В Сирии - бить!

Резкое похолодание в российско-американских отношениях требует незамедлительной реакции Москвы на всех фронтах. На мировой арене Россия должна в первую очередь обеспечить прочные позиции в Сирии, ставшей поводом для открытых угроз в адрес нашей страны. Судя по всему, руководство РФ приняло решение нарастить военный контингент в арабской республике. «Русская Планета» разбиралась в том, по какому сценарию может действовать Москва.

Первым делом самолеты

Главным орудием России в сирийской кампании стала ударная авиация. В конце сентября 2015 года Москва перебросила на аэродром Хмеймим около трех десятков самолетов: штурмовики Су-25СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24СМ и истребители Су-30СМ. В ноябре авиагруппировка РФ была увеличена в два раза и достигла 69 самолетов. Боевое крещение получили Су-35С, дальняя авиация (Ту-160, Ту-95, Ту-22М3), самолеты радиоэлектронной разведки (Ил-20М1, Ту-214Р) и вертолеты (Ми-8, Ми-24).

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Интенсивность боевых вылетов заметно упала весной 2016 года. В конце февраля Москва и Вашингтон договорились о перемирии, а 14 марта президент РФ Владимир Путин распорядился вывести основную группировку ВКС. При этом глава государства подчеркнул, что Россия может оперативно восстановить прежнее присутствие в САР. С большой вероятностью, именно этим как раз и занимается Москва.

Согласно неподтвержденным данным, на базе Хмеймим увеличена численность самолетов Су-24 и Су-34 и, возможно, Су-25. Максимум на аэродроме в Латакии Россия может разместить около 100 самолетов. Также в распоряжении Москвы находятся аэродромы подскока (пункты дозаправки и временной стоянки) в Хомсе, Тиясе и Пальмире. Кроме того, Россия может задействовать боевые вертолеты, не занимающие много места на взлетно-посадочной полосе.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин считает, что Минобороны сделает ставку на переброску штурмовиков: «Су-25 - это рабочая лошадка ударной авиации, главный бомбовоз, который необходим для массированных бомбардировок с целью уничтожения караванов, скоплений боевой техники и живой силы противника. Су-25 может совершить за сутки несколько вылетов. Этот самолет

Россия активно использовала на первом этапе операции. Сейчас Су-25 поможет подорвать мощь противостоящих Асаду сил».

Наращивание ударной авиации отнюдь не безгранично. Бомбардировщики требуют надежного прикрытия с воздуха, земли и моря. К сожалению, Россия научена горьким опытом беспечного отношения к полетам над сирийской территорией. За год операции наша страна потеряла один самолет и четыре вертолета. Вслед за переброской бомбардировщиков и штурмовиков Россия неизбежно усилит группировку истребителей. Скорее всего, будут задействованы Су-27, Су-30 и Су-35.

Морское подкрепление

Обеспечение безопасности полетов лежит на зенитно-ракетном комплексе С-400 «Триумф» (переброшен на базу Хмеймим в конце ноября 2015 года). В минувшие выходные на пункт снабжения ВМФ в Тартусе был доставлен С-300В4 - новейшая модификация легендарного ЗРК. В задачи комплекса будет входить защита средиземноморской группировки кораблей и пункта снабжения от воздушной атаки противника.

Переброска С-300В4 косвенно свидетельствует о намерениях Москвы усилить присутствие вблизи морских границ Сирии. Не исключено, что в ближайшем будущем по террористам вновь ударят ракеты семейства «Калибр». Наращивание средиземноморской группировки - задача, поставленная президентом в Морской доктрине РФ до 2020 года. Из открытых данных следует, что ВМФ способен оперативно сконцентрировать у берегов САР до 20 судов. При этом боевое дежурство осуществляют не более 10 кораблей. https://www.youtube.com/watch?v=0NF0njeYQKA

Значительное подкрепление в ударной мощи средиземноморской группировки ожидается в ближайшие месяцы. 15 по 20 октября к берегам Сирии должен отправиться авианосец «Адмирал Кузнецов», с борта которого могут дебютировать палубные истребители четвертого поколения Су-33 и корабельные вертолеты «Катран» Ка-52К.

