О сбитом израильском самолете
фото: mod.gov.il

фото: mod.gov.il

Дамаск имеет полное право на защиту воздушных границ и возвращение Голанских высот

Вмешательство Израиля в сирийский конфликт может только обострить ситуацию в регионе и поставить Россию в сложное положение. Тель-Авив жестко реагирует на любые военные акции сирийской армии, которые затрагивают его интересы и не брезгует нарушать международное право. Дамаск неоднократно заявлял, что вольное поведение еврейского государства его не устраивает и он готов к ответным действиям.

Как сообщает сирийское агентство SANA, в ночь на 13 сентября силы ПВО сбили истребитель и беспилотный летательный аппарат израильских ВВС. Инцидент произошел вблизи Голанских высот в провинции Эль-Кутенейра к западу от поселка Сасаа. Агентство отмечает, что израильские средства авиации стали мишенями в ответ на удар по позициям сирийской армии. В Минобороны Израиля опровергают данные сведения.

«Неприкрытая агрессия»

Тель-Авив отбомбился по правительственным войскам после прилета на израильскую территорию шального снаряда из Сирии. Эль-Кутенейра, как и множество других провинций САР, стала ареной ожесточенных боев между мятежными силами и правительственными войсками. С 2015 года повстанцы контролируют значительную часть демилитаризованной зоны вблизи Голанских высот, которые оккупировал Израиль в 1967 году.

Несмотря на вступивший в силу новый режим прекращения огня, группировки «Джабхат Фатех Аль-Шам» и «Харакат Ахрара Аль-Шам» начали наступление в Эль-Кутенейра. В бой с нападавшими вступила 90-я бригада 9-й бронетанковой дивизии вооруженных сил САР. После отражения атаки сирийские войска подтянули резервы и нанесли контрудар, вернув утраченные позиции.

Видимо, успехи сирийских войск в Тель-Авиве априори воспринимают негативно. Израильские лидеры ни разу не отчитались о нанесении ударов по джихадистам на территории Сирии. Целями более десятков авианалетов за время конфликта были только позиции сирийской армии и «Хезболлы». В связи с этим в Дамаске утвердилось мнение, что Израиль проводит курс на «неприкрытую агрессию» и поддерживает террористические группировки после «значительных поражений», нанесенных правительственными войсками.

Израильское руководство игнорирует подобные обвинения и заявляет, что оно бомбит Сирию, чтобы предотвратить передачу оружия ливанской шиитской радикальной организации «Хезболла», которая является злейшим врагом еврейского государства. Однако для Дамаска и Москвы шиитские ополченцы - боеспособная мотивированная боевая сила, воюющая против разношерстных боевиков.

Сирийский тупик

Роль Израиля в сирийском конфликте, пожалуй, наиболее загадочная. На первый взгляд, Тель-Авив должен быть заинтересован в максимально стабильной обстановке на границах. Однако еврейское государство взяло курс на свержение Башара Асада и регулярно наносит удары по его войскам. В этом контексте наибольший интерес вызывает российско-израильский диалог по Сирии.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводят регулярные встречи тет-а-тет и беседы по телефону. Судя по количеству анонсируемых контактов двух лидеров, напрашивается вывод о высокой интенсивности переговорного процесса. О сделке Путина и Нетаньяху (если таковая есть) СМИ ничего не сообщают, но скорее всего определенного рода договоренность все же была заключена.

Из текущей ситуации на сирийском фронте следует, что Москва предоставила Тель-Авиву карт-бланш на защиту в Сирии своих национальных интересов, в том числе военным путем. Вероятно, аналогичная сделка с 9 августа действует между Путиным и турецким президентом Реджепом Тайпом Эрдоганом, санкционировавшим военную операцию на стратегически важном участке на севере САР. Что взамен получает Москва и Дамаск, пока непонятно. Наверное, речь идет о сохранении в будущем режима Башара Асада, отказе от нелегальной торговли нефтью и прекращении помощи боевикам. 

На сегодняшний день очень сложно дать оценку происходящему с 2011 года конфликту. США и РФ не могут найти точки соприкосновения, а так называемое «мирное урегулирование» завязло в бесконечных дипломатических баталиях. Складывается впечатление, что ни одна из держав никак не может определиться с целями присутствия в САР и уступками, на которые она готова пойти. Москве и Вашингтону более полугода не удается очертить круг запрещенных группировок и решить вопрос с отмежеванием «умеренных» боевиков от «неумеренных».

Великие державы ведут циничную и малопонятную игру, результатом которой может стать, если не формальное, то фактическое раздробление Сирии. Вряд ли такой вариант устроит Россию. Идеальный расклад для РФ - полное уничтожение террористов, повстанческих сил и усмирение рвущихся к независимости курдов. По крайней мере, на официальном уровне Путин отвергает любое разделение САР, а Асад - даже возможность федерализации

Пожалуй, единственный выход из сирийского тупика заключается в укреплении правительственных вооруженных сил. Дамаск должен обладать возможностью. дать сдачи любому противнику. Не исключено, что израильский самолет и беспилотник были все-таки сбиты сирийскими ПВО. На вооружении армии САР стоят несколько сотен советских и российских зенитных систем дальнего, среднего и малого радиусов действия (С-200, С-75, С-125, ЗРК «Оса», «Бук», «Шилка» и пр.).

При эффективном использовании сирийские ЗРК способны причинить ущерб истребителям F-15 и F-16, на которых летают израильские летчики. Дамаск имел полное право нанести удар по ВВС еврейского государства в провинции Эль-Кутенейра. Нельзя забывать, что согласно международному праву полеты всех военных иностранных судов, за исключением российских, являются вторжением в воздушное пространство, а Голанские высоты в 1981 году Совет Безопасности ООН признал незаконно аннексированной сирийской территорией.

Теги:
Места: Сирия
События: война
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