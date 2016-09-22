Штаты дают добро

Похоже, в своей слепой ненависти к России Украина вскоре останется в гордом одиночестве. Мало того, что прошедшие на прошлых выходных выборы в Государственную думу России были признаны всеми странами как легитимные, несмотря на крымский вопрос, так теперь еще и санкции против «агрессора» могут отменить. Причем об этом заявили хозяева положения - американцы, устами вице-президента США Джозефа Байдена. А это значит, что недовольство Европы санкциями и контрсанкциями все нарастает. И понадобилось срочно втолковать это неугомонному украинскому президенту.

«Есть, как минимум, пять стран, которые прямо сейчас готовы сказать «мы хотим выйти из санкций против Москвы», - цитирует слова Байдена агентство Reuters. Эти слова были сказаны после встречи вице-президента с президентом Украины Петром Порошенко в рамках Генассамблеи ООН, которая проходит в эти дни в Нью-Йорке. Порошенко также хотел встретиться с обоими кандидатами на пост президента США – с Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом, однако в расписании кандидата от республиканцев времени на встречу с Порошенко не нашлось, а демократка Хиллари в очередной раз выслушала мантру Порошенко о необходимости противостоять агрессии России, об оккупации Донбасса и даже, надо думать, согласилась.

Мировые лидеры на словах, возможно, и поддерживают Порошенко, заверяют его в необходимости давления на Москву по линии Минских соглашений, лишь бы Петр Алексеевич не нервничал. Но на деле выходит совсем наоборот. Европа устала и от Порошенко, и от санкций, и от самой Украины. Недаром Джо Байден признал, что Америке все труднее убеждать Германию, Францию и Италию повременить с отменой антироссийских санкций. От этой экономической войны ЕС находится в тяжелом положении. По всей Европе проходят массовые акции протеста, требующие возобновления торговли с Россией, так как санкции рушат экономику Евросоюза. Да, по задумке американцев, санкции должны были в первую очередь ударить по России – и ударили. Но то, что и самой Европе при этом придется крайне нелегко, американцы европейцев как-то забыли предупредить. Поэтому разговоры о возможной отмене санкций в Евросоюзе ведутся все чаще и чаще.

Европа больше не хочет терпеть экономические издержки из-за несговорчивой Украины. «В Европе все больше проявляется желание сказать: «Эй, до смены президента она (Украина – прим. РП) в любом случае принадлежала России. У них там была марионетка. Что это меняет? Какая к черту разница? Почему вы наc вовлекаете в эти санкции?» - пояснил вице-президент США.

Байден назвал также причину возможной отмены санкций: недостаточное усердие украинских партнеров по осуществлению реформ. На которые западное сообщество так рассчитывало и даже выделило огромные средства. Именно восстановление экономики и осуществление реформ – главная цель финансовой помощи Украине. Всего Украина получила почти 6,7 млрд долларов, всего же объем финансовой помощи, которую МВФ планирует выделить для нее, составляет 17,5 миллиарда долларов. Еще один миллиард долларов Украине выделят непосредственно США, в чем заверил Джозеф Байден: по его словам, Украина выполнила для этого все необходимые условия.

Тот факт, что Украине удается клянчить немалые деньги в долг под разговоры о «кровавом агрессоре», похоже, остается единственной позитивной повесткой дня для самой незалежной. Больше похвастать и правда нечем. Реформы осуществляются из рук вон плохо: по мнению журналистов «Украинской правды», на Украине настоящих реформ нет, вместо них – лишь «фальсификация реформ», этим занимался Янукович, и нынешнее руководство страны. Например, система электронной декларации доходов чиновников, на введении которой настаивал МВФ, была чистого вида имитацией. Кроме того, так и не выполнены минские договоренности: в Европе с каждым днем все больше убеждаются, что вовсе не «кровавый агрессор» под названием Россия виноват в их срыве.

Тем не менее, пока что общая политика стран Запада в отношении России придерживается заданной американцами линии. Продлены санкции, Крым по-прежнему не признан как часть РФ. Однако усталость от Украины и бессмысленность санкционной войны уже очевидна. Теперь – и для США, в чем они пусть осторожно, но признались.

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