Сирийский пасьянс

Год назад Россия вступила в войну на Ближнем Востоке. 30 сентября 2015 года, в ответ на обращение сирийских властей, была начата операция Военно-воздушных сил Российской федерации. Главные цели, которые ставила перед собой Россия – борьба с терроризмом, что называется, «на дальних рубежах», поддержка действующего законного правительства и сохранение территориальной целостности страны.

Опасения

У этого решения сразу же нашлось немало противников, причем и внутри самой России. Мол, со своими внутренними проблемами разобраться бы, под боком – не чужой нам Донбасс, зачем нам ввязываться в затяжную и непростую войну на чужой территории? Но главная критика звучала, конечно же, из-за рубежа.

Заместитель госсекретаря США Тони Блинкен заявил, что русские в Сирии «делают чудовищную стратегическую ошибку», и добавил: «Думаю, они помнят Афганистан».

Буквально через несколько дней после начала операции президент США Барак Обама заявил: «Россия увязнет в трясине, и все это не сработает». «Никто не должен забывать, как силы Советского Союза, значительные, существенные силы, в период «холодной войны» вошли в Афганистан, оставив затем Афганистан в ситуации зависимости. Те, кто вошли в Сирию сегодня, также оставят Сирию в зависимом положении», - вторил американцам премьер Турции Ахмет Давутоглу.

Хронология войны

Гражданская война в Сирии идет уже шестой год. Старт конфликту был дан во время арабской весны: так же, как в Ливии и Египте, протесты сирийской оппозиции привели сперва к массовым беспорядкам, а вскоре плавно перетекли в полноценный вооруженный конфликт. Почти сразу же обозначились главные заинтересованные силы: на сторону сирийской оппозиции встали турки, некоторые страны Персидского залива и американцы, за Башара Асада и законное правительство выступили Россия и Иран. Но вслед за «умеренной оппозицией» на поле брани вышли радикальные исламисты. К 2013 году наиболее отчаянные из них объявили о создании так называемого «Исламского государства», запрещенного в РФ.

То, как события разворачивались дальше, иначе, чем катастрофой мирового масштаба, назвать нельзя. Несмотря на то, что благодаря заступничеству нашей дипломатии режим Асада удержался у руля, по сути, Сирия превратилась в набор анклавов, в которых царит хаос, а у власти находятся самые разные группировки. Чертить политическую карту Ближнего Востока стало попросту бессмысленно: слишком часто та или иная территория переходила из рук в руки, да и государственными образованиями назвать эти анклавы никак нельзя. Самые сильные стороны конфликта - правительственные войска и проправительственное ополчение, ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусра» (недавно заявившая о ребрендинге) и курды, а также сирийская оппозиция разной степени умеренности.

Из-за того, что за каждой из сторон конфликта стояли сильные игроки, не желавшие уступать соперникам, разрешение сирийского конфликта силами мирового сообщества, очевидно угрожавшего не только региону, но и всей планете, зашло в тупик. Выгодополучателем от всей этой ситуации стали, разумеется, радикальные исламисты. Вскоре весь мир смотрел с широко раскрытыми от ужаса глазами на то, как на фонарном столбе у останков Пальмиры висит окровавленное тело 82-летнего ученого-историка, всю жизнь посвятившего изучению объекта Всемирного наследия – всего лишь единственный эпизод среди сотен тысяч жертв, но весьма символичный. А вскоре террор шагнул и на европейский континент.

О цене и об успехах

История, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Что бы случилось с Сирией и лично с Башаром Асадом, не вмешайся Россия? Думается, можно смело возвести творящийся ныне хаос в квадрат, если не в куб, равно как и скорость процессов расползания террора по миру.

При поддержке России сирийской армии удалось вернуть контроль над большей частью страны и перейти в наступление. До победы далеко, но Владимир Путин еще в марте заявил, что задачи, поставленные перед российской группировкой, успешно выполнены, после чего контингент наших войск был сокращен. При этом сама операция продолжилась, как и поставки вооружения и техники сирийской армии, включая новейшие ПВО «Панцирь» и С-400. К сожалению, без потерь на любой войне не обойтись. Россия потеряла 20 военнослужащих, 4 вертолета и один самолет.

