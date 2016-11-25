Ракеты по всем фронтам

Россия намерена разместить ракеты в двух максимально удаленных друг от друга частях страны - в Калининградской области и на Курилах. Лидеры стран, находящихся в непосредственной близости от региона будущего базирования ракет, нервничают и гадают, как это скажется на международных отношениях.

Об угрозе русских ракет в Калининградской области всему цивилизованному миру не написали лишь ленивые европейские СМИ. Сильнее всех, как и положено, нервничают в Прибалтике и в Польше. НАТО и Кремль уже успели обменяться традиционными обвинениями друг друга в нагнетании обстановки: Путин заявил, что Россия просто реагирует на расширение НАТО. А Альянс, в свою очередь, ожидаемо обвинил Россию в милитаризме и агрессии.

Россия слишком хорошо помнит, как были нарушены обещания, данные еще Михаилу Горбачеву, что НАТО не переступит границ бывшего Варшавского блока. И вот – НАТО уже у наших границ, в Польше развернуты радары, боевые самолеты Альянса совершают дежурные вылеты в странах Балтии, но на размещение ракет на своей же собственной территории западные военные реагируют неизменно: это вы, русские, первыми начали, вы агрессивны. По правде говоря, можно понять, от чего так нервничают те же поляки: ракеты находятся от них в непосредственной близости. Однако чего понять нельзя – так это согласия на размещение военных объектов Альянса на своей территории и ожидать, что ответной реакции не последует вовсе.

«Россия делает все, что необходимо, чтобы обезопасить себя на фоне экспансии в сторону ее границ со стороны НАТО. Альянс действительно является агрессивным блоком, а, следовательно, Россия должна делать все возможное, и в данном случае она обладает всеми суверенными правами принимать необходимые меры на всей территории Российской Федерации», - прокомментировал переброску ракет в Калининградскую область пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Угроза русских ракет Европе несколько преувеличена, считают журналисты польского военного издания Defence24. Они сделали подробный анализ того, как именно размещение ракет отразится на военной ситуации в Европе, и пришли к выводу, что кардинальным образом она не изменится. К тому же, ракеты, которые Кремль планирует разместить в Калининградской области, являются по большей части противокорабельными. Впрочем, издание пишет, что Россия без проблем может установить на них систему наведения и использовать на наземных целях, так что угроза все же есть.

Вместе с тем издание признает, что подобные действия вызваны развертыванием американской системы ПРО в Европе. «Когда американцы объявили, что объекты в Румынии готовы к действию, Владимир Путин сразу же предостерег: Россия в ответ обратится к средствам, которые гарантируют ей безопасность. Реагируя на эти заявления и переброску вооружений в Калининградскую область, руководство некоторых восточноевропейских стран (в том числе Польши и Румынии) попросило увеличить присутствие сил НАТО на их территории. Их уже выделили, начался процесс переброски, а в ответ россияне начали делать практически то же самое в регионе, расположенном по соседству с членами Североатлантического альянса», - приводит перевод статьи Inosmi.

«Они хотят создать угрожающий сценарий, чтобы не дать НАТО возможности вооружаться в балтийском регионе и далее распространяться на постсоветском пространстве», комментирует действия России эксперт Штефан Майстер из немецкого Общества внешней политики. При этом западные эксперты допускают вариант начала войны из-за Балтии между Германией и Россией, например, но сомневаются, что Кремль всерьез использует ядерное оружие: слишком тяжелы будут последствия для планеты.

Размещение ракет на Курилах, по заявлению министра обороны России Сергея Шойгу, проводится в плановом порядке – в рамках перевооружения соединений и воинских частей на Курильских островах. Здесь будут размещены береговые ракетные комплексы, а также беспилотники нового поколения – на островах Итуруп и Кунашир, которые японцы называют не иначе как своими «северными территориями».

Меры, которые собирается предпринять японская сторона, будут «соответствующими», заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида. Россия же, размещая ракеты на островах, укрепляет систему ядерного сдерживания и старается обеспечить безопасность Северного морского пути, пишет в статье на Yahoo News Japan Ю Коидзуми. По его мнению, данные планы существовали давно, но Россия обнародовала их только сейчас из-за политических соображений. Весной 2017 года Японию посетит Петр Порошенко, и есть большая доля вероятности, что в следующем же году в Японию отправится Владимир Путин. «Модернизация вооруженных сил «северных территорий», которую на этом фоне активизировала Россия, может говорить о том, что она готовит новый козырь для российско-японских переговоров», - резюмирует автор.

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