Сербию принуждают признать Косово

Не успели сербы почтить память годовщины начала страшных натовских бомбежек, как в Косово случился инцидент, способный нарушить и без того хрупкий мир на Балканах. В минувший понедельник силовые структуры Косова задержали в одном из сербских анклавов политика Марко Джурича, директора канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии, которому ранее был запрещен въезд на территорию Косова.

Джурич должен был встретиться с этническими сербами, проживающими в Митровице. Именно в этот момент и была начата операция по его задержанию. В ходе возникших беспорядков полиция разогнала толпу при помощи слезоточивого газа и светошумовых гранат. На протяжении последующих 17 часов анклав был блокирован, вокруг города была замечена военная техника и вертолет. В результате действий косовской полиции пострадали 32 человека, из них 8 – в тяжелом состоянии. Самого Джурича доставили в Приштину на суд, где обвинили его в незаконном пересечении границы, а затем отвезли до границы с Сербией и отпустили. При том, что визит Джурича происходил в полном соответствии с Брюссельским договором на случай визитов сербских чиновников в Косово.

Косовцев разозлили слова Джурича, которые он произнес на встрече с сербами, о том, что Митровица никогда не будет частью Косова либо Великой Албании. А также пообещал им, что Сербия не бросит своих соотечественников. После его слов лидер местной сербской партии призвал самостоятельно сформировать сообщество сербских муниципалитетов, если Приштина не собирается выполнять ранее обещанные договоренности. После этого в зал и ворвались представители албанской полиции и распылили слезоточивый газ.

Обстановка вокруг Косова накалилась настолько, что Сербии пришлось поднять в воздух боевые самолеты своих ВВС. Президент Сербии Александр Вучич поклялся, что все, кто был причастен к захвату Марко Джурича, предстанут перед судом. А также заявил, что албанская сторона только и делает, что без конца врет. «Никогда не были готовы ни к какому компромиссу, они всё время лишь ждали, когда мы будем в тяжелом положении и признаем независимость Косово. Эта работа бессмысленна», - добавил Вучич.

«Призываем обе стороны избежать дальнейшего нагнетания напряженности, действовать мирно и решать споры мирным путем», - обратился к сторонам конфликта Госдеп США, осудив захват сербского чиновника и добавив, что произошедший инцидент поставил под угрозу стабильность региона. Захват Джурича был также осужден Европейским союзом.

Правда, сами сербы склонны считать, что подобный инцидент не произошел бы, если бы косовским властям не попустительствовали в ЕС. Еще в 2013 году было подписано так называемое Брюссельское соглашение между Косово и Сербией о том, что албанские власти обязуются помочь в создании сербской автономии на севере Косова. Однако до сих пор этого сделано не было. Сербы, проживающие в Митровице, за долгие годы привыкли к постоянному давлению со стороны албанцев, и при этом разуверились в возможности сербских властей улучшить их положение. Собственно, ради этого в Митровицу и приехал Джурич – успокоить людей и заверить, что Сербия найдет способ, как заставить власти Косова исполнить данные ими обещания.

По мнению члена комитета Госдумы РФ по международным делам Сергея Железняка, нападение на Джурича не могло произойти исключительно по инициативе албанцев: за этим актом стояли западные спецслужбы. Как заявил Железняк, они намеренно разжигают новый костер гражданской войны в регионе. Таким образом Сербию пытаются склонить к подписанию нового соглашения с Приштиной, которое на деле будет означать отказ от собственных территорий, по сути, признание независимости Косова, а это, в свою очередь, приведет к новым гонениям на сербов, проживающих на территории анклава.

В последнее время широко обсуждался некий документ, предложенный к обсуждению президентом Сербии Александром Вучичем, который можно считать «историческим компромиссом» между сербами и албанцами. Однако сам документ в деталях общественности пока не представлен: ожидается, что это произойдет в апреле. Белград и так пошел на огромное количество уступок Приштине, но взамен так ничего и не получил. Запад требует от него немедленного признания независимости Косова, и деваться Вучичу некуда.

Как заявил агентству EADaily политолог, член Политического совета Демократической партии Сербии Срджан Шлюкич, компромисс может заключаться в том, что Сербия получит какие-то крохи, например, Сообщество сербских муниципалитетов с незначительными полномочиями, и гарантии Запада для сербов, проживающих южнее реки Ибар, а также для всех сербских церквей и монастырей – в обмен на согласие на вступление Косова в ООН в «независимом» качестве. «Конечно, эти гарантии не будет стоить ничего, так же, как и все их прежние гарантии», — добавил Шлюкич.

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