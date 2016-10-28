На Россию не нападут

Североатлантический альянс начал предпринимать конкретные шаги по реализации мер «сдерживания России». В рамках решений варшавского саммита (8-9 июля 2016) министерства обороны Великобритании, Канады,

США и ФРГ анонсировали планы размещения четырех батальонов, вооруженных танками и бронетехникой, в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. При этом российские и западные эксперты сомневаются в реальной боеспособности иностранного контингента. «Русская Планета» разбиралась, в чем смысл планов НАТО.

«Для нашей коллективной безопасности»

Первое что бросается в глаза – это этническая разношерстность батальонов. Например, канадский батальон в Латвии будет состоять из 450 канадских военнослужащих, а остальные «рекруты» «для повышения нашей коллективной безопасности» прибудут из Албании, Италии, Польши и Словении. Про состав батальонов США (разместится в Польше) и Германии (расквартируется в Литве) ничего неизвестно.

«Этнически чистым» будет британский батальон, состоящий из 800 военнослужащих королевства. Что означает на практике скопление войск, говорящих на разных языках и имеющих разную степень боевой подготовки? Ничего хорошего. На учениях можно отрабатывать все, что угодно, а в реальных условиях дорога каждая секунда и у натовских батальонов ее явно не будет.

С большой вероятностью натовский контингент не сможет эффективно провести ни атакующую, ни оборонительную операцию. Натовцы абсолютно не готовы к крупномасштабным боевым действиям хотя бы из-за отсутствия артиллерии и огнеметных систем. С помощью имеющейся у альянса авиации, танков и бронетехники можно проводить только штурм или оборону отдельных населенных пунктов. И уж точно не грезить нападением на Россию.

Это мобилизация!

Обратите внимание, что Минобороны не выступает с резкими заявлениями относительно грядущего появления группировки НАТО в Восточной Европе. Шум поднялся в России в СМИ и экспертной среде. Москва пока спокойно реагирует на анонсирование планов альянса в Польше и Прибалтике. Скорее всего российское руководство осознает, что протестами ничего не изменишь и готовит (или подготовило) ответные действия.

Официальная позиция РФ остается неизменной: решения варшавского саммита никак не связаны с необходимостью усиления обороны. Это не только дипломатическое уловка. Это косвенное подтверждение того, что НАТО в наступление не пойдет, но дополнительное военное присутствие однозначно ухудшит обстановку.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин считает, что суть всех инициатив альянса на европейском континенте сводится к тому, чтобы создать вблизи российских рубежей мощную военную инфраструктуру. «Пока СМИ шумят о батальонах и рассуждают, насколько они могут быть опасны, альянс создает склады, командно-штабные пункты», - рассказал эксперт «Русской Планете».

По его словам, дислокация четырех батальонов – своеобразный пилотный проект в контексте реализации масштабной стратегии по «сдерживанию». «НАТО делает акцент на повышении мобилизационных возможностей. Именно это отрабатывается во время учений. А в этом году они были еще более многочисленными. Альянс стремится к тому, чтобы в максимально короткие сроки научится перебрасывать десятки тысяч солдат с тяжелым вооружением. Под это и создается инфраструктура», - отметил Козюлин.

Прибалтика в обмен на Калининград

Депутат Госдумы 6-го созыва, председатель Калининградской региональной организации ветеранов спецподразделений Андрей Колесник полагает, что одна из задач НАТО в Восточной Европе – сковать силы России в Калининградской области и на Балтике. По его мнению, переполох в руководстве альянса вызвала переброска оперативно-тактических комплексов «Искандер», хотя Россия имеет полное право размещать любой тип оружия на своей территории.

«Последние принятые в Брюсселе решения (совет министров обороны НАТО – Прим. РП) с чисто математической точки зрения определяют значительный численный перевес группировки альянса, расположенного в шаговой доступности от Калининграда. Что это? Мечта поквитаться за Крым? Отжать область от России в надежде, что посыплется вся страна?» - задается вопросом Колесник.

Депутат уверен, что альянс создает рычаг давления на Калининград: «Алгоритм, как кажется отдельным деятелям, абсолютно прост. Стоит только усилить и надавить, поистерить с надеждой: а вдруг прокатит? Поиграть мускулами, создать сложности с транспортным и энергетическим транзитом. Параллельно, активизировать работу с калининградскими политическими маргиналами, не имеющими в настоящий момент в эксклаве ни веса, ни уважения», - рассуждает офицер запаса. В итоге, ка считает Колесник, НАТО может предложить демилитаризацию Прибалтики в обмен на уступки по Калининграду.

Тактика «заброшенного гарнизона»

Стратегия «сдерживания России», если всерьез говорить о военном сценарии, себя оправдает даже без наличия соответствующей военной инфраструктуры. Бессмысленные с точки зрения реального нападения и реальной обороны четыре батальона – это скорее стратегический ход альянса. Любой даже самый незначительный инцидент с британским, американским, канадским или немецким солдатом будет удобным поводом для развертывания антироссийской кампании.

В зависимости от конкретного эпизода это могут санкции, дальнейшая милитаризация региона и какой-либо силовой ответ. Натовский контингент в Прибалтике и Польше –залог того, что Россия не будет ни при каком сценарии захватывать данные территории. Такой прием широко применялся в разные исторические эпохи, когда державы забрасывали небольшой по численности гарнизон, отбивая охоту воевать у потенциального противника.

План состоял в том, чтобы «застолбить» сферу влияния и в случае нападения на гарнизон вступить в войну под благовидным предлогом. Этим приемом пользовалась и наша страна, однако после распада СССР Москва в отличие от НАТО размещала свои «гарнизоны» в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье исключительно в миротворческих целях.

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