Военные успехи кампании спустя год таковы: благодаря вмешательству удалось перекрыть большую часть снабжения террористов, нанести удар по их промыслам, в частности, торговле нефтепродуктами. На территории Сирии только террористов-выходцев из РФ было уничтожено свыше 2 тысяч – это как раз то, что официальные лица называли борьбой с терроризмом на дальних рубежах. Есть и косвенный успех: благодаря демонстрации возможностей новейшего российского оружия наша страна значительно увеличила долю его экспорта.

Однако говорить о безоговорочных военных успехах все же рано, считает Леонид Ивашов, вице-президент Академии геополитических проблем. «Мы не знаем об истинных целях – но можем догадываться, что, действительно, вмешательство России помогло изменить ситуацию, остановить убийство очередного государства, сохранить эту исламскую цивилизацию – чтобы мир был равновесным».

По мнению Ивашова, действительно, российские ВКС уничтожили систему управления этим террористическим войском, систему материально-технического обеспечения и разгромили основные ударные группировки. «Но ни Владимир Путин, ни министр обороны Сергей Шойгу не предполагали, что на стороне этих боевиков явно начнут сражаться западные страны во главе с США и их сателлиты – эта так называемая коалиция стала помогать террористам, финансировать их, как это делали саудиты и Катар, вооружать, а то и самим бомбить правительственные войска Сирии. Так что коренного перелома достичь пока не удалось», - считает эксперт.

Политический тупик

Однако одним оружием этот конфликт не решить. Главная политическая задача – усадить за стол переговоров все конфликтующие стороны (за исключением террористов – их необходимо уничтожить) и решить проблему с привлечением всех усилий мирового сообщества – так и не выполнена. Вроде бы всем очевидно, какое мировое зло выпущено наружу, словно джинн из бутылки, однако Россия и США по-прежнему не наши общий язык в сирийском вопросе, а измотанная жесточайшим миграционным кризисом Европа не может повлиять на ситуацию.

На фоне застопорившегося политического процесса некоторые заявления, звучащие из уст представителей американской власти, иначе, как угрозы, расценивать нельзя. В частности, не далее, как сегодня официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что Москва продолжит «отправлять на родину тела военнослужащих в мешках и расходовать ресурсы», если «не прекратит насилие» в Сирии. По его словам, в случае продолжения конфликта экстремисты могут воспользоваться ситуацией, чтобы атаковать города России, кроме того, «будет сбито ещё больше российских самолётов», сообщает RT. Кроме того, Reuters сообщило о том, что некоторые страны могут начать поставки вооружения сирийской оппозиции – а сирийская оппозиция, как мы знаем, бывает разная: под видом этих поставок страны Персидского Залива получат возможность вооружать подконтрольные им террористические или околотеррористические группировки.

«Для США Россия – главный противник. Это зафиксировано не просто в отдельных высказываниях или речах, а в главном документе – стратегии национальной безопасности США», - говорит Ивашов. В 2015 году эта стратегия, по сути, в очередной раз провозгласила отмену многополярного мира и что альтернативы американскому лидерству нет. Более того, цитирует эксперт документ: там сказано, что США будут защищать свое лидерство и национальные интересы с позиции силы, применяя ее в любой точке мира. «Там много чего интересного, и Россия в качестве главной угрозы там упоминается более 10 раз. Так что все ведомства, включая Госдеп, делают все для реализации этой стратегии».

Эксперт уверен: глобальный терроризм - не самостоятельное явление. «Локальные террористические группы были всегда, но в столь глобальном масштабе мировой терроризм стал возможен лишь в наше время и как управляемый процесс. Если нет возможности добиваться своих целей прямыми военными методами – создаются структуры попроще, та же Аль Каеда, Талибан, «Исламское государство». И эта угроза реальна для России».

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