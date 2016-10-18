Штатам предрекают революцию

Кажется, что в предстоящих президентских выборах в США, которые должны состояться уже совсем скоро, будет принимать участие и глава России Владимир Путин. Слишком уж сильно ощущается его незримое присутствие на протяжении всей предвыборной гонки в сильнейшей стране мира. По крайней мере, сами американцы в этом безусловно уверены. Настолько, что тема Путина, по сути, стала определяющей.

Кто бы мог подумать, что республиканцы, которые, казалось бы, куда более жестко должны вести себя во внешней политике, особенно в отношении России, изберут своей предвыборной тактикой позитивную повестку – наладить отношения с Россией и сообща бороться с исламским терроризмом. Демократы, напротив, используют любую возможность, чтобы очернить и Россию, и республиканцев, чтобы снизить рейтинг Дональда Трампа. В ход шло, казалось бы, все, что только можно: уличение Трампа в связях с якобы пророссийской «Партией Регионов» на Украине, бизнес-связи миллиардера с РФ, обвинение России в кибератаках на США и спонсирование проекта WikiLeaks... Причем демократам, по мнению республиканцев, вовсю помогают американские СМИ.

«Откровенно говоря, люди видят подавляющую предвзятость в общенациональных средствах массовой информации (по отношению к Трампу) и (их) умышленное неведение относительно лавины твердых свидетельств, касающихся Хиллари Клинтон, Фонда семьи Клинтон и периода ее работы в качестве госсекретаря США, а также решение (прессы) вынести в новости эти неподтвержденные, необоснованные утверждения», - заявил в эфире американской телекомпании CBS кандидат в вице-президенты США от республиканцев Майл Пенс. Но, похоже, в своей последней попытке очернить Россию, а вместе с ней и Трампа, американские СМИ превзошли сами себя. Шутка ли – встретить в авторитетнейшей газете The Washington Post статью, в которой Путин обвиняется в… попытке разжечь «цветную революцию» в США.

Цепь цветных революций, начиная от первого Майдана на Украине в 2004 году и заканчивая протестами в самой России в 2012 году, пишет Джексон Дил, автор статьи, приведенной на Inosmi, сделали Путина одержимым. «Он убежден, что эти восстания организовываются США, а в случае с массовыми протестами в Москве четыре года назад — самой Хиллари Клинтон», - считает автор. И именно поэтому так сильно стремление России вмешаться в ход президентских выборов в самих США. Он пытается разжечь — с помощью Дональда Трампа, понимает тот это или нет — цветную

революцию в США.

Конечно, пишет Дил, кампания Трампа – автор назвал ее «популистской» - не похожа на движения в бывших советских республиках. Хитрый план Путина, по мнению автора статьи, состоит в том, чтобы создать видимость сходства. Для начала Россия взломала компьютеры национального совета Демократической партии и опубликовала эти документы, в том числе внося со своей стороны изменения, что дало возможность Трампу обвинить Клинтон в коррупции. Следующей была атака на саму электронную избирательную систему, которую также пытались взломать с помощью кибер-атак.

Дальше – больше. В статье приводится высказывание одной из сторонниц Трампа: «Если Хиллари Клинтон победит, я лично готова пойти на революцию, потому что я не могу допустить, чтобы она стала президентом». А потом – как подсказывает автору воспаленный разум параноика – должна последовать революция. «Путин понимает, что Вашингтон — это не Киев, и у зданий Белого дома или Конгресса вряд ли соберутся толпы людей. Но бунт может произойти и онлайн: представьте себе лавину интернет-постов, за которыми стоят в том числе кремлевские тролли, спутниковые телеканалы и сторонники Трампа в FOX и авторы которых настаивают на том, что «политический истеблишмент» украл голоса Трампа ради победы Клинтон», - делает вывод Дил. Однако, по его мнению, это вовсе не означает победу Трампа. Скорее всего, Клинтон все же займет кресло президента, однако ее репутация будет подорвана ценой проигрыша Трампа.

Занятно то, что самих рядовых американцев крайне редко волнует что-либо, происходящее за пределами не то что Америки, но даже их собственного штата. И вот уже на протяжении нескольких месяцев Путин преследует граждан США везде, даже в одной из последних серий Симпсонов – российский президент представлен в ставшем уже классическом образе, с обнаженным торсом верхом на коне. По сюжету, он проголосовал за Трампа, который набрал в итоге 102% голосов. Но если мультфильм, в общем-то, довольно безобиден, то потоки грязного и параноидального пиара, запущенного явно с подачи демократов в американских СМИ, заставляют всерьез задуматься о реальном лице так называемой свободной западной прессы.

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