Стоит признать, что ВМФ России существенно превосходят ВМС США. В Средиземном море базируется Шестой флот Соединенных Штатов, который состоит из как минимум одного авианосца, десятков надводных кораблей и подводных лодок. Грозную силу представляет собой авиационные силы флота. На борту авианосца могут быть размещены до 85 самолетов (истребители, штурмовики, противолодочные и разведывательные самолеты).

Для сдерживания такой армады одного С-300В4 явно недостаточно. Если Москва отважится на серьезное противостояние с США, то ей придется установить в Тартусе береговые оборонительные комплексы. На вооружении российской армии стоят противокорабельные комплексы «Бастион» и «Бал» и артиллерийская система «Берег». Также эффективным комплексом береговой обороны является ОТРК «Искандер-М». На текущий момент в Тартусе функционируют комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха».

Сирийский десант

С первых дней начала операции в Сирии в СМИ появились слухи о том, что Россия собирается начать наземную операцию. Сообщения об этом были основаны на информации о переброске нескольких сотен военнослужащих. Помимо летчиков и обслуживающего авиационную технику персонала, в САР высадились морские пехотинцы и десантники. Согласно информации Минобороны, военнослужащие РФ взяли под охрану Хмеймим, а позже стали выполнять гуманитарные миссии.

Западные СМИ и эксперты полагают, что российские офицеры занимаются обучением сирийских коллег, а также управляют некоторыми образцами военной техники: огнеметными системами («Буратино», «Солнцепек») и системами реактивного залпового огня («Торнадо», «Смерч»), переданные армии САР. Кроме того, россияне могут осуществлять руководство соединениями танков и бронетехники.

Сообщений об участии российских военных в боевых (неразведывательных) наземных операциях в Сирии нет. Российские эксперты по-прежнему разделены на два лагеря: первый - ратует за подключение к военной миссии сухопутных сил, второй - настаивает, что РФ может эффективно воевать ресурсами авиации, флота и ПВО, ограничившись поставкой вооружений сирийской армии. В противном случае - потери личного состава будут неминуемо увеличиваться.

На сегодняшний день Минобороны подтвердило гибель 20 кадровых военных, из которых жертвами террористов стали 17 человек. Зарубежные СМИ сообщают, что Россия потеряла больше военных. Как правило, россияне подвергаются обстрелам, пребывая в расположении подразделений сирийской армии. Как пишет турецкая Milli Gazete, последний инцидент произошел 17 сентября, когда авиация коалиции во главе с США нанесла удар по сирийским войскам вблизи Дейр-эз-Зор. Жертвами удара могли стать трое сотрудников военной разведки РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=QV4gR6jiKKQ

Оппозиция под ударом

В такой ситуации Москве приходится быть очень осторожной в вопросе усиления сухопутной группировки. Текущая обстановка в САР свидетельствует о том, что США продолжат наносить удары по правительственной армии, не уточняя информацию о нахождении российских военнослужащих. Несмотря на резкие заявления Москвы и Вашингтона, Дмитрий Литовкин уверен, что двум державам удастся избежать столкновения в Сирии.

«Я напомню, что по поводу Сирии были разорваны контакты только по политической линии. По военной - координация продолжается. Американцы - очень хитрые ребята. Запугивая нас, они пытаются вынудить Россию играть по своим правилам. Я не думаю, что стоит ожидать по-настоящему масштабной эскалации напряженности между РФ и США на сирийском фронте», - рассуждает собеседник РП.

Литовкин не сомневается, что Москва ограничится в Сирии воздушными ударами и этого для успешных действий сирийской армии будет достаточно. Однако на этот раз российские ВКС будут работать по позициям сирийской оппозиции, а не только по ДАИШ и «Джебхат-ан-Нусре» (запрещены в РФ): «Во-первых, США так и не отделили «умеренных» от террористов и потому Москва оставляет право на адекватный ответ. Во-вторых, сейчас на большей части линии фронта сирийской армии противостоят разношерстные повстанческие группировки».

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