. Это райский уголок с мягким климатом и ароматом цитрусовых садов. Здесь вздымается в небо Везувий, играет в бокалах вино и звучит бессмертная «Санта Лючия».

Итальянцы подчеркнули, что любовь россиян к Искье имеет более чем столетнюю историю. На солнечный остров с мягким средиземноморским климатом регулярно приезжали представители российской творческой элиты, среди них Максим Горький, Федор Шаляпин, Сергей Дягилев и многие другие.

Итальянские гости рассказали о возможностях острова, которые очень разнообразны: уникальный вулканический природный ландшафт и лазурное море; более сотни целебных термальных источников для восстановления сил и приятный климат; большое эногастрономическое разнообразие и самобытная кухня.

Круглый год здесь проводится множество интересных мероприятий, в числе которых июльский фестиваль моря, джазовый фестиваль и летний парад старинных костюмов, неделя посещения винных погребов в сентябре…

По словам представителей гостиничной ассоциации, в отелях острова создают лучшие условия для приема гостей из России — нанимают русскоговорящий персонал, снабжают отели русскоязычной информацией и даже организуют курсы русского языка.

Сегодня власти острова надеются на его перераспределение с других тур. направлений — ведь еще с 2013 года Россия на Искье была главным туристическим рынком.

В 2017 году здесь было зафиксировано увеличение туристических прибытий, - несмотря на то, что объем турпотока из России на остров, как и в целом в Италию, из-за кризиса снизился.

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