Путин и Россия стали сильнее

Победу Путина на прошедших в России президентских выборах можно назвать оглушительной. Что характерно, россияне, живущие за рубежом, голосовали за него более охотно, чем жители России. Ни в нашей стране, ни в мире никто не сомневался в его победе, а 77% голосов, отданных за Путина, подтверждают: россияне поддерживают его курс. Что ждет Запад от нового срока Владимира Владимировича и сумеют ли мировые лидеры сделать правильные выводы из результатов голосования?

Все западные эксперты сходятся в том, что Путину не было альтернативы на президентских выборах. Некоторые упоминают об этом факте нейтрально, другие полагают, что выборы прошли в условиях несвобод и отсутствия демократии. «Путин почти не проводил избирательную кампанию перед выборами и не сталкивался с реальной конкуренцией, а участие некоторых из кандидатов, которые соперничали с ним в президентской гонке, можно рассматривать скорее как фарс», - отмечает агентство Bloomberg.

Несмотря на стагнирующую, по мнению агентства, российскую экономику, Путин пользуется огромной поддержкой в своей стране. Усилившиеся разногласия с Западом – отравление Скрипаля в Англии, споры вокруг присоединения Крыма, сирийская кампания хорошо сыграли на настроениях электората, который жаждет вновь видеть Россию сверхдержавой. Именно напряженность в отношениях с Западом и подстегнула россиян сделать свой выбор.

В чем мнения западных экспертов расходятся – так это в том, чем займется Путин в ближайшие 6 лет и стоит ли рассчитывать на улучшение отношений России с Европой и США. По мнению немецкого политика Иоганна Вадфула, Путин должен использовать свой новый лозунг «изменить курс» на улучшения взаимоотношений с Западом. В то же время, не стоит исключать и новых санкций к России, считает председатель европейской народной партии в парламенте ЕС Манфред Вебер.

В то же время, у Путина есть чувство, что Запад раскалывается. Противоречия между США и Европой растут, и он вполне может использовать свой новый президентский срок для того, чтобы утвердить на этих противоречиях свое видение сильной России, считает старший директор немецкого Фонда Маршалла, США Йорг Форбриг.

Испанская газета Диарио Кордова отмечает, что Путин умело использовал милитаристскую риторику для поднятия собственного рейтинга. Во время своего последнего послания он мало говорил о развитии экономики и слишком много времени уделил презентации новых ядерных вооружений. «Если сектор вооружения станет мотором модернизации России, это будет схоже с Советским Союзом, где большая часть бюджета утекала в разработку новых видов военной техники, в то время как во всех гражданских областях царил тотальный дефицит», - отмечает г издание.

В то же время другое испанское издание El Pais не увидело в риторике президента таких уж агрессивных нот. По мнению El Pais, Путин призвал к конструктивному диалогу с мировым сообществах. Как отмечает издание, он даже объявил о сокращении военных расходов в 2018 и 2019 годах. Впрочем, издание сомневается, что расходы действительно будут сокращены, так как новейшие ракеты, которые Путин представил в Манеже, явно недешевое удовольствие.

«Путин неоднократно доказывал, что мировые стандарты не обязательно относятся к России. Остается наблюдать, соответствуют ли примирительные слова после победы той же логике или, наоборот, являются изменениями в лучшую сторону в отношениях с Западом», - резюмирует El Pais.

Иностранные СМИ отметили также, что далеко не все мировые лидеры поспешили поздравить Путина с избранием на новый срок – якобы по тому, что его переизбрание «произошло в обстановке государственного контроля над большей частью средств массовой информации в России, а его самый яркий противник (очевидно, таковым на Западе считают Навального) был лишен места в избирательном бюллетене», пишет The Washington Post.

Впрочем, мы прекрасно знаем, как переменчив Запад в своих симпатиях и как сильно мнение одних стран зависит от того, что скажут в других, например, в США. Так, президент США Дональд Трамп уже поздравил российского лидера с победой по телефону, а также сообщил, что намерен встретиться с ним в самое ближайшее время. Обсуждать будут мировые проблемы – начиная от Сирии, Северной Кореи и Украины и заканчивая контролем над гонкой вооружений. Кто знает, возможно, Запад задумается над тем, чтобы изменить риторику по отношению к России – иначе и еще один шестилетний срок не за горами.

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