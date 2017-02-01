Шведы сказали «да» русскому газу

Швеция, которое долгое время препятствовала проекту газопровода «Северный поток-2», изменила свое решение и позволила-таки газовому гиганту использовать свою инфраструктуру для строительства. «Использование порта не угрожает интересам безопасности благодаря принятым правительством мерам» - гласит заявление МИД Швеции.

За этой формулировкой кроется провал шведского правительства, которое оказалось не в состоянии повлиять на местные власти. Муниципалитету удалось отстоять свое решение о сотрудничестве с газовым концерном, которое может принести дополнительные инвестиции в регион. Ну а шведским властям в конечном итоге не оставалось ничего другого, как сделать хорошую мину при плохой игре.

В Швеции российский газовый концерн интересовался использованием порта в городке Карлсхамн, что на юге страны. Власти небольшого городка в 18 с небольшим тысяч жителей обрадовались возможности пополнить местный бюджет, «Газпром» намеревался арендовать порт для транспортировки труб. Проект подразумевал также использование уже имеющихся в порту хранилищ для газа и создание новых рабочих мест в городе.

Казалось бы, и русским хорошо, и шведам прибыль, ничего личного, просто бизнес. Однако в дело вмешалось шведское правительство. В Министерстве обороны Швеции увидели в этом угрозу безопасности страны и сделали все возможное, чтобы не допустить «русские корабли» в шведский порт.

Иррациональный страх перед «русскими подлодками» и возможной оккупацией Россией юга Швеции – а вдруг вместо труб Россия завезет в порт «зеленых человечков»? - в итоге чуть было не поставили крест на возможности использовать шведские порты для проекта. Сыграло роль два фактора: то, что в Швеции достаточно сильно развито местное самоуправление, которому правительство не всегда указ, а также то, что власти городка предпочли практические соображения пропагандистским страхам.

Попытки министерских чиновников принудить местные власти отказаться от участия в проекте потерпели крах. Как пишет шведская газета Svenska Dagbladet (в переводе Inosmi), министру обороны Петеру Хультквисту не удалось убедить муниципалитеты, что сделка по «Северному потоку-2» негативно повлияет на деятельность оборонного ведомства и выполнение решений по защите страны, принятых в 2015 году. Аргументы оборонной политики представители муниципалитета не посчитали существенными.

На практике, как возразили местные власти, на территорию Карлсхамна не войдет ни один русский корабль и не ступит ни один член русского экипажа, поскольку трубы будут доставляться голландским предприятием, у которого малазийский основной владелец и по большей части филиппинский обслуживающий персонал.

В изменении позиции Швеции можно увидеть и иную тенденцию. С приходом к власти Дональда Трампа мировая повестка изменилась. Не за горами снятие санкций и улучшение взаимоотношений с Россией, а значит, все меньше места для нерациональных страхов и пропаганды. Против «Северного потока-2» выступали также и другие североевропейские страны, а также Польша и Украина. И если от последних двух изменения отношения к России ждать в ближайшем будущем пока не придется, то другие страны уже призадумались о том, что куда выгоднее развернуться к России лицом.

Финляндия также не видит больше причин для препятствия проекту российского газопровода. Выступая на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, глава правительства Финляндии Юха Сипиля сообщил журналистам, что Кабинет министров страны дал предварительное согласие на проведение необходимых исследовательских работ на маршруте газопровода «Северный поток-2».

Напомним, что проект «Северный поток-2» был анонсирован в 2015 году. Он позволил бы увеличить пропускную мощность уже имеющегося трубопровода «Северный поток» и полностью отказаться от трубопроводов, проходящих через территорию беспокойной Украины, которая и раньше любила выкидывать неожиданности с газовым вентилем, а после Майдана стала так и вовсе непредсказуемой.

Изначально к проекту хотели присоединиться французы, швейцарцы и голландцы, но из-за давления европейских антимонопольщиков создание совместного предприятия, на которое была бы возложена роль реализации проекта, было заморожено. По мнению комиссии, подобный проект создал бы условия для «ограничения конкуренции на газовом рынке Польши».

На данный момент проект «Северный поток-2» реализуется согласно плану: трубы для ветки уже в наличии, подготовительные работы по их прокладке расписаны. Как заявил в декабре прошлого года глава «Газпрома» Алексей Миллер, реализация проекта «Северный поток-2» идет в строгом соответствии с графиком, обе нитки газопровода по дну Балтийского моря будут проложены до конца 2019 года.

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