А нам все равно?

30 сентября – годовщину участия России в сирийской операции – исламисты провозгласили «Всемирным днем гнева и протеста».

Гнева и протеста – понятно против кого направленных. Против России, которой однажды надоело пассивно наблюдать за устроенной Вашингтоном и Брюсселем клоунадой под названием «борьба с терроризмом на Ближнем Востоке» и которая решила начать с радетелями за «мировой халифат» бороться по-взрослому. То есть военными методами – пока что, как ни крути, самыми действенными. Как тут не гневиться? Как тут не протестовать?

Вроде ничего нового, но российский МИД по следам такого «анонса» был просто вынужден распространить официальное заявление с призывом к гражданам России в этот день быть особенно осторожными, чтобы не испытать на себе персонально весь «гнев и протест» присягнувших «Исламскому государству» головорезов. В распространенном российским внешнеполитическим ведомством заявлении особо подчеркивается, что проведение «праздника» вероятно, должно быть увязано с пятничными молитвами (намазами), что, как подразумевается, само по себе усложняет ситуацию, поскольку может обеспечить протесту особую массовость и агрессивность.

«В этой связи рекомендуем россиянам, находящимся или проживающим за рубежом, проявлять завтра разумные меры предосторожности, воздерживаться от посещения тех мест, где «гнев и протест» могут быть обращены против их достоинства и безопасности», — заключают авторы сообщения, распространенного российским МИДом.

Почему мы, собственно, обращаем особое внимание на очередной призыв террористических вожаков к «протестам» - понятно. Увязан этот «перфоманс», похоже, с совершенно конкретным событием - новым витком боевых действий сирийской армии в Алеппо, при поддержке российских ВВС – то, что буквально взбесило «лидеров оппозиции» (в трактовке Белого Дома) и то, о чем они уж точно «не договаривались» со своими кураторам. Москва и Дамаск, правда, тоже не договаривались. И как теперь жить с этим? Ответ для «протестующих» понятен – воевать! С подготовленными профессиональными вооруженными силами – чревато. Но то ли дело - простые российские граждане, прибывшие в ту же недавно снова открывшуюся Турцию в свой законный отпуск?

Риск велик, те более, что «конструктивная оппозиция» уже показала, как на деле она умеет соблюдать договоренности по перемирию. Оно, напомним, было установлено в начале сентября по результатам достигнутых договоренностей между Россией и США, но продлилось едва неделю. 19 сентября выстрелы со стороны «повстанцев» возобновились, сирийские военные были вынуждены ответить, а уже три дня спустя, 22 сентября, начать операцию по освобождению Алеппо. По сути, недельное перемирие оказалось щедрым подарком Вашингтона «оппозиции», позволившим ей передохнуть и собраться новыми силами.

«День гнева» наступил, российские (да и не только) новостные ленты не без тревоги выжидают – «рванет» ли где-нибудь, в прямом или фигуральном смысле. Пока (сплюнем три раза), на момент публикации этой статьи, никаких тревожных новостей. Но адекватно оценить мотив самого заявления нашему МИДу важно было уже вчера, не ограничиваясь одной лишь лирикой на тему «будьте бдительны».

Потому что прямые или косвенные, но однозначно прочитывающиеся, угрозы со стороны агрессивных «шестерок», действующих под явным прикрытием «партнера» - это повод не для размазывания соплей по мелованной бумаге, а конкретных заявлений и действий, направленных как на самих «головорезов», так и на «партнеров».

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