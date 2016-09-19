Приднестровье на перепутье: политические баталии набирают обороты

В Приднестровье 11 сентября официально стартовала избирательная кампания по выборам президента. Между тем, в республике говорят, что предвыборная борьба идет уже год – осенью 2015-го приднестровцы выбирали депутатов Верховного Совета (парламента).

Тогда сторонники действующего президента ПМР Евгения Шевчука потерпели поражение, а противостоящий ему торгово-промышленный холдинг «Шериф» фактически установил полный контроль над парламентом, завоевав до 35 мандатов из 43. Спикером Верховного Совета стал Вадим Красносельский - бывший министр МВД республики, занимавший затем высокий пост в компании «Интерднестрком» (аффилирована с фирмой «Шериф»). С начала года Верховный Совет начал шквальную критику исполнительной власти и президента Приднестровья.

По словам экспертов, эта критика приняла форму дискредитации Шевчука – обвинения в краже денег, предательстве, неэффективном управлении носят в парламенте регулярный характер. Эти явления стали восприниматься обществом как «раскачивание лодки» - политические и экономические вызовы, стоявшие перед республикой, методично политизировались, что привело к еще большему обострению ситуации в Приднестровье. Это оказалось на руку соседней Молдове, которая в последние годы активно давит на республику целым набором средств гибридной войны.

«Вспоминаются слова очень хитрого и старого партийного лидера Лучинского, который будучи президентом Молдовы сказал: "Пройдет время - они сами друг друга сожрут», - заметил известный общественный деятель Приднестровья, журналист Григорий Воловой.

Другой приднестровский эксперт, политолог Илья Галинский опубликовал в социальных сетях свое отношение к происходящему. По стилю напоминающий апокалиптичный текст «Пророчества Неферти»:

«В огромном количестве расплодились всякие проходимцы, защищенные должностями и мандатами, но по сути преследующие свои шкурные интересы, которым наплевать на судьбу приднестровского государства и интересы народа...На головы людей в сетях интернет высыпаются кучи грязного мусора и выливаются ведра помоев...И все это происходит под видом борьбы за «спасение» Приднестровья от молдавских агрессоров, от его внутренних врагов...Ничтожные личности, присваивают себе право оскорблять, обвинять, издеваться над своими оппонентами, которые записаны ими в разряд «врагов» и «предателей», - написал Галинский на своей странице в Facebook.

Для полного подчинения политической сферы республики холдингу «Шериф» не хватает контроля над исполнительной властью и президентским креслом. Нынешний глава государства Евгений Шевчук, придя к власти в 2012 году, лишил холдинг статуса специмпортера и налоговых льгот. Это привело к росту поступлений в бюджет, но вызвало негодование хозяев «Шерифа». Теперь они намереваются взять реванш, используя для этого тактику очернения Шевчука, современные политические технологии и Верховный Совет как легитимный орган народного представительства.

Грядущие выборы в Приднестровье войдут в историю как период беспрецедентной и бескомпромиссной политической борьбы. По прогнозам экспертов, в гонку вступят множество кандидатов, но её фаворитами станут Евгений Шевчук, который уже заявил, что будет баллотироваться, и Вадим Красносельский (о своем выдвижении он пока официально не заявлял, однако рекламные щиты с его изображением уже установлены в приднестровской столице).

За две недели перед стартом избирательной кампании политики провели пресс-конференции, на которых обозначили свои позиции по происходящим в республике процессам.

Действующий президент Приднестровья Евгений Шевчук сказал, что пойдет на выборы, так как «обязан предоставить альтернативу» политической силе, за которой стоит холдинг «Шериф».

«Что мы только не увидели за прошедшие 8 месяцев нынешнего года. Это попытки обвинить Президента во всех грехах, во всех возможных преступлениях. Я действительно внимательно следил за тем, что происходит с парламентским большинством «прошерифовских» сил, находящихся сегодня в Верховном Совете. Ожидал определенного конструктивизма. Но с другой стороны, должен был предоставить возможность гражданам видеть, каковы подходы данной политической силы, каковы ее методы и действия как на информационном поле, так и в органах госвласти», - резюмировал он.

По мнению российского эксперта Академии военных наук Владимира Прохватилова, Евгений Шевчук все еще остается вне конкуренции, если принимать во внимание его политический и управленческий опыт.

«Это означает, что рвущиеся к власти приднестровские олигархи постараются устроить из грядущих президентских выборов скандальное шоу с применением самых грязных приемов политического пиара», - написал Владимир Прохватилов в своем блоге.

Между тем, спикер парламента Вадим Красносельский традиционно отвергает представления журналистов и общественников о наличии политического противостояния в республике.

«Кто-то хочет представить живой спор в противостояние и кого-то винить […]Я за объединение ради одной цели», - говорит он.

Общей целью Красносельский называет интеграцию с Россией, а Приднестровье считает при этом «островком стабильности». «А все остальное от лукавого», - любит повторять он.

Российский фактор всегда использовался приднестровскими политиками как драйвер в предвыборных гонках. Граждане республики, 97% которых проголосовали на референдуме 2006 года за независимость и интеграцию с РФ, воспринимают Россию как родную страну.

продолжение следует

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