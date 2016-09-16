Спасти рядовую Мэннинг

Джулиан Ассанж, основатель сайта WikiLeaks готов предстать перед американским судом, если власти США помилуют главного информатора сайта, Брэдли Мэннинга.

«Если Обама помилует Мэннинга, Ассанж согласится в обмен на тюремное заключение в США, несмотря на его очевидную противозаконность», гласит сообщение WikiLeaks в твиттере. Впрочем, Министерство юстиции США заявило, что впервые слышит о подобной сделке.

Брэдли Мэннинг, бывший военнослужащий сухопутных войск США, был приговорен военным трибуналом к 35 годам заключения за передачу более чем 75 тысяч страниц документов, содержащих военную и дипломатическую информацию. Это самая крупная утечка за все время существования WikiLeaks. Большинство документов касались военной операции США в Ираке. Уже после ареста Брэдли Мэннинг решил сменить пол и стал называть себя Челси. В тюрьме Челси устраивала голодовку, добиваясь разрешения на лечение гендерной идентификации.

Еще один информатор WikiLeaks, благодаря которому мир узнал о внутренней кухне и подковерных интригах Демократической партии США, был убит летом этого года. Сам Джулиан Ассанж объявил награду в 20 тысяч долларов за любую информацию об убийце 27-летнего Сета Рича. Ассанж прямо не указывал на Рича в качестве информатора, однако намекал, что он был одним из источников информации для WikiLeaks.

«Источники очень стараются снабдить нас информацией и часто сильно рискуют. Был один человек 27 лет, который работал на демократов, он получил выстрелы в спину и был убит несколько недель тому назад по неизвестным причинам, когда шел по улице в Вашингтоне», - рассказал Ассанж в интервью голландскому телеканалу NOS. Он добавил также, что для WikiLeaks крайне важно сохранять анонимность источников – поскольку понятно, что на кон поставлено очень многое, а сами источники подвергаются серъезной опасности. «Они приходят к нам именно потому, что мы можем защитить их анонимность», - добавил Ассанж.

Подспудно обнаруживается теория, что слив документов демократов был выгоден именно России – чтобы не допустить победы Хиллари Клинтон в борьбе за президентский пост. Надо сказать, в американских СМИ в качестве мейнстрима давно утвердилась версия о том, что деятельность Ассанжа выгодна России и лично Путину. Влиятельное американское издание New

York Times прямо обвиняло Ассанжа в работе на Россию. Издание утверждало, что сайт WikiLeaks – почтовый ящик для писем из Путинской России. «По убеждениям ли, из соображений удобства или по совпадению, документы, опубликованные на WikiLeaks, как и многие заявления господина Ассанжа, часто оказывались выгодны России, нанося вред Западу», пишет газета. Однако материалы, касающиеся России, на сайте WikiLeaks также представлены, любой может зайти и убедиться, например, в том, что обнародование электронной переписки сирийского правительства Асада уж точно на пользу России не пошло. Да, в основном публикации на сайте касаются США и других западных стран, но Россия вовсе не выглядит лучом света в этом темном царстве, если судить по публикациям на WikiLeaks – просто этих документов в разы меньше. Кто ж виноват, что истинной осью зла на нашей планете является вовсе не Россия – несмотря на то, что ее всячески пытаются таковой выставить?

Джулиан Ассанж с 2012 года скрывается на территории посольства Эквадор в Лондоне. Его разыскивают по подозрению в сексуальных домогательствах в Швеции. Ассанж считает дело сфабрикованным и опасается, что Швеция может выдать его США, где ему грозит смертная казнь за публикацию секретных данных на сайте WikiLeaks.

Сайт WikiLeaks известен тем, что с 2006 года публикует секретную информацию самых разных стран и ведомств мира, взятую из анонимных источников либо предоставленную информаторами. Основателем сайта стал Джулиан Ассанж – журналист и телеведущий из Австралии. Главная миссия, которую ставили перед собой создатели сайта – донести важные сведения до всего человечества.

Публикации документов на сайте приводили к крупным скандалам. Например, публикация данных о войне в Афганистане: когда американские военные скрывали гибель мирных жителей, или когда стало известно, что НАТО подозревает Иран и Пакистан в поддержке талибов. При этом ничего не делалось, чтобы помешать этому: силы коалиции проигрывали войну, а в то же самое время гибли тысячи американских военных. Это нанесло серьезный удар по репутации Пентагона. Немало шуму наделала и публикация переписок американских дипломатов. Администрация США заявила, что эти документы вредят всей внешней политике США.

Сайт пытались запретить, подвергали хакерской атаке и другим способам давления, например, обязав провайдеров отказываться от работы с сайтом. Тем не менее, WikiLeaks, сменив нескольких хостеров и доменных имен, продолжает работу. О проекте WikiLeaks и о самом Джулиане Ассанже снято несколько фильмов – как документальных, так и художественных. В фильме «Пятая власть» роль Ассанжа исполнил британский актер Бенедикт Камбербэтч.

Далее в рубрике