Срежиссированное «возмездие» Трампа

В ночь на 14 апреля западная коалиция в составе США, Великобритании и Франции нанесла удары по Сирии. Это событие предсказуемо вызвало огромный политический резонанс. Запад заявил, что не может больше терпеть выходки «диктатора Асада», а Москва в привычном стиле посетовала на «грубейшее нарушение» международного права и Устава ООН. Ночью 15 апреля разборки между великими державами продолжились в Вашингтоне на полях Совета Безопасности.

В соцсетях появилось множество алармистских слухов о скорой начале Третьей мировой из-за противоречий по Сирии. Между тем удары коалиции выглядят весьма странной военной акцией, и очень напоминают шоу, которое устроил американский президент Дональд Трамп в прошлом году.

Напомним, 7 апреля 2017 года средиземноморская группировка ВМС США выпустила 59 «Томагавков» по сирийской авиабазе Шайрат. Глава Белого дома объявил, что это возмездие за применение правительственными войсками химоружия в Хан-Шейхуне. По утверждению самого Трампа в цель попали 58 ракет, однако удивительным образом аэродром, откуда якобы вылетел самолет с химической бомбой, практически не пострадал.

По некоторым данным, до Шайрата долетели в лучшем случае 5-6 ракет, около 20 упали рядом, а куда делись остальные — до сих пор загадка, которую Пентагон и Минобороны РФ вряд ли нам когда-нибудь раскроют. Об этом мало говорится, но американцы перед ударом предупредили русских (это неформальное соглашение между РФ и США). Наши военные советники покинули базу, прихватив с собой всех сирийских летчиков и техперсонал. Кроме того, были эвакуированы почти все боевые самолеты.

Несмотря на мизерную результативность американского удара политический резонанс был колоссальным. Трамп гордился «точным попаданием» несколько месяцев, а Москва примерно столько же времени обличала США в нарушении суверенитета Сирии. В итоге обе державы остались при своем мнении, а в течение лета и осени, координируя действия подконтрольных наземных сил, выдавили ДАИШ (ИГ — организация запрещена в РФ) из несчастной арабской республики.

«Эффективные» сирийские ПВО

Нынешний удар по Сирии, если анализировать его техническую сторону, отличается от предыдущего, но повод тот же —«установленный факт»применения химоружия войсками Асада. Инцидент якобы произошел 7 апреля в Думе, в Восточной Гуте, которая через несколько дней оказалась под контролем сирийской армии.

По логике Запада в ожидании скорой победы «кровавый диктатор» («животное» и «душегуб», как выразился Трамп) решил потравить собственное население. Минобороны считает, что в Думе произошла инсценировка химатаки «Белыми касками», а слухи из telegram-каналов, которые ведут российские офицеры, говорят нам о том, что местные боевики взорвали бочки с хлором в надежде на подмогу со стороны покровителей.

«Возмездие» Запада от 14 апреля было осуществлено с моря и воздуха. Из акватории Средиземного моря пуски «Томагавков» совершила подводнаялодка ВМС США John Warner, из Красного моря удар произвели эсминец Laboon и ракетный крейсер Monterey. Авиация США, Франции и Великобритании выпустили ракеты «воздух-земля» и управляемые бомбыGBU-38.

С утра 14 апреля о количестве израсходованных коалицией боеприпасов поступала достаточно противоречивая информация. Запад точную цифру так и не называл. Минобороны РФ сообщило о 103 ракетах. Трамп, обещавший ранее запустить «новые и умные» ракеты, отчитался об «идеально исполненном ударе». Но какое же количество ракет попало в цель? На Фрунзенской набережной уведомили о том, что 71 ракета коалиции была сбита сирийскими ПВО и только 32 ракеты остались нетронутыми.

Минобороны сделало сенсационное заявление, так как на вооружении армии Сирии находятся устаревшие советские зенитные комплексы С-75, С-125, С-200, «Оса» , «Бук», «Квадрат» (экспортная версия «Куба»), «Шилка». Таким образом сирийские ЗРК 1960-х и 1970-х годов перехватили 70% западных ракет. Верить этой статистике действительно стоит, так как система ПВО в Сирии полностью интегрирована с российской, то есть наши военные получают всю информацию о действиях сирийцев.

Но чем можно объяснить столь высокую эффективность явно устаревших ЗРК? Лукавство нашего военного ведомства, скорее всего, заключается в том, что целеуказание советские комплексы получали от современных российских средств наблюдения за воздушным пространством. Зенитчики САР знали координаты западных ракет, и возможно, были осведомлены с каких направления ждать ударов.

Конечно, это лишь предположение. Однако эта версия может успокоить многочисленную армию ура-патриотов, которые бурно возмущались тем, что Москва самоустранилась в момент нависшей над Сирией угрозы. С большой вероятностью Россия на самом деле оказала существенную помощьсоюзникам. Другое дело, что открытое участие наших систем в перехвате ракет коалиции привело к по-настоящему серьезным политическим последствиям.

Символический удар

А что же Запад? Почему он не обвиняет Россию в очевидной помощи режиму «диктатора» и не комментирует перехват 71 ракеты? Как предположил в интервью RT заместитель директора Института США и Канады РАН, генерал-майор запаса Павел Золотарев, Запад фактически дал санкцию на отражение своей же ракетной атаки.

По мнению эксперта, коалиция не применила средства радиоэлектронного подавления, которые всегда используются для выведения из строя РЛС и ЗРКпротивника. Это и объясняет «высокую эффективность» советскихкомплексов ПВО.

Действительно во всех акциях «возмездия» США в первую очередь наносили удары по средства противовоздушной обороны или «глушили» их. Так, например, было в Ираке и Югославии. Американцы никогда не проводят операцию без тотального господства в воздухе, и современная Сирия — явно ни та страна, где США могут беспрепятственно хозяйничать.

Крайне странным выглядят официальные сообщения Пентагона и председателя Комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда о том, что удары наносились лишь по трем локациям. Минобороны заявило об отражении атаки на пять аэродромов (причем один из них был заброшенным). Также ударам подверглись ряд объектов, расположенных в агломерации Дамаска. Речь шла о научно-военных институтах Минобороны САР (города Барз и Джарамани).

По данным СМИ, география ударов была еще шире. Например, «Коммерсант» со ссылкой сирийский источник сообщил о 10 объектах. Неясной остается ситуация и с масштабом ущерба «химической инфраструктуре» САР. Американские телеканалы утверждают, что была уничтожена некая лаборатория неподалеку от Дамаска. Но информация о конкретных результатах ракетной атаки коалиции в официальных источникахстран Запада и РФ отсутствует.

Невольно напрашивается вывод о том, что удар коалиции является продуктом политической сделки между Вашингтоном и Москвой. Трампу необходимо демонстрировать силу в отношениях с русскими. В качестве предлога он использует сведения о химатаке в Думе. Россия идет на уступки главе Белого дома с условием, что ракетная атака будет носить символичный характер. В итоге устаревшие сирийские ЗРК героически уничтожают 70% «умных» ракет Трампа. Президент США и американская элита получают моральное удовлетворение от выпущенного пара, а Москва и Дамаск продолжают давить недоговороспособную сирийскую оппозицию.

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