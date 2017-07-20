С призраками не воюют
РИА Новости / Алексей Витвицкий

РИА Новости / Алексей Витвицкий

Поляки вознамерились снести советские памятники. Израиль - против

Глумлением над памятью погибших назвали в российском МИД принятый на днях в Польше закон о запрете пропаганды коммунизма. Согласно ему, любые упоминания о «тоталитарном коммунистическом строе» будут считаться его пропагандой — даже если это обелиск, памятник или мемориальная доска.

Закон был принят еще 22 июня, в день начала войны фашистской Германии против СССР. Президент Польши Андрей Дуда подписал его в минувший понедельник. Несмотря на то, что в законе идет речь о противодействии коммунизму и «другим тоталитарным режимам» (лукаво не названных, от чего-то), под его действие попадают главным образом объекты, увековечившие память об освобождении поляков от нацистской Германии советскими солдатами. Таких объектов в Польше около 500: бюсты, плиты, памятные камни, барельефы, насыпи и так далее.

Законопроект вступит в силу через 3 месяца, после чего специальная комиссия при польском Институте национальной памяти будет определять, допустимо ли демонтировать тот или иной объект или нет. На костях поляки решили не плясать: закон не применим к мемориалам, устроенных на кладбищах или в местах захоронений. Объекты, имеющие культурную и историческую ценность, также демонтированы не будут.

Россия, разумеется, не оставила подобный вопиющий недружественный факт без внимания. Депутаты Госдумы РФ намерены обратиться к европейским структурам — ПАСЕ, ОБСЕ, ПА совета Европы и другим с просьбой принять меры для сохранения исторической памяти о тех, кто освобождал Европу от фашизма.

«Не может быть прощения тем, кто оскорбляет память солдат и офицеров Красной армии, партизан, бойцов Сопротивления, жертв Холокоста и других преступлений против человечности, совершенных гитлеровцами и их пособниками в годы Второй мировой войны», — говорится в документе Госдумы.

Практически синхронное обсуждение аналогичного обращения было инициировано в Израиле. Кнессет вынес документ на срочное внеочередное рассмотрение. Принятие совместного заявления было оговорено на встрече спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя Кнессета Юлия Эдельштейна в конце июня.

«Наши народы больше всех пострадали от фашизма в годы Второй мировой войны. Совершенно недопустимы случаи осквернения памятников солдатам, отдавшим жизнь в борьбе с нацизмом, а тем более законодательное оправдание этих преступных действий», — заявил тогда Володин.

Примечательно, что в самой Польше вокруг советского наследия о сих пор идут жаркие споры. Далеко не все политические силы считают необходимым воевать с памятниками. Но партия власти решила проигнорировать голос разума и таки приняла спорный законопроект.

Интересное дело. Коммунизма в России давно уже нет, но по привычке на Западе до сих пор считают всех русских «коммуняками». Атака на памятники давно ушедших времен выглядит не как попытка переосмыслить коммунизм и его наследие, а как атака на современную Россию и всех русских. Воины, отдавшие жизни на полях Польши в борьбе с фашизмом — называть их можно как угодно: советские солдаты, «красные» - это русские люди. Которые воевали не за флаги и вождей (они слишком часто меняются), а за жизнь, за свободу миллионов людей, за свободу от зла под названием фашизм.

Что ж, видимо полякам жертва нашего народа в количестве 600 тысяч человек, погибших при освобождении Польши, кажется недостаточной.

Теги:
Места: Польша
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