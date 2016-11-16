Сирийский редут

Прибытие к берегам Сирии российской Средиземноморской группировки разнообразило театр военных действий в САР. 15 ноября корабли ВМФ начали военную операцию против ДАИШ и «Джебхат-ан-Нусры» (запрещены в РФ) в провинциях Идлиб и Хомс. Впервые в боевых целях Россия применила свой единственный авианосец «Адмирал Кузнецов».

Накануне фрегат «Адмирал Григорович» выполнил пуски крылатых ракет «Калибр», а береговые комплексы «Бастион» впервые были задействованы в реальных боевых условиях. «Бастион», который, по неподтвержденным данным, был переброшен в Сирию транспортной авиацией, способен поражать как надводные, так и наземные цели. Боевое крещение комплекс прошел, ударив противокорабельными ракетами «Оникс».

Средиземноморский поход

Минобороны не сообщает о результатах первого дня операции и сроках ее продолжения. Главная цель регулярных средиземноморских походов – прикрытие авиационной группировки. Помимо этого, российские моряки и летчики палубной авиации получают бесценный опыт. В немалой степени боевое дежурство у берегов Сирии носит демонстрационный характер.

Огромной ударной мощью Средиземноморская группировка, состоящая из судов Северного морского флота, не обладает. Кроме «Калибров», гипотетически удары по террористам могут быть нанесены ракетами «Гранит», которые предназначены для поражения надводных целей. Все вышедшие из российских портов корабли по сути обеспечивают безопасность передвижения «Адмирала Кузнецова». В частности, роль «телохранителей» авианосца выполняют атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков».

Поход группировки был омрачен аварией, которая произошла 14 ноября. Во время учебного полета потерпел крушение палубный истребитель МиГ-29КР. Сухой рапорт Минобороны говорит о том, что летчик успел катапультировался и «силами поисково-спасательной службы был доставлен на борт «Адмирала Кузнецова». Катастрофа произошла по техническим причинам, однако, какая конкретная неполадка ее повлекла и будет ли проведено расследование, военное ведомство не сообщает.

МиГ-29КР – это машина, которая должна заменить более громоздкий палубный истребитель Су-33. В этом контексте установление точных причин аварии – дело первостепенной важности. Западные эксперты предполагают, что Москва намеревалась применить палубную авиацию для ударов по террористам. Американское издание The National Interest сомневается в высоком уровне боеспособности авианосца.

Затишье в Алеппо

Поводы для патриотической эйфории всегда можно найти, но сейчас Россия действует в Сирии заметно осторожнее, чем год назад. Как и сообщала «Русская Планета», Москва взяла курс на укрепление оборонительной линии: перебросила береговые комплексы и увеличила число средств ПВО. Косвенно это свидетельствует о подготовке к длительному противостоянию, в котором вероятным противников будет Запад.

Около месяца российская авиация не осуществляет боевые вылеты в районе города Алеппо, где сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация. Бомбежки некогда густонаселенного города по-прежнему чреваты жертвами среди мирного населения. Западные районы контролируют правительственные войска, а восточные – боевики, не позволяющие гражданским покинуть город.

Штурм восточного Алеппо без массированной авиационной и артиллерийской подготовки рискует захлебнутся в крови сирийских солдат. Однако каждый удар по Алеппо встречает жесточайшую реакцию на Западе. 15 ноября сирийские ВВС отчитались о нанесении «точечных ударов» по огневым позициям мятежников в восточном Алеппо.

Реакция из Госдепартамента последовала незамедлительно. «Мы решительно осуждаем возобновление бомбардировок Алеппо сирийским режимом и Россией, в результате которых пострадали госпитали и мобильная клиника. Мы снова подняли этот вопрос в рамках наших консультаций в Женеве с РФ. Мы считаем эти бомбардировки нарушением международного права», - заявила представитель Госдепа Элизабет Трюдо.

В ожидании компромисса

Обвинения в бомбежках социальных объектов и жилых кварталов в адрес Дамаска и Москвы звучат регулярно. В западных СМИ еще несколько месяцев назад утвердилась точка зрения об ответственности российских ВКС и сирийских ВВС в гибели гражданских. При этом игнорируются утверждения представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова о том, что российские самолеты не летают над Алеппо с середины сентября.

Несмотря на затишье в Алеппо, авиация РФ отнюдь не бездействует. В Интернете появились кадры ударов по боевикам в провинции Хама. На кадрах можно различить силуэты бомбардировщика Су-24М и штурмового вертолета. Следом за российскими ВКС в небо поднимаются сирийские истребители-бомбардировщики Су-22 (экспортный вариант советского Су-17). По неподтвержденной информации, за 14 ноября было зафиксировано свыше 50 авиаударов.

Официальными первоочередными задачами российской авиации являются уничтожение инфраструктуры боевиков в Идлибе и Хомсе. Как уточнил Сергей Шойгу, в результате полученных разведкой данных целями Средиземноморской группировки и боевой авиации стали промышленные объекты, склады и огневые точки террористов.

Сирийская операция продолжается больше года, но хребет бандформированиям по-прежнему не сломан. Как полагают эксперты, причинами живучести боевиков является не столько слабость армии САР, сколько поддержка мятежников со стороны внешних сил и, прежде всего, США. Москва питает надежду, что с Вашингтоном удастся достичь компромисса, особенно в свете победы на выборах президента Дональда Трампа.

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