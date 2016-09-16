Спасти рядовую Мэннинг

Ассанж готов пойти под суд ради помилования своего информатора
Джулиан Ассанж, основатель сайта WikiLeaks готов предстать перед американским судом, если власти США помилуют главного информатора сайта, Брэдли Мэннинга.
«Если Обама помилует Мэннинга, Ассанж согласится в обмен на тюремное заключение в США, несмотря на его очевидную противозаконность», гласит сообщение WikiLeaks в твиттере. Впрочем, Министерство юстиции США заявило, что впервые слышит о подобной сделке.
Брэдли Мэннинг, бывший военнослужащий сухопутных войск США, был приговорен военным трибуналом к 35 годам заключения за передачу более чем 75 тысяч страниц документов, содержащих военную и дипломатическую информацию. Это самая крупная утечка за все время существования WikiLeaks. Большинство документов касались военной операции США в Ираке. Уже после ареста Брэдли Мэннинг решил сменить пол и стал называть себя Челси. В тюрьме Челси устраивала голодовку, добиваясь разрешения на лечение гендерной идентификации.
Еще один информатор WikiLeaks, благодаря которому мир узнал о внутренней кухне и подковерных интригах Демократической партии США, был убит летом этого года. Сам Джулиан Ассанж объявил награду в 20 тысяч долларов за любую информацию об убийце 27-летнего Сета Рича. Ассанж прямо не указывал на Рича в качестве информатора, однако намекал, что он был одним из источников информации для WikiLeaks.
«Источники очень стараются снабдить нас информацией и часто сильно рискуют. Был один человек 27 лет, который работал на демократов, он получил выстрелы в спину и был убит несколько недель тому назад по неизвестным причинам, когда шел по улице в Вашингтоне», - рассказал Ассанж в интервью голландскому телеканалу NOS. Он добавил также, что для WikiLeaks крайне важно сохранять анонимность источников – поскольку понятно, что на кон поставлено очень многое, а сами источники подвергаются серъезной опасности. «Они приходят к нам именно потому, что мы можем защитить их анонимность», - добавил Ассанж.
Подспудно обнаруживается теория, что слив документов демократов был выгоден именно России – чтобы не допустить победы Хиллари Клинтон в борьбе за президентский пост. Надо сказать, в американских СМИ в качестве мейнстрима давно утвердилась версия о том, что деятельность Ассанжа выгодна России и лично Путину. Влиятельное американское издание New
York Times прямо обвиняло Ассанжа в работе на Россию. Издание утверждало, что сайт WikiLeaks – почтовый ящик для писем из Путинской России. «По убеждениям ли, из соображений удобства или по совпадению, документы, опубликованные на WikiLeaks, как и многие заявления господина Ассанжа, часто оказывались выгодны России, нанося вред Западу», пишет газета. Однако материалы, касающиеся России, на сайте WikiLeaks также представлены, любой может зайти и убедиться, например, в том, что обнародование электронной переписки сирийского правительства Асада уж точно на пользу России не пошло. Да, в основном публикации на сайте касаются США и других западных стран, но Россия вовсе не выглядит лучом света в этом темном царстве, если судить по публикациям на WikiLeaks – просто этих документов в разы меньше. Кто ж виноват, что истинной осью зла на нашей планете является вовсе не Россия – несмотря на то, что ее всячески пытаются таковой выставить?
Джулиан Ассанж с 2012 года скрывается на территории посольства Эквадор в Лондоне. Его разыскивают по подозрению в сексуальных домогательствах в Швеции. Ассанж считает дело сфабрикованным и опасается, что Швеция может выдать его США, где ему грозит смертная казнь за публикацию секретных данных на сайте WikiLeaks.
Сайт WikiLeaks известен тем, что с 2006 года публикует секретную информацию самых разных стран и ведомств мира, взятую из анонимных источников либо предоставленную информаторами. Основателем сайта стал Джулиан Ассанж – журналист и телеведущий из Австралии. Главная миссия, которую ставили перед собой создатели сайта – донести важные сведения до всего человечества.
Публикации документов на сайте приводили к крупным скандалам. Например, публикация данных о войне в Афганистане: когда американские военные скрывали гибель мирных жителей, или когда стало известно, что НАТО подозревает Иран и Пакистан в поддержке талибов. При этом ничего не делалось, чтобы помешать этому: силы коалиции проигрывали войну, а в то же самое время гибли тысячи американских военных. Это нанесло серьезный удар по репутации Пентагона. Немало шуму наделала и публикация переписок американских дипломатов. Администрация США заявила, что эти документы вредят всей внешней политике США.
Сайт пытались запретить, подвергали хакерской атаке и другим способам давления, например, обязав провайдеров отказываться от работы с сайтом. Тем не менее, WikiLeaks, сменив нескольких хостеров и доменных имен, продолжает работу. О проекте WikiLeaks и о самом Джулиане Ассанже снято несколько фильмов – как документальных, так и художественных. В фильме «Пятая власть» роль Ассанжа исполнил британский актер Бенедикт Камбербэтч.Далее в рубрике О сбитом израильском самолетеДамаск имеет полное право на защиту воздушных границ и возвращение Голанских высот
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